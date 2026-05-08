【5/13-15 EDIXセミナー】全28講演を発表。教育×AIの最前線を“その場で体感”

株式会社デジタル・ナレッジ詳細・来場登録はこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/47147/

導入実績3,000超のeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級の教育総合展『EDIX東京2026』に出展いたします。

今回のブースでは、

「生成AI × eラーニング」をテーマに、教育DXの最新トピックを凝縮。

短時間で学べるセミナー形式で、

実務に直結する知見を効率よくキャッチアップいただけます。

5/13（水）タイムテーブル5/14（木）タイムテーブル5/15（金）タイムテーブル

【注目セミナー】

◆【毎日開催】

「Knowledge ID MAP」初披露（本展示の注目セッション）

教材を“つくる”から“スキルで設計する”へ

次世代AIで教育設計そのものを変える新アプローチをご紹介

◆【5月13日(水) 14:30～14:45】

外国人材向け日本語教育の実践事例（ゲスト講演）

「仕事で使える日本語」をどう習得させるか

アテイン株式会社様によるゲスト講演

◆【5月15日(金) 11:00～11:30】

教員は“制作”から“監修”へ（ゲスト講演）

生成AI時代のコンテンツ制作の最前線がわかる

学校法人 敬心学園様によるゲスト講演

さらに、教育DX・AI活用・人材育成など多彩なテーマで全28講演を開催します。

詳しくは告知ページよりご覧ください。

■こんな方におすすめ

・教育設計や研修が属人化している

・AIを教育にどう活用すべきか知りたい

・最新の教育DX事例を効率よく把握したい

“教材をつくる”だけでは、人材育成は変わりません。

“スキルから設計する教育”を、ぜひ会場で体感してください。

【会場セミナー】も実施します！

◆【5月15日(金) 15:30～16:00】

JV-Campusにおけるデジタルバッジの管理・発行についての

新たなシステムの概要と展望

登壇 筑波大学JV-Campus事業機構 国際局国際室 助教

柳川 信 先生

会場 出展社によるPRセミナー会場A

JV-Campusでは海外の学生に向けて、様々な大学、企業からの講座提供を受け、日本の高等教育の玄関口として様々な教育を配信してきました。JV-Campusの学習証明としてデジタルバッジを活用してきましたが、運用していく中で、デジタルバッジの利用用途に応じた運用のためのシステムが必要となることが分かりました。これらの紹介とともに、高等教育での活用方法、その展望についてご紹介します。

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◆EDIX東京2026

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【日時】 2026年5月13日（水）～15日（金）10:00～18:00（※最終日のみ17:00終了）

【会場】 東京ビッグサイト 東展示棟 東2ホール《コマ番号14-42》

【費用】無料（※公式サイトからの事前登録制）

《デジタル・ナレッジブースの見所》

ブース内では、最新製品のデモンストレーションに加え、教育業界のトレンドや具体的なAI活用事例を解説するブースセミナーを多数開催。

ご来場者様には限定ノベルティやデジタルバッジをプレゼントいたします。

［業務支援・DXエリア 東２ホール出入口 メイン通り沿い］

《EDIX東京とは》

教育にかかわる全ての皆さまに向けた展示会です。

業務支援システム、ICT機器、デジタル教材、eラーニング、各種学校向けサービスなどが一堂に展示されます。

ブースでは、「Knowledge ID MAP」をはじめ、デジタル学生証などの最新ソリューションもご覧いただけます。お気軽にお立ち寄りください。

IT・DX・AI総合展「EC・店舗 Week」第2回店舗管理・運営EXPO［春］にも出展します

- EDIX東京2026 開催概要会 期：2026年5月13日（水）～15日（金）時 間：10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）会 場：東京ビッグサイト 東展示棟入 場：無料（登録制）- デジタル・ナレッジブース《コマ番号》14-42 東２ホール出入口 メイン通り沿い業務支援・DXエリア- 招待券をご希望の方入場が無料になる「招待券」を下記よりお申込みいただけます。お申込みの上、登録完了後、メールにて送られる e招待券 をプリントアウトしてお持ちください。▼招待券のダウンロードはこちら↓↓https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1620369167974336-KJO

動画研修・集合研修・OJTなど、多様な研修形式を一元管理！

多言語対応可能！研修・訓練コンテンツも豊富！

2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される、IT・DX・AI総合展「EC・店舗 Week」第2回店舗管理・運営EXPO［春］に出展いたします。

EC・店舗 Weekについてはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/46964/

【5月13日(水) 15:30～16:00 セミナー会場C】会場セミナー 開催

「教育DX×生成AIにて組織改革！「教える」を科学する。

次世代教材生成・品質監査プラットフォーム「Knowledge ID MAP」」

株式会社デジタル・ナレッジについて

『デジタル・ナレッジ』は、創業より30年間、「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することをコンセプトに、『日本で初めてのeラーニング専門ソリューション企業』として、数多くの組織内研修部門、塾・スクール、高等教育機関に対し3000を超えるeラーニングシステムを立ち上げ、成功に導いて参りました。

お客様と教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちがお客様と受講者をつなぐ“学びの架け橋“となり、より良い教育を実現していく ――

これを私たちの責任と捉え、先進の教育テクノロジー開発と最新の情報が集まる環境づくりに挑戦し続けています。

名 称：株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目3番4号 eラーニング・ラボ 秋葉原

代表者：代表取締役社長 はが 弘明／代表取締役COO 吉田 自由児

設立年月日：1995年12月20日

URL: http://www.digital-knowledge.co.jp/

TEL：03-5846-2131(代表)

050-3628-9240(導入ご相談窓口)

お問い合わせフォーム: https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/