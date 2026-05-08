【東京・新宿】博物館級の化石が購入できる「買える化石博物館 TOKYO」がグランドオープン。GW期間中は数千万円クラスの大型化石も完売！東京初披露の希少な恐竜化石も多数。

株式会社SASAMO買える化石博物館 TOKYO店内

株式会社SASAMO（本社：福岡県、代表取締役：笹森史朗）は、世界中から収集した実物化石を展示・販売する新コンセプトショップ「買える化石博物館 TOKYO」を、2026年5月1日（金）、東京都新宿区富久町にグランドオープンいたしました。

買える化石博物館 TOKYO外観

プレオープン時の申し込み倍率は8倍に達し、ゴールデンウィーク期間中には数千万円クラスの大型化石を含む多くのコレクションが完売。全国から恐竜・化石ファン、およびインテリア・アートコレクターが足を運び、大きな反響を呼んでいます。

買える化石博物館 TOKYO店内

東京で初披露する貴重な化石、大型化石も多数。

ティラノサウルスやトリケラトプスはもちろん、アロサウルス、カマラサウルスなど希少恐竜に加え、マンモスやオオナマケモノなどの絶滅哺乳類、モササウルスの歯形がくっきりと残るカナダ産のアンモライトなど、ここでしか見れない貴重な化石を多数展示、販売中です。

また、アートピースとしても人気の古代魚やシダ植物、ウミユリ化石なども国内最大級のラインナップにて取り揃えています。

買える化石博物館 TOKYO店内

本ショップの3つのこだわり

1. 全てが一点モノの「実物化石」の販売

取り扱う化石はすべて、何万年、何億年という時を超えてきた本物の痕跡。レプリカではない「本物」の実物化石だけが持つ圧倒的な存在感と質感を直接肌で感じていただけます。

買える化石博物館 TOKYO店内2. 化石を「アート」へ昇華させる

アートとしての新しい提案

「化石は学術的な視点で博物館等で鑑賞するもの」というこれまでの常識を塗り替え、アートピース・インテリアとしての新しい価値を提供します。

モササウルスの頭部（実物化石・専用台座付）アンモナイト、メガロドンの歯、琥珀、オルソセラス（実物化石）アンモナイト、三葉虫（実物化石）メガロドンの歯（実物化石）

オリジナル専用台座を設計

1点1点の化石が持つ美しさを最大限に引き出すため、オリジナルデザインの専用スチール台座を設計・開発。福岡の工場にて、熟練の職人がハンドメイドで制作しています。ご自宅やオフィスでの展示方法についても、内装デザインに精通した専任スタッフがコンサルティングを承ります。

買える化石博物館 店内モササウルスの顎（実物化石）古代魚（実物化石）買える化石博物館 店内3. 「オンライン販売なし」という挑戦

インターネット販売は実施しておりません。数千万年、時には数億年前の 生命の「本物」の質感やスケール感は、画面越しでは決して伝わらないためです。

あらゆるものがオンラインで完結する時代だからこそ、東京、福岡の店舗にて唯一無二の体験をお楽しみください。

取り扱い化石リスト（一例）

アンモナイトと三葉虫の実物化石[表: https://prtimes.jp/data/corp/147769/table/5_1_a889f4f49107effa58586807c439d21a.jpg?v=202605080951 ]アロサウルス（実物化石）バラサウルス（実物化石）ティラノサウルスの歯（実物化石）スピノサウルスの上顎（実物化石）ティラノサウルスの歯（実物化石）オオナマケモノのハンドクロウ（実物化石）アンモナイト（実物化石）三葉虫（実物化石）珪化木（実物化石）アンモナイト（実物化石）メガロドン（実物化石）ウミユリ（実物化石）

概要

名称：買える化石博物館 TOKYO （英語名 Fossil Emporium & Museum TOKYO）

オープン日：2026年5月1日（金）

所在地：162-0067 東京都新宿区富久町1-6

電話番号：03-5944-0693

定休日：毎週火曜日

公式サイト：http://kaseki.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/kaseki_jp/

公式X：https://x.com/kaseki_jp

YouTube：https://www.youtube.com/@kaseki_jp

フライヤー表フライヤー裏

お問い合わせ

取材、メディア掲載などご希望の場合は下記までご連絡ください。

写真素材や資料のご提供も可能です。

Email: info@sasamo.com

Tel: 03-5944-0693