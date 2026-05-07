【完売御礼】文学フリマ初出店でオリジナルアンソロジー完売！

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）は5月4日（月・祝）に開催された「文学フリマ東京42」で販売したオリジナルアンソロジーが完売したことを報告します。また、当社刊行の文芸レーベル「MPエンタテイメント」の既刊本についても堅調な売れ行きでした。ご来場いただいたみなさま、ありがとうございました。

また、「MPエンタテイメント」は、2026年5月19日に創刊1周年を迎えます。今後はホラーとミステリーを主軸にしたレーベルとしてさまざまな作品を刊行予定です。

「気づいてはいけないズレ 見過ごす違和 あなたの日常を 少しだけ変える───」。「MPエンタテイメント」はホラー・ミステリーを主軸にしたレーベルへ

MPエンタテイメントの既刊本である久青玩具堂先生『奇想怪談×天外推理』を手に取る来場者

2026年5月19日（火）には、当社の文芸レーベル「MPエンタテイメント」が創刊から1年を迎えます。「気づいてはいけないズレ 見過ごす違和 あなたの日常を 少しだけ変える───」をキャッチコピーに掲げ、ホラーとミステリーを主軸にしたレーベルとしてさまざまな作品を刊行予定です。

【担当編集コメント】

ズレってめちゃくちゃ、怖くないですか？

違和感が回収されたら、気持ちよくないですか？

2026年の「MPエンタテイメント」は、小さなことが恐ろしくなったり、心地よくなったりするホラーやミステリーを刊行予定。

あなたの日常を少しだけ変えていきます。

「MPエンタテイメント」担当編集・野口俊樹

配布したフリーペーパー「#とある実況の謎の声」の投稿も

「文学フリマ東京42」で配布したフリーペーパー「#とある実況の謎の声」はX（旧Twitter）での投稿を推奨しています。お手元に「#とある実況の謎の声」をお持ちの方は、Xにハッシュタグ「#とある実況の謎の声」をつけて投稿してください。本フリーペーパーは、2026年6月刊行予定の木犀あこ先生初単行本作品『さかさまの』に関連した内容となっています。

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。大手取次との契約以来45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/