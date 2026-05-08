FoodStock株式会社(本社：佐賀県佐賀市)は、食を導入したい施設の“始め方と正解”をつくるサービス「FoodPicks Pro」を展開しています。

これまでFoodStock株式会社では、施設における食の課題について継続的な調査を実施してきました。





第1弾調査では、約7割が施設内で食事ニーズを持つ一方、約4割が購入できなかった経験があり、約5割が施設外で購入している実態が明らかになりました。

詳細はこちら

https://www.atpress.ne.jp/news/591330





さらに第2弾調査では、価格・品揃え・商品魅力といった課題の背景に、「利用者ニーズと商品構成のズレ」が存在していることも分かっています。

詳細はこちら

https://www.atpress.ne.jp/news/591587

では、このズレはどのように解消すればよいのでしょうか。





FoodPicks Proサービス





【背景】

多くの施設売店では、「売れそうな商品」を基準に商品を選定しています。

しかし実際には、利用者の滞在時間や利用シーンによって求められる商品は大きく異なります。

その結果、

・ニーズはあるのに売れない

・購入機会を逃してしまう

といった状態が発生しています。









【解決の考え方】

売店の課題を解決するために重要なのは、単に商品数を増やすことや価格を下げることではありません。

重要なのは、利用者の滞在シーンに合わせて“売れる商品構成”を設計することです。

例えば、

・短時間利用 → すぐ食べられるワンハンド・軽食系商品

・長時間滞在 → 食事としてしっかり満足できる主食系商品

・持ち帰り → 自宅で美味しく楽しめる商品

このように、利用シーンごとに適切な商品を配置することで、購買機会を最大化することができます。





つまり、売れる売店は「何を置くか」ではなく、「どのように構成するか」で売上が決まります。









【FoodPicks Proとは】

FoodPicks Proは、食を導入したい施設の“始め方と正解”をつくるサービスです。

食品卸として培った現場知見と実績データに加え、AIが商品情報や販売傾向を分析し、売れやすい商品構成を導き出します。





特徴(1) 商品選定の手間をなくす

施設側で商品を一つひとつ選ぶ必要はありません。

利用者ニーズに合わせた商品ラインナップを提案します。





特徴(2) 現場知見 × データ × AIで最適化

実際の販売データと現場知見をもとに、AIが販売傾向や商品データを分析し、商品構成を最適化します。売れる“正解の構成”をデータとAIで導き出します





特徴(3) 売れる売り場として設計

単なる商品提案ではなく、売場での販売を前提とした

・価格帯

・商品バランス

・構成設計

までを一体で設計します。





特徴(4) 売り場づくりから運用まで一元管理

・ヒアリングに基づく商品提案

・専用WEBカタログの提供

・見積・発注の一元管理

・商品入替や新商品の提案

これらを一つの仕組みで管理でき、売り場づくりから日々の運用までをシンプルに行えます。

また、初期費用・月額費用はかからず、無料で利用可能です。









【導入の流れ】

(1) 現状ヒアリング

利用者層・滞在時間・売店状況を確認





(2) 商品構成・売り場提案

施設に最適なラインナップと構成を提案





(3) 導入・販売開始

既存設備を活用しスムーズに開始





(4) 継続改善

販売データをもとに商品入替・改善提案









【想定導入施設】

FoodPicks Proは、一定時間滞在する利用者が多く、食事や軽食ニーズが発生しやすい施設で活用されています。

・空港

・ホテル

・温浴施設

・漫画喫茶

・ネットカフェ

・商業施設

・道の駅

・サービスエリア

など、一定時間滞在する施設に適しています。





また、上記以外にも、

・オフィスでの福利厚生や従業員向けサービス

・コンビニ・売店でのキャンペーン商品や期間限定導入

・アミューズメント施設での景品・付加価値商品

など、売り場や用途に応じた柔軟な活用も可能です。









【導入による変化】

FoodPicks Proの導入により、

・売店の売上機会の拡大

・利用者満足度の向上

・滞在価値の向上

が期待できます。

特に重要なのは、これまで施設外に流れていた購買を施設内に取り込むことで、“取りこぼしていた売上”を回収できる点です。

これは新規集客に頼るのではなく、既存来館者の消費行動を施設内に戻す取り組みであり、低リスクかつ即効性のある収益改善につながる可能性があります。









【サービス詳細】

FoodPicks Pro

https://foodpicks.jp/









■会社概要

会社名 ：FoodStock株式会社

所在地 ：〒840-2214 佐賀県佐賀市川副町大字小々森146-1

事業内容：● 食品流通プラットフォーム事業

● 食品卸事業

● 売店・施設向け食品提案サービス





FoodPicks Proロゴ





FoodPicks Proでは、売店改善・食の導入を検討している施設のご相談を受け付けています。

・何から始めればいいか分からない

・何を置けばいいか分からない

・売れる“正解の構成”を知りたい

といったお悩みがある場合は、まずはお気軽にご相談ください。