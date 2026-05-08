元中日ドラゴンズ・山本昌広さんによる園児向け野球教室を開催

社会福祉法人ウィズ

社会福祉法人ウィズ（愛知県名古屋市／運営：ALL4KIDS）は、愛知学院大学硬式野球部との共催により、元中日ドラゴンズ投手・山本昌広さんを講師に迎えた園児向け野球教室を開催いたします。

本イベントは、保育園に通う5歳児（年長児）を対象に、「野球の楽しさ」「身体を動かすことの面白さ」を体験してもらうことを目的として実施するものです。会場は愛知学院大学硬式野球部が実際に使用する本格的な野球場です。園児たちは広いグラウンドの中で、ボールを投げる・打つ・走るなどの体験を通して、スポーツの楽しさに触れます。

また当日は、愛知学院大学硬式野球部の学生がサポート役として参加し、子どもたち一人ひとりに目線を合わせながら丁寧に関わります。プロ野球OBと大学生、そして地域の子どもたちが交流するスポーツイベントとなっています。

過去開催時には、参加した保護者から

「子どもがスポーツに興味を持つきっかけになった」

「本格的な球場での経験が特別な思い出になった」

といった声も寄せられました。

※取材申込などを受け付けております。 お気軽にお問い合わせください。

野球教室の詳細

日時：2026年5月9日（土曜日）AM:9:30～11:30

会場：愛知学院大学 日進キャンパス 硬式野球部 野球場

（愛知県日進市岩崎町阿良池12）

指導者：元中日ドラゴンズ 山本 昌広氏

参加者：ALL4KIDS ナーサリースクール 5歳児（年長児）

主催：社会福祉法人ウィズ ALL4KIDS ナーサリースクール

共催：愛知学院大学 硬式野球部

ALL4KIDS（オールフォーキッズ）

法人情報

社会福祉法人法人ウィズ

代表：中川 幸俊

所在地：愛知県名古屋市天白区植田山1丁目1503番地

設立：2017年

事業内容：保育事業全般（愛知県内に愛知県内で認可保育所 ７園・小規模保育所 5園・企業主導型保育所・学童保育所を運営しています）

公式サイト：https://www.all-with.jp

インスタグラム公式アカウント：https://www.instagram.com/all4kids_aichi