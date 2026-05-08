【ライブレボルト】『7年振り』の新曲を全4ユニット続々リリース！プロジェクト完全再始動！FIREVOLTが放つメタルチューン『instinct』解禁！

株式会社Blackbox

「ライブに革命を」を掲げ、自由に音楽を楽しむ場を生み出すメディアミックスプロジェクト「ライブレボルト」は、2026年2月より「4ヶ月連続新曲リリース」が

5月8日（金）リリースのFIREVOLT『instinct』をもって達成したことをお知らせいたします。

特筆すべきは、今回リリースされた全4ユニットの楽曲が、いずれも「約7年振り」の完全新曲であることです。

長きにわたる沈黙を破り、進化を遂げた各ユニットの楽曲が出揃いました。

これを記念し、5月16日（土）に開催される単独公演「Re:Flection」

では、これら全4曲を含むライブパフォーマンスを披露いたします。

■ 「最強はそう誰だ?!」-- 7年の沈黙を切り裂くFIREVOLT『instinct』

FIREVOLTの『instinct』は、彼女たちの真骨頂であるギターサウンドが際立つ、攻撃力MAXのメタルチューンです。

「嘲け笑う声全て切り裂いて」 「奴らに教えてあげよう敗北の味を」

7年という空白の期間に溜め込んだエネルギーを爆発させるような鋭い言葉たちは、FIREVOLTの圧倒的なカリスマ性と「本能（instinct）」を剥き出しにします。

そして、本楽曲のハイライトとなるのが「wow wo wow… 拳を上げろ!!」というフレーズ。ライブハウスの熱狂をそのまま封じ込めたかのようなこのパートは、来る単独公演でフロアとステージが一体となるための起爆剤となります。

■ 呼び覚まされる熱狂。全ユニット「7年振り」の新曲が出揃う

＜7年の時を経て放たれた 連続リリース・ラインナップ＞

2月24日：『Brightness』 / dubstar（https://linkco.re/R0fvTHPV）

3月7日：『Blue PoisoN』 / RumBlue（https://linkco.re/8e90c4CG）

4月17日：『ノー！One More Time』 / リサイタルズ（https://linkco.re/bMPRRScM）

5月8日：『instinct』 / FIREVOLT（https://linkco.re/p3vzyMx9）

■ 5月16日 単独公演「Re:Flection」：進化を証明する「最高の一日」

この熱狂の最終到達点となるのが、5月16日（土）開催の単独公演「Re:Flection」です。

本公演では、7年振りに産声を上げたこれらすべての新曲が披露されます。

FIREVOLTが「この身賭して燃やせ 最強はそう誰だ!?」と叫ぶその瞬間、ライブレボルトの新たな伝説が刻まれます。

「Re:Flection（反射・投影）」の名の通り、進化を遂げた全ユニットの「今」の輝きを、ぜひライブ会場で体感してください。

【楽曲情報】

【 Vocal 】

FIREVOLT (時音ひなた(CV:堀内まり菜)/白石まどか(CV:荒井瑠里))

【 Sound 】

作詞： HIROTOMO

作曲：HIROTOMO

編曲：HIROTOMO

Guitar : ミヤジマジュン

Bass : HIROTOMO

Recording Engineer：広島拓弥

Mixing Engineer：広島拓弥

Mastering Engineer： 三好翔太

配信開始日：2026年5月8日（金）

配信プラットフォーム： YouTube, Spotify, Apple Music 他

配信プラットフォームリンク（LinkCore）：https://linkco.re/p3vzyMx9

ミュージックビデオ：https://youtu.be/99cvLvsCpZw?si=qVyOvElt-F3n-lWc

Movie：びーすけ

Illustration：Inooka

【ライブ情報】

LiveRevolt Originals 4th Live 「Re:Flection」

~All songs from 2nd phase~ / ~All Abyss~

開催日： 2026年5月16日（土）

【昼公演】開場14:00 開演14:30 終演16:30(予定)

【夜公演】開場18:00 開演18:30 終演20:30(予定)

出演：

LiveRevolt

藤原あかね役 KASUMi

野田ここみ役 秋場ゆり

瀬戸マリン役 道井悠

紫咲クリス役 花見色

宮代りな役 五味茉莉伽

平井かな役 池羽悠

時音ひなた役 堀内まり菜

白石まどか役 荒井瑠里



チケット情報：

限定グッズ付Sエリアチケット：\15,000 +1D

Aエリアチケット：\7,500 +1D

https://unknownrecords.zaiko.io/e/liverevolt202605

ライブレボルトとは

「ライブに革命を。」を掲げ、観客の感情を解放する自由で熱狂的なライブ空間を追求する音楽メディアミックスプロジェクト。 多彩な音楽性を持つ4ユニット8名の「LiveRevolt」と、2024年8月の再始動に伴うオーディションを勝ち抜いた精鋭6名により結成された

「LiveRevolt Re:venge」3ユニットが、唯一無二のステージを展開する。

2017年の発足以降、Shibuya O-EASTでのワンマンや東名阪ツアーを成功させ、楽曲評価も獲得。 2020年に一度活動を終了したが、熱烈な声に応える形で2024年にプロジェクトを再始動。再び革命の狼煙を上げる。

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxとは、2.5次元IPをプロデュース・マネジメントするスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/