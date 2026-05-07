台湾最大級の歯科DXプラットフォーム「dentall」、日本法人を設立

日本歯科通株式会社

■ dentallについて dentallは、AI技術とクラウドシステムを基盤とした歯科向けデジタルプラットフォームです。台湾ではすでに3,000以上の歯科医療機関に利用されるサービスへと成長しています。

■ 日本進出の背景 今回の日本進出にあたっては、東京都が推進する「金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業」のサポートを受けながら、株式会社きらぼし銀行による法人設立手続きや口座開設等の支援も得て、日本市場における事業基盤の構築を進めてまいりました。日本法人の設立は、dentallにとってグローバル展開における重要な一歩であり、日本の歯科医療業界との連携をさらに強化していくことを目的としています。

■ 開業イベントについて 2026年3月4日に開催された開業イベントには、日本の歯科業界関係者、大学研究者、企業パートナーなど、多くの来賓が参加しました。イベントでは、東京都および株式会社きらぼし銀行からのご挨拶をいただき、dentallのビジョンや今後の日本市場での取り組みについて紹介するとともに、日本の歯科業界パートナーとの連携について活発な意見交換が行われました。

■ 代表者コメント 日本歯科通株式会社 代表取締役 陳欽章 「dentallは単なるシステムプロバイダーではなく、歯科業界における"ハブ"としての役割を担うことを目指しています。歯科医療の分野では、診療所、大学、研究機関、企業、技工所など、多くのプレイヤーが関わっていますが、それぞれが分断されているケースも少なくありません。私たちは、AI・クラウド技術を活用したプラットフォームを通じて、こうした多様なプレイヤーをつなぎ、新しい価値が生まれる環境をつくっていきたいと考えています。日本市場においても、業界全体をつなぐ存在として、持続的な価値創出に貢献してまいります。」

■ 関係者コメント 東京都 産業労働局 産業政策連携促進担当課長 藤井琢也 様 「当プログラムは、金融機関等と連携し、中小企業等との取引拡大と都内産業の振興に繋げるため、海外企業が日本市場へ円滑に進出できるよう支援を行うものです。dentallの日本法人設立を心よりお祝い申し上げます。今後も継続的にサポートしてまいりますので、日本においてさらなる成長を遂げられ、都内産業の成長に一役買っていただけることを期待しております。」

株式会社きらぼし銀行 海外戦略部 副調査役 木村寿佳 様 「当行は東京都の補助金事業の窓口として、

dentall様の法人設立を支援してまいりました。書類準備からオフィス確保、従業員採用、口座開設などのお手伝いすることができ、大変嬉しく思っております。日本歯科通株式会社の今後のさらなる発展を心より祈念致しております。」

■ 今後の展開 dentallは今後、日本国内の歯科医療機関、大学、企業との共同研究や技術連携を進めながら、AI診断支援、クラウドシステム、データ活用などを通じて、日本の歯科DXの推進に貢献してまいります。また、日本をアジアにおける重要な拠点の一つと位置づけ、日台を中心とした歯科医療の国際的なネットワークの構築を進めてまいります。

【会社概要】 会社名：日本歯科通株式会社 代表者：代表取締役 陳欽章 所在地：東京都港区東麻布3-8-10 事業内容：歯科向けDXプラットフォームの開発・運営 URL： https://global.dentall.io/(https://global.dentall.io/)

【本件に関するお問い合わせ先】 日本歯科通株式会社 担当：蔡 Email：yunhuitsai@dentall.io



