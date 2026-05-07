【5月21日開催】無料オンラインセミナー　障害者アスリート雇用とは

株式会社ゼネラルパートナーズ

障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、5月21日（木）に「障害者アスリート雇用」に関する無料オンラインセミナーを開催します。

※事前収録型のアーカイブ配信となります。

2026年7月の法定雇用率2.7%引き上げを控え、多くの企業がこれまでの採用だけでなく新たな採用や雇用の手法を模索しています。今回はその中でもよくお問合せをいただく「障害者アスリート雇用」について解説します。

アスリート雇用を進める上で知っておきたい競技の基礎知識や、専念型・両立型といった雇用モデルの違い、弊社でご支援した成功事例まで幅広くご紹介します。

法改正への対応とアスリートを応援しながら自社らしい雇用を両立したい企業様必見の内容です。

【こんな方におススメ】

・法定雇用率の引き上げに伴い、新たな雇用を検討する企業様

・障害者雇用における「アスリート雇用」について知っておきたい企業様

・「アスリート雇用」を通じて、社内の組織活性化や、企業PR・ブランディングを強化したい経営層・人事責任者様

【開催日時】

2026年5月21日（木）13：30～14：30（最大60分を予定）

※申込締め切り：2026年5月20日（水）18：00

※見逃し配信：5月29日（金）まで視聴可

【お申し込み方法】

以下のURLよりお申込みください。

▶お申込み：https://info.atgp.jp/employer/seminar/20260521

【場所・費用】

Web会議システム「Zoomウェビナー」（無料）

※お申込み後に別途メールにてご参加用URLをご案内いたします。

※情報保障をご希望の方は、当日に文字データを共有させていただきます。

「事前にご質問などございましたらご記入ください」の欄に「情報保障希望」とご記載の上お申込みください。

【タイムスケジュール】

■13：20～ 開場

■13：30～ セミナースタート

・障害者雇用市況とアスリート雇用

・障害者アスリート雇用とは

・採用事例

・質疑応答

※14：30終了予定

※順番・内容は多少変更になる可能性がございます

■当日の注意事項

※企業様向けのセミナーですので、企業ドメインメールアドレスでのお申込みをお願いいたします。

※セミナーのスクリーンショットや撮影はご遠慮ください。

※Wi-Fi環境など、高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。またPCからのご参加を推奨しております。

※途中からご参加される場合ご連絡は不要です。ご都合の良いタイミングでご入場ください。

※おひとり様ずつお申込みいただき、ZOOM URL・見逃し配信用URLの転送・シェアはお控えください。

■本セミナーに関するお問合わせ先

株式会社ゼネラルパートナーズ コンタクトセンター セミナー事務局 担当：宮田

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階

【Mail】contact_center@generalpartners.co.jp

【Web】https://www.atgp.jp/employer

■メディアの方のお問い合わせ先https://prtimes.jp/a/?f=d176523-11-29a5bc67476fbe993bbd5951061a25c4.pdf

株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 戸田

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階

【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp

【TEL】080-3004-6108（受付時間：平日10:00-17:00）

株式会社ゼネラルパートナーズ

障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。



会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ

本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階

代表者：代表取締役社長 進藤 均

設立日 ：2003年 4月

URL：http://www.generalpartners.co.jp/

業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など

＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！

https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories