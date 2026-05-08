北海学園大学が2028年4月の開設に向けて「建築都市学部（仮称）」「情報科学部（仮称）」を構想中 ― 北海道の暮らしと産業に根ざし、都市・農・生命の現場で機能する技術を育てる

北海学園大学が2028年4月の開設に向けて「建築都市学部（仮称）」「情報科学部（仮称）」を構想中 ― 北海道の暮らしと産業に根ざし、都市・農・生命の現場で機能する技術を育てる