【PARCELLE JEWELRY 愛媛松山店（いよてつ高島屋）】5月のジュエリーとイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー愛媛松山店（いよてつ高島屋 本館1階 アクセサリー売場）

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が手仕事で仕立てた一点もののジュエリーをお届けしております。

中四国初の常設店舗であるパーセル ジュエリー愛媛松山店では、5月も季節に寄り添うジュエリーとイベントをご紹介いたします。



今月のFEATURED JEWELRYでは、「薫風」をテーマに、エメラルド、グリーンガーネット、ペリドット、トルマリンなど、初夏の空気を映すグリーンのジュエリーを揃えました。

JEWELRY EVENTSでは、5月9日(土)・10日(日)の2日間、創業メンバー・宮本陽子が来店し、通常は別々にご案内しているCARAVANとSTONE marcheを同日開催いたします。さらに、5月22日(金)・23日(土)には、真珠を主役にしたTRUNK SHOWも開催。色や艶、佇まいの異なる真珠と、その魅力を生かした多彩なデザインをご紹介いたします。

初夏の瑞々しい色彩とともに、愛媛松山店ならではの5月のジュエリーをご覧ください。

FEATURED JEWELRY

■【5月8日(金)まで】薫風 ― 初夏の風を映す、グリーンのジュエリーたち

パーセル ジュエリー愛媛松山店では、「薫風」をテーマにしたラインナップをご紹介しております。

新緑を吹き抜ける、軽やかで心地よい初夏の風。外へ出た瞬間にふと感じる、あの季節ならではの空気の移ろいを、ジュエリーで表現いたしました。俳句の季語としても親しまれる「薫風」は、季節の言葉が身近に息づく愛媛の風土にも重なるテーマです。

今回は、その「薫風」の情景に重ね、グリーンの宝石を主役に揃えました。エメラルド、グリーンガーネット、ペリドット、トルマリンなど、同じ緑の中にも、深み、透明感、発色の違いがあり、それぞれに異なる表情をご覧いただけます。

愛媛松山店では、グリーン系のジュエリーは特に人気の高い色調のひとつです。目に映る美しさだけでなく、空気まで澄んで感じられるような印象をもたらすことも、この色彩の魅力といえます。瑞々しい緑が重なり合うこの季節ならではのラインナップとして、初夏の気配を指先や胸元で感じていただけるジュエリーを取り揃えております。

JEWELRY EVENTS

薫風をテーマに、瑞々しいグリーンのジュエリーを揃えました。

5月のJEWELRY EVENTSでは、5月9日(土)・10日(日)に創業メンバー・宮本陽子が来店し、通常は別開催としてご案内しているCARAVANとSTONE marcheを同日開催いたします。素材選びとお仕立てのご相談を一度にご覧いただける、今月ならではの2日間です。

また、5月22日(金)・23日(土)には、真珠を主役にしたTRUNK SHOWを開催いたします。希少なコンクパールをはじめ、Pinna（ピナ）やNature（ナチュール）など、真珠をあしらった多彩なリングも揃い、5月後半ならではの見どころとしてご紹介いたします。

【ご予約・お問い合わせ】

■ PARCELLE JEWELRY 愛媛松山店：089-948-2856（直通）

イベント当日（特に初日）は時間帯によって混み合う場合がございます。落ち着いてご覧いただくためにも、事前のご予約をおすすめいたします。ご希望のお時間帯がございましたら、パーセル ジュエリー愛媛松山店までお気軽にお問い合わせください。

各スタッフのInstagram DMからも承っております。

◯ 志度澤（@ayaka_parcelle(https://www.instagram.com/ayaka_parcelle/)）

◯ 中村（@mio_parcelle(https://www.instagram.com/mio_parcelle/)）

※ イベント開催日、開催時間に変更が出る場合がございます。

※ 商品数量には限りがございます。

■ CARAVAN & STONE marche ― 5月9日(土)・10日(日) ― 宮本陽子が来店

今月のパーセル ジュエリー愛媛松山店では、ブランド創業メンバーであり、バイヤー兼デザイナーでもある宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）が来店し、通常は別々にご案内しているCARAVANとSTONE marcheを、5月9日(土)・10日(日)の2日間にわたり同日開催いたします。素材選びとお仕立てのご相談を、一度にご覧いただける今月ならではの機会です。

