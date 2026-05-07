Vpon JAPAN、「地域×Tech 九州 2026」に出展

【概要】

Vpon JAPAN株式会社

Vpon JAPAN株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：篠原 好孝、以下「Vpon JAPAN」）は、2026年5月14日（木）・15日（金）に博多国際展示場＆カンファレンスセンターにて開催される「地域×Tech 九州 2026」（主催：株式会社あわえ）に出展いたします。

九州近隣の自治体・観光関係者に向け、データとAIを活用した観光DXソリューションを展示し、地域観光振興に向けた取り組みを紹介します。

また、来場前に30分間の個別相談枠を事前予約できる専用サイトも開設しており、先着26枠にて受け付けています。

【背景と課題】

インバウンド需要の回復・拡大が続く中、九州を含む地方自治体・観光DMOでは、訪日外国人の行動実態を把握し、施策の効果を定量的に評価するデータ基盤の整備が急務となっています。

一方、データの収集・分析・可視化を内製化するためのリソースやノウハウが不足している自治体も多く、外部専門事業者との連携による解決策が求められています。

Vpon JAPANは、アジア旅行者1億IDのデータ資産とアジア8拠点のネットワークを活用し、1,000社以上の導入実績を持つ観光DXソリューションを展開してきました。

【出展概要】

・イベント名 : 地域×Tech 九州 2026

・日時 : 2026年5月14日（木）・15日（金）10:00～17:00

・会場 : 博多国際展示場＆カンファレンスセンター

・ブース番号 : No.12

【ブース展示内容】

1. 観光DMP × AI分析

行動・消費・Web・広告・SNS・アンケートの6種類のダッシュボードを統合し、訪日外国人の実態を多角的に可視化します。自治体の施策立案・効果検証をデータドリブンで支援します。

2. AI活用コンサルティング・実装支援

要件定義から設計・可視化・運用改善まで、AI導入を一気通貫でサポート。

担当者研修も含めた持続可能な体制構築を支援します。

3. インバウンドマーケティング × クロスボーダープロモーション

アジア8拠点のネットワークを活用し、台湾・香港・シンガポールなど主要市場から九州への訪日客誘致プロモーションを支援します。

【無料招待券について】

専用リンクより招待券（PDF）を無料でダウンロードいただけます。

当日受付にてご提示いただくと、入場料無料でご来場いただけます。

招待券DL：https://localtech.jp/kyushu/invi_1/

【事前個別相談の予約について】

来場前に専用サイトより30分間の個別相談枠をご予約いただけます（先着26枠）。

ご関心のテーマに合わせた資料もご用意いたします。

予約サイト：https://vpon-localtechkyushu-teasersite.vercel.app/?v=2

【今後の展開】

Vpon JAPANは引き続き、日本各地の自治体・DMO・観光事業者と連携し、データとAIを活用した地域観光DXの推進に取り組んでまいります。

【会社概要】

- 社名：Vpon JAPAN株式会社

- 本社所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目15-7 AMBRE6Ｆ

- 代表取締役社長：篠原 好孝

- 事業内容：独自AI技術によるビッグデータ解析事業、スマートフォン広告プラットフォーム事業、インバウンド・アウトバウンドマーケティング支援事業、DMP構築事業、クールジャパンDXサミット運営事務局、内閣府 クールジャパン官民連携プラットフォーム（CJPF）事務局

- 設立：2014年6月

- Webサイト：https://www.vpon.com/jp/

本件に関するお問い合わせ

【問い合わせ】：mkt.jp@vpon.com

【担当】Vpon JAPAN株式会社 マーケティング部