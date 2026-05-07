【objcts.io】洗練されたキャンバス×レザーのコントラスト。定番トートバッグから春夏の装いを軽やかにアップデートする新作が登場。

株式会社土屋鞄製造所 objcts.io事業室

株式会社土屋鞄製造所（本社：東京都足立区）が展開するレザープロダクトブランド〈objcts.io（オブジェクツアイオー）〉は、2026年5月13日(水)より、定番トートバッグ「ホーボー/トート」シリーズの新作として、「エッセンシャル キャンバスホーボー/トート」を発売いたします。

きめ細やかなハリと柔らかさを兼ね備えたキャンバス素材を採用。爽やかな春夏のスタイリングに馴染みながら、上質なカジュアルさをプラスする新作です。

商品ページ

https://objcts.io/products/canvas-hobo

https://objcts.io/products/canvas-tote

カジュアルを上質に昇華する、大人のためのキャンバストート

定番トートバッグ「ホーボー/トート」シリーズにレザー、ダブルラッセルメッシュに続き、「キャンバス×レザー」のコンビネーションが新たにラインナップ。

柔らかなキャンバスを主役に、ポイントでレザーをあしらうことで、カジュアルさを適度に抑えた落ち着いたトーンに。綺麗めなスタイリングを絶妙なバランスでカジュアルダウンし、ラフな“抜け感”を演出する、大人のためのトートバッグに仕上げました。

シルエットを美しく保つ、柔らかなキャンバス素材

春夏シーズンに相応しい、目が細かく肌触りの良いキャンバス地を採用。適度なハリ感を持たせることで、布製バッグでありながら「ホーボー/トート」シリーズ最大の特長である、流麗なフォルムと立体的なシルエットを実現しました。

印象を引き締める「コントラスト」と「パイピング」

ナチュラルなキャンバス地に対し、ハンドルや内装にはあえて「ブラック」を配しました。開口部から覗く黒がレザーとの統一感を生み、バッグ全体の印象をシックに引き締めます。

また、今作では底面に加え、側面にもレザーパイピングを追加。正面から見た際の視覚的バランスを整え、よりモダンで洗練された佇まいへとアップデートしています。

変わらない使い心地と、新しい表情

「ホーボー/トート」シリーズ共通の意匠である、クッション性の高いハンドルや広い開口部を継承。使い心地を追求した機能的な仕様はそのままに、レザーとは異なる軽やかな素材の表情をお楽しみいただけます。

製品スペック / 価格





エッセンシャル キャンバスホーボー

価格：\39,600（税込）

カラー：ナチュラル

素材：

・キャンバス(綿) / レザー（ストラップ部分 / 牛革）

・内装素材: キャンバス(綿)

サイズ：

・サイズ：(W)43cm-(H)34.5cm(胴面サイズ)-(D)17cm

・ハンドル長さ：23~45cm

重さ：約410g

https://objcts.io/products/canvas-hobo









エッセンシャル キャンバストート

価格：\36,300（税込）

カラー：ナチュラル

素材：

・キャンバス(綿) / レザー（ストラップ部分 / 牛革）

・内装素材: キャンバス(綿)

サイズ：

・(W)49cm-(H)27cm（胴面サイズ）-(D)18.5cm

・ハンドル長さ：29cm

重さ：約380g

https://objcts.io/products/canvas-tote

発売日・販売場所

発売日：2026年5月13日(水)

販売場所：

・objcts.io オンラインストア

・objcts.io 伊勢丹新宿店 メンズ館 1F

・TSUCHIYA KABAN 六本木店、日本橋店、渋谷店、名古屋店、梅田店、福岡店

・その他objcts.io製品お取扱店舗（一部を除く）

※お取扱店舗での入荷状況に関しては各店舗へお問い合わせください。

https://objcts.io/pages/stockist

objcts.io（オブジェクツアイオー）

「現代人の移動をアップデートする」をコンセプトに、審美性と機能性が高次元で調和されたプロダクトを生み出すブランド。多様なデバイスとともに歩む日常を、美しく軽やかに変えていく。