Another works、コーポレートロゴを刷新 | 複業の社会実装を加速し、挑戦機会の最大化へ

株式会社Another works

複業したい個人と企業・自治体をつなぐ複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を展開する株式会社Another works（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 尚朝）は、2026年5月7日、コーポレートロゴを刷新いたしました。

Another worksは2026年5月に創業7周年を迎え、8期目へと歩みを進めました。今回のコーポレートロゴ刷新には、創業以来掲げてきたMission「複業の社会実装を実現する」、Vision「挑戦するすべての人の機会を最大化する」の実現に向け、事業成長とブランド価値向上をさらに加速していく意思を込めています。

■ロゴ刷新の背景

株式会社Another worksは、2019年5月の創業以来、Mission「複業の社会実装を実現する」、Vision「挑戦するすべての人の機会を最大化する」の実現に向け、複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を展開してまいりました。現在では、累計導入アカウント数3,000超、登録タレント数10万人超へと成長し、複業という働き方の普及と社会実装を推進しています。

創業から7年が経過する中で、社会環境も大きく変化しました。新型コロナウイルス感染症拡大による働き方の変化に加え、AI技術の進展やキャリア観の多様化により、「働くこと」や「挑戦」のあり方そのものが大きな転換期を迎えています。

こうした時代の変化を踏まえ、Another worksはコーポレートロゴを刷新いたしました。今回のリニューアルは、創業以来大切にしてきた思想や価値観を継承しながら、時代の変化に合わせてブランド表現をアップデートするものです。

■新ロゴのデザインについて

新ロゴは、Another worksの頭文字である「A」をモチーフにデザインしました。アルファベットの始まりであり、すべての「起点」を意味する「A」に、創業以来大切にしてきた価値観と、これからの時代に向けた意思を込めています。

ロゴには、「唯一無二の個性と輝き」「人生の交差点と選択肢」「新しい自分や可能性との出会い」「新たな挑戦の起点」という4つのコンセプトを込めています。

ロゴの造形には、人それぞれが持つ個性や可能性が、Another worksとの出会いを通じて磨かれ、自分らしい形へと変化していく姿を表現しています。また、「A」の中に交差する複数のラインには、多様な人や価値観との出会いによって、新たなキャリアや人生の選択肢が広がっていく様子を重ねています。さらに、見る角度や光によって異なる表情を見せるデザインには、挑戦を通じて新しい自分と出会い、変化していくプロセスを込めました。

ロゴカラーには、青から緑へ移り変わるグラデーションを採用しています。清々しさや生命力を感じさせる色彩を通じて、Another worksがこれからも、新たな挑戦やキャリアの起点となる存在であり続けるという意思を表現しています。

新ロゴに込めた想いはこちら :https://note.com/another_obayashi/n/na06f14878ce7

■新ロゴのデータ・ガイドライン

新ロゴのデータおよび使用ガイドラインは、以下リンクよりご確認いただけます。ロゴをご使用の際は、事前に弊社担当者までご連絡いただき、使用目的をご共有のうえ、ガイドラインに沿ってご利用くださいますようお願いいたします。

ロゴガイドライン・ダウンロードはこちら :https://company.aw-anotherworks.com/landscape/assetkit/logo

■代表取締役社長 大林 尚朝 コメント

「物事を上手くやるために必要なこと。第一に愛、第二に技術」--これは、今回のリブランディングでモチーフにした「サグラダ・ファミリア」を設計した建築家アントニ・ガウディの言葉です。

AIの急速な進化により、社会構造そのものが大きく変化する時代においても、Another worksは、人の想いや挑戦に深く寄り添うサービスを提供し続けてまいります。個人、企業、自治体、それぞれに真摯に向き合いながら、新たな挑戦や可能性が広がる社会の実現を目指しています。

Another worksを支えてくださったすべての皆さまへの感謝を胸に、Mission・Visionの実現を通じて、挑戦する人がより輝ける社会を目指し、これからも事業成長に取り組んでまいります。

■株式会社Another works

Another worksは、「挑戦するすべての人の機会を最大化する」をVisionに掲げ、“複業”を通じて新たな挑戦や可能性が広がる社会を目指す企業です。主力事業である複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を通じて、個人・企業・自治体をつなぎ、多様な人や価値観が交差することで、新しいキャリアや選択肢が広がる場を生み出しています。Another worksは、誰もが今の環境を大きく変えることなく、自分らしい挑戦へ踏み出せる“挑戦の起点”であり続けます。

社名：株式会社Another works

代表取締役社長：大林 尚朝

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門五丁目13番１号 虎ノ門40MTビル3階

HP：https://anotherworks.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先：press@anotherworks.co.jp