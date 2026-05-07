Markefan、BtoBマーケティング向けAIエージェント「marke.ai」を提供開始

Markefan株式会社

2026年4月、Markefan株式会社（本社：東京都港区港南、CEO：アニル・クマール、以下 Markefan）は、BtoBマーケティング向けAIエージェントソリューション「marke.ai」（マーケ・エーアイ）」の提供を開始しました。

「marke.ai」は、現在のマーケティング現場の課題解決を目的に、AIによる業務変革を実現する次世代型マーケティングツールとして開発しています。

■ BtoBマーケティング高度化の進展と現場における運用課題

企業のマーケティング活動は年々高度化し、データ活用やツールの多機能化が進んでいます。一方で、それらを十分に活用するための体制や人材が追いついていない企業が多く、現場ではさまざまな課題が顕在化しています。

また、マーケティングツールを導入していても、運用の複雑さから十分に活用しきれていないケースも多く見られます。その主な要因としては以下が挙げられます。

- ツール運用に専門人材（マーケターやエンジニア）が必要- リソース・予算不足により十分に活用できない- 業務が特定担当者に依存し、属人化が進行- コンテンツ制作を担う人材が不足

これらにより、マーケティング施策の質や成果が安定しない状況が生まれています。

■ AI活用による課題解決アプローチ

こうした課題に対し、近年は生成AIの活用によるマーケティング業務の効率化と高度化が注目されています。

生成AIは、データ分析やコンテンツ作成、施策設計など、これまで専門人材に依存していた業務を支援・代替することが可能です。これにより、専門知識を持たない担当者でも一定水準のマーケティング施策を実行できる環境が整いつつあります。

また、反復的な作業や複雑なプロセスを自動化することで、業務負荷の軽減と生産性向上を実現します。これにより、人材不足の解消や属人化の抑制、教育コストの削減といった効果が期待されています。

■ 「marke.ai」導入のメリット

このような背景のもと開発された「marke.ai」は、生成AIを活用し、マーケティングの知識・ノウハウを誰でも活用できる形で提供するAIエージェントです。

マーケティングの専門知識がない担当者でも高品質な施策を実行できる環境を実現し、組織全体の生産性向上と成果創出を支援します。また、MA（マーケティングオートメーション）機能も備えており、戦略立案から実行、分析までを一貫してサポートします。

主な特長は以下の通りです。

- 専門知識不要で施策実行：経験の浅い担当者でも高品質なマーケティング施策を実行可能- 即戦力化を支援：新任メンバーでも短期間で業務に対応- 生産性向上：チーム全体の業務効率を改善- MA機能を標準搭載：戦略立案から実行・分析までを一貫支援

■ コメント（Markefan株式会社 CEO アニル・クマール）

「marke.aiは、顧客体験を新たな次元へ引き上げるソリューションです。弊社のビジョンである『マーケティングでファンをつくる』の実現に向け、マーケティングをより楽しく、簡単に、そして効率的にしていきます。」

■ 今後の展開

Markefanは2020年よりAIを活用したマーケティングDXプラットフォームを提供しており、中小企業から大企業まで幅広い企業に導入されています。今回の「marke.ai」の提供開始は、弊社にとって重要なマイルストーンであり、AIエージェントの活用により、今後のマーケティングの在り方そのものの変革を目指してまいります。

詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

■ 会社概要

会社名：Markefan株式会社

所在地：東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟28階

代表者：CEO アニル・クマール

■ 本件に関するお問い合わせ先

https://www.markefan.co.jp/

＊「marke.ai」はMarkefan株式会社の登録商標です。