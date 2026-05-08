【1000人以上をお姫様抱っこ】ニコニコ超会議2026での「マッスルタクシー」の様子をイベントレポート！筋肉紳士集団ALLOUTは全国のお祭り・イベントも熱く盛り上げます

株式会社スマイルアカデミー

株式会社スマイルアカデミー（福岡県福岡市）の運営する「筋肉紳士集団ALLOUT(https://allout-japan.com/)」が、4月25日(土)・4月26日(日)に幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１)にて開催された「ニコニコ超会議2026(https://chokaigi.jp/)」にて『マッスルタクシー「筋肉停留所」』を実施致しました。

ニコニコ超会議2026

http://www.chokaigi.jp/

＜日時＞2026年4月25日（土）、26日（日）

＜会場＞幕張メッセ

筋肉紳士集団ALLOUTとは

筋肉紳士集団 ALLOUT

https://allout-japan.com/

全国各地に500名以上のマッチョをネットワークし、全国各地のイベントを鍛え上げられた「カッコイイ体」で盛り上げるマッスルパフォーマンス集団です。

※ALL OUTとは、フィットネス用語で「すべての力を出し切る」という意味。

いつでも、どこでも、いま持っているすべての力を出し切って、みなさまの社会活動に貢献したい。それがALLOUTという名前に込められた、私達の想いです。

全国各地、様々な分野で活躍することで体づくりの魅力・必要性を伝え、フィットネス・トレーニングの浸透を図ることを理念としています。

・ALLOUT SNS

【X(旧Twitter)(https://twitter.com/ALLOUT_smile)】

【Instagram(https://www.instagram.com/allout.muscle/)】

・ALLOUT代表/マッスルプラス代表 AKIHITO

【X(旧Twitter)(https://twitter.com/AkihitoAll)】

【Instagram(https://www.instagram.com/akihitoohara/?hl=ja)】

【Youtube(https://www.youtube.com/@user-oc8ho3bq3q/featured)】

マッスルタクシーとは

マッスルタクシー

https://smile-make-smile.com/about/9265/

筋肉紳士がイベント会場内をお姫様抱っこでお運び(人力)するという文明の進化に逆行するような企画です。

※今年のニコニコ超会議では、イベントのレギュレーションにより、移動は行わず停留所(ブース)でのお姫様抱っこや肩乗せ等の体験＆撮影対応のみ実施致しました

※他のイベントやお祭り等ではお姫様抱っこでのイベント運行も対応可能です

お姫様抱っこ以外にも様々なスタイルで筋肉へご乗車いただけます。

肩乗せ

騎馬戦スタイル

マッスルソファ

筋肉絨毯

1000名以上が乗車！最重量は146kg！

例年600名程ご乗車いただいておりましたが、今年は何と1000名以上！！たくさんの方にお姫様抱っこ、肩乗せ、騎馬戦型などを体験していただきました。

マッスルタクシーでは男女問わずお姫様抱っこ致します。

例年男性も多数いらっしゃいますが、今年のMAX体重は146kgの方でした！昨年までは140kgの方でしたので記録更新致しました！来年は更なる挑戦者もお待ちしております。

ニコニコ超会議ではたくさんのコスプレイヤーさんにもご乗車いただきますので一部ご紹介！

プリンセスはやはりお姫様抱っこ！

騎馬戦型で！

天空に誘う筋肉絨毯！

マッチョなコスプレイヤーさんも！

マッチョなメイちゃん！？

140kgの方もお姫様抱っこ！！

2日間で1000名以上の方を担ぎ、出し切ったALLOUTメンバー！まさにオールアウト致しました！！

ALLOUT、「マッスルタクシー」の出演・コラボ依頼等はコチラ↓

https://allout-japan.com/contact/

お祭りやイベント、フェスなど、一肌脱いで盛り上げに参りますので、お気軽にご相談ください。

ニコニコ超会議2026でのマッスルタクシーの様子はこちら

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=iOMJVxtUzjA ]

全国のお祭り・イベント・フェスへでも対応！

「マッスルタクシー」は、ニコニコ超会議のような大型イベントだけでなく、日本全国の地域住民向けのお祭り、音楽フェス、企業パーティー、商業施設の集客イベントなど、場所を問わず出張可能です。

筋肉紳士集団「ALLOUT」は、東京・大阪・名古屋・福岡の4都市を中心に、全国各地に500名以上のマッチョが所属しています。そのため、地方開催のイベントも柔軟な対応が可能です。

イベントを盛り上げる「筋肉企画」

ターゲットやイベントの規模に合わせ、マッスルタクシー以外にも様々なイベント向け筋肉コンテンツをご用意しております。

■筋肉盆踊り

https://allout-japan.com/bonodori/

伝統的な盆踊りと筋肉が融合した、SNS映え間違いなしの熱狂企画。ボディビルのポーズや筋トレ動作を振り付けに取り入れ、老若男女一緒に踊って楽しめるコンテンツです。

毎年実施する中野駅前大盆踊り大会での様子はこちら↓[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=LOIU5UMjJ9w ]

出張マッスルカフェ / 筋肉紳士バー

マッスルカフェ

https://allout-japan.com/news/2384/

普段は特定の都市で開催している「筋肉の狂宴」や「バーイベント」を、イベント会場や店舗での対応も可能です。

エクササイズショー

プロのトレーナーメンバーが、観客参加型で音楽に合わせて楽しくエクサイズを披露するステージコンテンツです。

マッスルかき氷

圧倒的なパワーで氷を削り出す、夏祭りや屋外イベントで大人気コンテンツです。

アクロバットショー

シルク・ド・ソレイユや上海雑技団などでも活躍したメンバーによる、ダイナミックなパフォーマンスを披露し、視覚的なインパクトで会場の注目を一気に集めます。イベントや企業パーティでも対応可能です。

会社概要

株式会社スマイルアカデミー

住所：住所：福岡市中央区薬院1-10-5 shin-yakuin105 301号

URL：http://smile-make-smile.com

全国500名以上のマッチョを提供する「マッチョキャスティング」など、筋肉を使ったイベント・サービスを提供。パーソナルトレーニングジム「Body Hackers Lab」(福岡13店舗、熊本1店舗）も運営。

他サービス

■マッチョキャスティング(男女フィットネスモデル・外国人・筋肉タレント)・イベント派遣・企画

https://allout-japan.com/casting/

■マッチョフリー素材「マッスルプラス」

https://freephotomuscle.com/

■パーソナルトレーニングジム（福岡13店舗、熊本1店舗）

Body Hackers Lab（ボディハッカーズラボ）

http://bodyhackerslab.com/

■BODY HACK

http://bodyhack.jp/

■ポケットトレーナー（オンラインフィットネス）

https://poketore.com/

■NFTアート販売（マッチョフリー素材にて制作）

https://opensea.io/collection/muscle-mosaic-by-muscle-plus