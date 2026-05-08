■ 商標登録取得の背景

スパイアソリューション株式会社（本社：福岡市中央区天神、代表取締役：原 浩之助）は、2025年9月より提供してきた広告運用代行サービス「AIダッシュ運用」について、このたび商標登録（登録第7039374号）を取得いたしました。あわせて、サービス専用ランディングページ（https://lp.spire.info/ai-dash/）を正式公開いたします。 Web広告費の高騰と代理店へのブラックボックス問題が深刻化するなか、「何をやっているかわからない」「担当者が変わるたびに成果がリセットされる」という中小企業・実店舗の声は増え続けています。『人と事業の可能性を信じ、動いて支援する』という創業哲学のもと、当社はAIと実務の組み合わせによって、この課題に正面から向き合ってまいりました。今回の商標登録は、「AIダッシュ運用」というブランドポジションを法的に保護した状態で、全国の中小企業・店舗への展開を加速させる意思表明です。

■ AIダッシュ運用® のサービス概要

AIダッシュ運用®は、1,000件以上の運用データを学習した独自AIシステムと、運用歴10年以上の実務家チームが連携し、広告費のムダを可視化・削減しながら成果を最大化する広告運用代行サービスです。 ・対応媒体：Google広告・Yahoo!広告・Meta（Facebook/Instagram）・LINE広告・TikTok広告 ・運用手数料：月5万円～（広告費別途） ・配信開始：最短1週間 ・レポート：週次・専門用語ゼロ形式で共有 ・記事LP・クリエイティブ（CR）制作対応 ・サービスLP：https://lp.spire.info/ai-dash/ 大手代理店では広告費の20～30%が手数料となり少額予算では後回しにされがちな問題に対し、安心の月5万円～という料金体系でテストマーケティングから本格出稿まで柔軟に対応します。

■ 「このLP自体がAIダッシュ運用の成果物」実力を証明する異例の訴求

今回公開したサービスLPは、AIダッシュ運用のAIと実務チームが自ら制作した作品です。キャッチコピー・構成・デザイン・文章のすべてをAIが生成し、プロが磨き上げました。制作期間は最短3日、制作費は通常の3分の1以下。「AIって本当に使えるの？」という問いへの答えを、LP自体が証明しています。

■ 導入事例（一部）

・ECコスメブランド：定期注文1.4倍（広告費変更なし） ・不動産リード獲得：全体売上1.7倍（3ヶ月で達成） ・BtoB SaaS：CPA30%削減・利益50%増

■ 無料相談・お問い合わせ

30分の無料MTGにて、業種・予算・目標をヒアリングのうえ最適なプランをご提案します。今日ご連絡いただければ、最短1週間後には広告が動き出します。 無料MTG予約 https://lp.spire.info/ai-dash/ (LP下部にございます)

■ 会社概要

会社名 ：スパイアソリューション株式会社 代表者 ：原 浩之助 所在地 ：福岡市中央区天神5丁目5番13号 天神あかしビル2F 設立 ：2019年4月3日 HP ：https://spire.info/ お問合せ：https://spire.info/contact/ 事業内容：①集める:アドマーケティング事業部 ②定着させる:リピートEC®事業部 ③深耕する:D2Cグロース/サブスク事業部 ④広げる:ソーシャルセリング事業部 ⑤社会へ還元する:サステナビリティ支援事業部