STONE marcheでは、5月の誕生石であるエメラルドと、前回のCARAVANでもご要望の多かった翡翠を中心にご紹介いたします。なかでも、世界でも産出量がごく限られるトラピッチェエメラルドは、6条の放射状模様が印象的な希少石として店頭に並びます。このほかにも、スピネル、スギライト、アイオライト、ターコイズなど、新緑や春の空を思わせる色彩豊かな宝石をご用意いたしました。対象ルースは通常の約半額でご紹介し、ルースのままのお迎えはもちろん、お仕立ても承ります。

エメラルド、翡翠を中心に、色調やカットの異なるグリーンのルースたち。やわらかな青緑をたたえた翡翠。ジュエリーへのお仕立ても承ります。

CARAVANでは、宮本陽子が厳選したルースの中から、今月は「スター」と「キャッツアイ」をテーマにした宝石をご紹介いたします。サファイア、ルビー、スピネル、ダイオプサイト、クリソベリル、アレキサンドライト、スキャポライトなど、それぞれ異なる光の表情をもつ宝石が揃います。さらに、色の美しいブラジル産アクアマリンやメレストーンもご用意し、Mille Gothique（ミルゴシック）へのお仕立てを含め、セミオーダーからフルオーダーまで幅広く承ります。

スターとキャッツアイを中心に、光によって表情を変えるルースが揃います。一筋の光や十字の輝きが浮かび上がる、今月のCARAVANを象徴するセレクション。

宮本が店頭で直接ご案内する2日間として、宝石そのものの魅力と、お仕立ての楽しさの両方をご覧いただける機会となっております。

宮本陽子■ TRUNK SHOW ― 5月22日(金)・23日(土)

5月のTRUNK SHOWでは、真珠を主役にしたラインナップをご紹介いたします。



リングのデザインごとに選ばれた真珠は、色味、艶、サイズがそれぞれ異なり、同じ真珠でも異なる表情をご覧いただけることが魅力です。

中でも注目はコンクパール。養殖ができないため、実際にご覧いただけること自体が希少、別名「幻の真珠」とも呼ばれています。やわらかなピンクや、ほんのりとあたたかみを感じる色合いに加え、表面に現れる「火焔模様」が特徴。角度によって表情を変える独特の景色は、コンクパールならではの見どころといえます。今回ご紹介できるコンクパールは1点のみのご用意となりますので、気になる方はお早めにご覧ください。

このほかにも、Pinna（ピナ）やNature（ナチュール）など、真珠をあしらった多彩なデザインをご用意いたします。ダイヤモンドやカラーストーンとは異なる、真珠ならではのやわらかな存在感と奥行きを、店頭にてご覧ください。

PARCELLE JEWELRY 愛媛松山店

希少なコンクパールで仕立てたリング。真珠をあしらったナチュール、ピナなどが揃います。

中四国初の常設店舗として2025年4月30日にオープンしたパーセル ジュエリー愛媛松山店。いよてつ高島屋の落ち着いた雰囲気の中で、カラーストーン、ダイヤモンド、パール - すべて一点ものの多彩なジュエリーをご覧いただけます。着席型のご相談スペースもあり、初めての方からじっくり選びたい方まで、リラックスしてお過ごしいただける空間です。既存のコレクションに加え、素材のルース選びからオーダーのご相談まで、専門知識をもつスタイリストが丁寧にご案内いたします。

◯ 店長：志度澤（@ayaka_parcelle(https://www.instagram.com/ayaka_parcelle/)）

◯ 店舗：〒790-8587 愛媛県松山市湊町5丁目1番地1 いよてつ高島屋 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話兼FAX：089-948-2856

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_matsuyama/

◯ 営業時間：午前10時～午後7時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田琴恵 (@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja))

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE 渋谷3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」。ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。

オンラインストア限定コレクションをはじめ、新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、ストアならではの特典も多数ご用意しております。



実店舗同様に、みなさまのお越しをお待ちしております。



※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。

■【オンラインストア限定】Cent Couleur ― 日本の伝統色20種をまとったリング

オンラインストアより、日本の伝統色から着想したCent Couleur（サンクルール）のご紹介です

Cent Couleur（サンクルール）は、「百の色」という名を持ち、花冠のように宝石が連なるデザインで、PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）創業当初から愛され続けてきたリングです。

今回のオンラインストア限定モデルでは、天藍色、桃紅色、孔雀青、千草色など、日本の伝統色の名を冠した全20色をご用意いたしました。空に見る青、藍染に宿る深み、花々のあわい彩りなど、色の名が持つ情景を、宝石の組み合わせによって表現しております。

アンティークジュエリーを思わせるクラシカルな趣に、和の色彩をしのばせたCent Couleur（サンクルール）。色の重なりや宝石の個性を、オンラインストアにてご覧ください。

日本の伝統色から着想した、オンラインストア限定サンクルール。