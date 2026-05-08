株式会社シネマノヴェチェント(所在地：神奈川県横浜市)は、『メロディがいた季節』が2026年秋にブルーレイ化が決定したことと、『小さな恋のメロディ』公開55周年を記念して、マーク・レスターさんとトレイシー・ハイドさんを4年ぶりに再招聘し、シネマノヴェチェントの他、日本各地のミニシアターで『メロディがいた季節』上映イベントを開催します。

また上映イベント開催に先立ち、クラウドファンディングを2026年5月1日(金)～31日(日)を実施いたします。





▼クラウドファンディング申込サイト

https://cinema1900.wixsite.com/home/mt





「メロディがいた季節」(C)「メロディがいた季節」製作委員会





1971年に公開され、大ヒットを記録した青春ラブストーリーの傑作『小さな恋のメロディ』。

初恋映画のアイコンとしてその後も幾度となくリバイバル公開され、初公開から半世紀を経た現在でも多くのファンを持つ映画です。

シネマノヴェチェントでは、2022年に『小さな恋のメロディ』公開50周年記念上映イベントを、主演のマーク・レスターさんとトレイシー・ハイドさんをお招きして横浜、京都、渋谷で行いました。

その時の様子をカメラに収めた映像に加え、マークさんとトレイシーさんと共にロンドン界隈のロケ地巡りを追撮したドキュメンタリー映画が『メロディがいた季節』です。

その『メロディがいた季節』が1年以上のシネマノヴェチェント単館ロングランを経て、ついに2026年秋、ブルーレイ化が決定しました。

それを祝すると同時に、『小さな恋のメロディ』公開55周年を記念して、マーク・レスターさんとトレイシー・ハイドさんを4年ぶりに再招聘し、シネマノヴェチェントの他、日本各地のミニシアターで『メロディがいた季節』上映イベントを開催します。

ただ、イラン情勢や物価高、円安などの問題で、海外から客人を迎える諸費用も恐ろしいほど高騰しており、もはや主催者だけの手では負えないレベルに達しています。

上記を踏まえ、『小さな恋のメロディ』主演2人の来日イベントが無事実現するように、クラウドファンディングを行わせていただきます。

ぜひとも夢の実現に、皆様のご協力をお願いします。





シネマノヴェチェント代表 箕輪克彦





「小さな恋のメロディ」(C)1971 Sagittarius Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(C)シネマノヴェチェント





◎上映作品：

『メロディがいた季節』(2025年/DCP/カラー/77分)

監督・撮影・編集：梅崎陽

製作 ：落合寿和

制作・配給 ：シネマノヴェチェント

出演 ：マーク・レスター トレイシー・ハイド









◎開催劇場：

・10/31、11/2、14、15 ― 鶴川・シネマノヴェチェント

・11/3 ― 東京・町田市文化交流センターホール

・11/5 ― 群馬県・高崎電気館

・11/7 ― 長野県・長野相生座ロキシー

・11/8 ― 北陸・交渉中

・11/11 ― 大阪府・第七藝術劇場









◎クラウドファンディング概要

クラウドファンディング募集期間： 2026年5月1日(金)～31日(日)

申込サイト ： https://cinema1900.wixsite.com/home/mt

※各コースとも、定員枠に達し次第締め切りとさせていただきます。6月からはクラウドファンディングプラットフォームで、返礼コース内容変更(金額10～20％増等)して継続します。

※シネマノヴェチェント窓口でも随時受け付けています









◎コースとリターン ※価格は全て税込

・トムコース：30,000円 (限定170名)

返礼品：

(1)11月3日開催『メロディがいた季節』町田市文化交流センターホール上映イベントご招待(ゲスト：マーク・レスターさん＆トレイシー・ハイドさん)

(2)『メロディがいた季節』通常版ブルーレイ、マーク・レスターさん＆トレイシー・ハイドさんサイン＆握手会にて直進呈

※当日参加できなかった方にはブルーレイを後日着払いで郵送します





・ダニエルコース：70,000円(限定20名)

返礼品：

(1)11月3日開催『メロディがいた季節』町田市文化交流センターホール上映イベント2列目までのお席ご招待(ゲスト：マーク・レスターさん＆トレイシー・ハイドさん)

(2)『メロディがいた季節』通常版ブルーレイ、マーク・レスターさん＆トレイシー・ハイドさんサイン＆握手会にて直進呈

(3)上映イベント後の近隣飲食店での懇親会(撮影会含む)ご招待

※当日参加できなかった方にはブルーレイを後日着払いで郵送します





・メロディコース：100,000円(各劇場20名程度まで)

返礼品：

(1)10月～11月開催『メロディがいた季節』各劇場上映イベント4列目までのお席1回ご招待(ゲスト：マーク・レスターさん＆トレイシー・ハイドさん)

(2)『メロディがいた季節』プレミアム特典【参加イベントにおけるお申込者とマークさん＆トレイシーさんの3ショット動画】付版ブルーレイ・ポスター・パンフレット、マーク・レスターさん＆トレイシー・ハイドさんサイン＆握手会にて直進呈(ブルーレイ本体は特典作成後、郵送)

(3)上映イベント後の近隣飲食店での懇親会(撮影会含む)ご招待

※お申し込み後、他日程への変更は承れませんのでご注意ください。当日参加できなかった方にはブルーレイを後日着払いで郵送します





※『メロディがいた季節』上映イベント開催館(ホール)

・10/31、11/1、14、15 ― 東京都鶴川・シネマノヴェチェント

・11/3 ― 東京・町田市文化交流センターホール

・11/5 ― 群馬県・高崎電気館

・11/7 ― 長野県・長野相生座ロキシー

・11/8 ― 北陸・交渉中

・11/11 ― 大阪府・第七藝術劇場









☆10/31～11/15の来日期間中、シネマノヴェチェントでは連日『小さな恋のメロディ』、『小さな目撃者』(マーク・レスター主演)、『メロディがいた季節』の3作品を上映します









★資金の使用用途

『メロディがいた季節』ブルーレイ発売記念にゲスト招聘するマーク・レスターさんとトレイシー・ハイドさんの来日、および日本滞在にかかる諸経費。