クラシックな一台に、軽やかな35mmを。七工匠 7Artisans「35mm F2.8」ライカM/L39用を5月8日より販売開始

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、七工匠 7Artisansの交換レンズ「35mm F2.8」ライカMマウント用／L39マウント用を、2026年5月8日(金)より販売開始いたします。

カメラを持ち出す日が増えるレンズには、写りだけでなく、持ち歩きやすさや扱いやすさも大切です。

本製品は、クラシックなカメラボディになじむ外観と、日常使いしやすい薄型・軽量設計を両立した、35mm F2.8のマニュアルフォーカス単焦点レンズです。スナップや旅先の記録、何気ない日々の一コマまで、気負わず撮りたくなる1本に仕上がっています。

「ライカMマウント用」

「L39マウント用」

持ち出したくなる、薄型・軽量のコンパクト設計

約Φ50×20mm、質量約88gの薄型・軽量設計により、カメラへ装着したままでも軽快に持ち歩けます。バッグに入れて出かける日はもちろん、首から下げて街を歩く時間も軽やか。散歩の途中で見つけた光景や、旅先でふと目に留まった景色にも、自然にカメラを向けたくなります。金属素材を採用した鏡筒は、コンパクトでありながらしっかりとした質感と耐久性も備えています。

35mm F2.8だからこそ、日常を気持ちよく切り取れる

35mmは、人の視野に近い自然な遠近感で撮影しやすい画角です。広すぎず狭すぎないため、街角のスナップ、旅の風景、友人との時間、日々の記録まで幅広く対応。開放F2.8により、被写体をほどよく引き立てながら、やわらかな立体感のある表現も楽しめます。特別な撮影のためだけではなく、普段の生活の中で出番が増えていく、扱いやすい1本です。

操作する楽しさに寄り添う、マニュアルフォーカスならではの使い心地

本製品はMF（マニュアルフォーカス）を採用し、距離計連動にも対応しています。さらに、フォーカシングレバーを備えることで、直感的で素早いピント操作が可能。無限遠ロック機構も搭載し、持ち運び時に不意にピントリングが動いてしまうのを防ぎます。撮る前の所作まで心地よく感じられるような、使う楽しさに配慮した設計です。

クラシックなカメラボディに、自然と溶け込む佇まい

レンズ鏡筒は、クラシックなカメラボディとの調和を意識したシンプルで洗練されたデザインに仕上げました。薄型設計のため、装着時もカメラ全体のシルエットを損ないにくく、ボディとの一体感も良好です。撮影道具としての実用性はもちろん、手にしたときの見た目の満足感も大切にしたい方におすすめです。

付属品まで含めて、自分らしい使い方が広がる

レンズフード、フロントキャップ、リアキャップはいずれも2種類ずつ付属。さらに、厚さ約1mmの超薄型UVプロテクトフィルターも同梱し、外観バランスを損ないにくいままレンズ前面を保護できます。用途や好みに合わせて組み合わせを選べるため、使う楽しみが広がります。距離計連動調整用チャートと調整用ドライバーも付属し、距離計連動機構の微調整にも対応。L39マウント用にはライカMマウント変換リングも付属しており、使用するカメラに応じて柔軟に使い分けられます。

クラシックなカメラに似合う見た目、軽快に持ち歩けるサイズ感、そして日常にちょうどいい35mmという実用性。

七工匠 7Artisans「35mm F2.8」は、写真をもっと気軽に、もっと身近に楽しみたい方へ向けた1本です。カメラを持ち出すことそのものが楽しみになるような、新しい撮影体験を提案します。

レンズ構成 / MTF図5群7枚（高屈折レンズ4枚）（ダブルガウスタイプ）

主な仕様- 対応マウント：ライカM、L39（ライカM変換リング付属）- 対応撮像画面サイズ：フルサイズ- 焦点距離 : 35mm- レンズ構成 : 5群7枚（高屈折レンズ4枚）（ダブルガウスタイプ）- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）※距離計連動型- 絞り：F2.8-F22- 絞り羽根：7枚- 最短撮影距離：0.7m- フィルター径：34mm- サイズ：約Φ50×20mm（マウント部除く）- 質量：約88g- 付属品：レンズキャップ×2種、レンズリアキャップ×2種（ブラック/クリア）、レンズフード×2種、UVフィルター、距離計連動調整用チャート、調整用ドライバー、ライカMマウント変換リング（L39のみ）サンプルフォト[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Wtv3aY9nMQc ]

発売情報

発売日：2026年5月8日（金）

※メーカー希望小売価格：\ 88,900（税込）

※最新情報は下記リンク先、焦点工房オンラインストアの商品ページをご確認ください。

ご購入はこちら :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002461

▼ その他商品ページ

[ Amazon JP ]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXZBBWQT?th=1

[ 楽天 ]

https://soko.rms.rakuten.co.jp/auc-stkb/7a-35f28/

[ ヤフーショッピング ]

https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?p=7A-35f28#CentSrchFilter1

About 七工匠

七工匠（しちこうしょう）7Artisansは、カメラ愛好家達のレンズ開発プロジェクトから始まった深センのレンズランドです。光学設計者、生産者、コレクター、各々が得意分野を活かし作り上げたレンズは、撮影をより創造的にします。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)

SNS：

https://x.com/ShotenKobo

https://www.instagram.com/shotenkobo

https://www.facebook.com/SHOTENKOBO