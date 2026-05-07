AIセキュリティのCoWorker、「サイバーセキュリティ白書 2026.5」発刊のお知らせ

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AIセキュリティソリューションを開発・提供するCoWorker株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：山里一輝、以下「当社」もしくは「CoWorker」）は、2026年3月に開催された「サイバーセキュリティシンポジウム in TDU 2026」での議論および各種調査結果をもとに、第三者的視点から分析・整理した『サイバーセキュリティ白書 2026』（以下、本白書）を発刊したことをお知らせいたします。

本白書では、AIの進化に伴い高度化・民主化するサイバー攻撃の実態と、それに対抗する防御・ガバナンスの最新潮流について、国内外の事例・データをもとに体系的に整理しています。

AIセキュリティのCoWorker、東京電機大学「サイバーセキュリティシンポジウム in TDU 2026」に登壇。CySec修了式と合同開催、AI時代のサイバー攻撃と防御の最前線を解説

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000156001.html

主なポイント

AI悪用攻撃の急増

2025～2026年に確認されたAI悪用攻撃は前年同期比で89％増加。平均侵入時間は29分と大幅に短縮され、単独犯による大規模な情報窃取も現実的な脅威となっています。

具体的な悪用事例の顕在化

LLMを活用したマルウェア生成、AIによるデータ窃取、AI生成ランサムウェアなど、従来では高度な専門性を要した攻撃が一般化しつつあります。

AIツールがもたらす内部リスク

従業員の77％がAIに企業情報を入力しているという調査結果や、AI生成コードの45％に脆弱性が含まれるという報告から、AI活用が新たなリスク要因となっていることが明らかになっています。

防御の新しい潮流

最小権限や認証分離といった基本原則に加え、AIによる検知・対応の自動化、フォレンジックの高速化など、攻撃スピードに対応するための新たな防御モデルが求められています。

2026年に取り組むべき3つの方向性

「AI脅威を前提とした備え」「AI利活用のガバナンス」「セキュリティ人材と体制の強化」の3点が、今後の組織的対応の重要テーマとして整理されています。

「サイバーセキュリティ白書」提供の背景

近年、生成AIやAIエージェントの普及により、サイバー攻撃の高度化・高速化が急速に進んでいます。特に、攻撃手法の自動化と民主化により、従来は国家レベルに限られていた攻撃が個人でも実行可能となるなど、脅威の構造が大きく変化しています。

一方で、防御側においては人材不足や運用負荷の増大といった課題が顕在化しており、AIを活用した新しい防御モデルの構築が急務となっています。

本白書は、こうした背景を踏まえ、サイバーセキュリティの現状と今後の方向性を俯瞰的に整理することを目的に作成されました。

白書の構成と見どころ

AI for Security ― 攻撃側の革新

AIエージェントによる攻撃自動化の進展により、マルウェア生成から侵入までの一連の攻撃が自律的に実行される時代に突入しています。本章では、実際の攻撃事例をもとに、AIがもたらす攻撃構造の変化を整理しています。

Security for AI ― AI利用に潜むリスク

AIツール導入による事故や情報漏洩の事例を分析し、権限設計・ガバナンス・運用体制の重要性を明らかにしています。特に「AIの暴走」ではなく「人間側の設計不備」がリスクの本質である点を指摘しています。

防御革新 ― AIを用いた高速防御とガバナンス

AIを活用したログ解析・フォレンジックの高速化、継続的診断の必要性など、防御側の進化について整理。人材不足やアラート過多といった構造課題に対する解決策として、自動化・標準化の重要性を提示しています。

「サイバーセキュリティ白書」完全版のご提供

本白書（約40ページ）は、企業のセキュリティ担当者、経営層、研究機関など幅広い方々に活用いただくことを想定しています。

本リリースでは内容の一部を公開しており、

詳細版（完全版）はお問い合わせいただいた方へ個別にご案内しております。

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代表コメント

CoWorker株式会社 代表取締役 山里 一輝

セキュリティは技術課題から経営課題へ。組織としてAIとどう向き合うか意思決定の一助に

「AIの進化によって、サイバー攻撃の前提が大きく変わりました。これまで専門家の領域だった攻撃が、AIによって自動化・民主化され、“誰でも攻撃できる時代”に入りつつあります。

一方で、多くの企業ではAIの活用が先行し、そのリスクやガバナンス設計が追いついていないのが実態です。今回の白書では、そうした現場で起きている変化を第三者的な視点で整理し、“いま何が起きているのか”を正しく捉えることを重視しました。

重要なのは、AIを脅威として捉えるだけでなく、防御にも活用しながら、組織としてどう向き合うかを設計することです。セキュリティは単なる技術課題ではなく、経営課題として意思決定されるべきフェーズに入っています。

本白書が、企業や組織における次の一手を考えるきっかけになれば幸いです。」

無料相談・お問い合わせ

当社は、企業やサービスのセキュリティ対策など対応しております。まずは当社ウェブサイトの【お問い合わせフォーム】（https://www.coworker.co.jp/contact） よりお気軽にお問い合わせください。

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CoWorker株式会社について

CoWorker株式会社は、高い技術力を武器に、システム開発・ITコンサルティング・セキュリティの3領域を展開する少数精鋭のAIテクノロジーカンパニーです。「Security × AI」で次世代セキュリティの研究開発を通じて、社会の安全基盤の強化に貢献しています。

会社名 ：CoWorker株式会社

設立年月 ：2019年2月

住所 ：東京都新宿区西新宿三丁目3番13号西新宿水間ビル6階

代表取締役 ：山里 一輝

事業内容 ：システム開発 / IT・AI開発コンサルティング／ サイバーセキュリティ事業

URL ：https://www.coworker.co.jp/

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