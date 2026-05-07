5月27日（水）17時よりオンライン開催！ボランティアではなく″実業″としての社会貢献　収益を上げる福祉事業への投資

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝）は株式会社GLUG 営業部 副部長 今奈良 太智氏による無料ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、全国300事業所以上を支援する株式会社GLUGが、社会課題に向き合いながらしっかりと収益を上げる事業モデル「就労継続支援A型×配食事業」のハイブリッド経営について、投資回収までの具体的なロードマップとともに解説します。

開催概要

テーマ：事業投資

開催日時：2026年5月27日（水）17:00～18:00

参加費：無料

会場：オンライン

予定内容

「福祉事業＝ボランティア」の常識を覆す。経常利益5,000万円・回収2.5年を目指す、“実業”としての社会貢献モデル

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69e5ea6ea53aef989f000000

本セミナーは、中小企業経営者を対象とした、障がい福祉事業への事業投資に関する説明会です。

昨今、どの業界でも深刻な「人材不足」が経営を圧迫しています。しかし、障がい福祉の世界に目を向けると、就労意欲がありながら働く場所を持てない「働き手の余剰」という逆転現象が起きています。

株式会社GLUGが提案するのは、単なる社会貢献活動ではありません。国の制度に基づいた「就労継続支援A型（行政からの給付金）」と、高齢社会で需要が尽きない「配食事業（事業収益）」を組み合わせた、強固なハイブリッド収益モデルです。事実、創業から185ヵ月連続で昨年対比100%超えという実績が、このビジネスモデルの強さを証明しています。

景気に左右されない公的収入という「安定性」と、企業の新たな収益の柱を作る「成長性」を兼ね備えています。

全国300事業所以上のサポート実績を持つ株式会社GLUGが、物件選定から人材採用、販路開拓のノウハウまで、コンサルティングという立場で伴走します。「既存事業以外の柱が欲しい」「地域に貢献しながら収益を上げたい」と考える経営者様に、具体的な勝算とシミュレーションをご提示します。

【こんな人におすすめ】

・安定した事業があるなかで、次なる「第2、第3の収益の柱」を模索している経営者様

・CSR（企業の社会的責任）やSDGsに関心はあるが、ボランティアではなく「実利」を伴う事業として取り組みたい方

・倒産率0.04%という手堅い「ストックビジネス（継続収入）」として、行政と連携する福祉事業に関心がある方

・初期投資（3,000万～5,000万円程度）可能な資金体力、または融資枠をお持ちの法人様

【セミナー内容】

●障害福祉事業「就労継続支援A型」とは

・なぜ「A型事業所」で「配食事業」なのか？

→国からの給付金（行政収入）に加え、高齢社会で需要が増え続ける「配食事業」の売上を組み合わせた、強固なハイブリッド収益モデル

→全国300事業所以上を支援し、185ヵ月連続で昨対超えを記録した販売実績データ

・競合他社との差別化と利益確保の仕組み

→大手チェーンが参入しにくい「手作り・健康志向」のニッチ戦略。

→原価高騰時にも利益を守る本部主導の対策（大手メーカー連携による代替食材導入など）や、独自の業務支援システムによる現場負担の軽減

●就労継続支援A型のメリット

・人材戦略と「事業拡張性」

→比較的軽度な障がいをお持ちの方を雇用し、戦力化する仕組み

→B型との違い

・働き手は集まるのか？

→障がい者雇用の現状

→配達、調理補助、電話対応、PC入力など、適材適所の業務切り出しで生産性を最大化する方法

・A型を起点とした「福祉事業展開」

→「A型」×「就労継続支援B型」、A型×「障がい者グループホーム」、A型×「訪問看護」など、ほかの福祉事業との組み合わせによる展開

●収支シミュレーションと投資回収

・公的給付金×事業売上のダブルインカム構造

→国から支払われる給付金（1人あたり約14万円/月など）による固定費カバー率の高さ

→過去事例では、1事業所で経常利益5,000万円以上を狙える収益構造の解説

・投資回収のロードマップ

→初期投資の回収期間シミュレーション（目安：2年半～3年半）

→コンサルティング契約について

講師紹介

今奈良 太智株式会社GLUG営業部 副部長

1998年5月18日、千葉生まれ。大学卒業後に食品メーカーへ進み、法人営業として抜群の成果を残す。その一方で、身内に障がい者がいる経験から、「障がいのある人が活躍できる社会をつくりたい」という思いが強まり、2022年に飲食×障がい福祉のパイオニアであるGLUGへ転身。

入社後は、食品メーカーで培った知識と営業力を武器に事業所支援で結果を出し続け、経験豊富なメンバーが揃う中でも史上最速でマネージャーに抜擢。現在は、地方企業が利益を生みながら福祉事業を立ち上げられるパッケージモデルの構築に取り組んでいる。

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セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69e5ea6ea53aef989f000000

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お問い合わせ先

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E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp