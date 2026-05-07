榊原信行CEOと皇治が三軒茶屋を“バラ散歩”13年交際した元恋人がサプライズ登場！少年時代から上京秘話まで皇治の素顔が明らかに　　～「ABEMA」格闘チャンネル公式YouTubeにて公開～

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINが2026年5月10日（日）にGLION ARENA KOBEにて開催する『RIZIN.53』を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて全試合生中継いたします。それに伴い、「ABEMA」格闘チャンネル公式YouTubeにて、RIZIN CEOの榊原信行氏による『バラ散歩』を公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JPV_DIiRdOE ]

https://youtu.be/JPV_DIiRdOE

『バラ散歩』は、RIZINの榊原信行CEOが選手ゆかりの地を一緒に散歩しながら、その素顔や新たな一面を発見していく番組です。今回のゲストは、『RIZIN.53』に出場する皇治選手。上京当時に練習拠点としていたジムや行きつけの店、思い出の地をめぐりながら、幼少期から格闘技人生、そして平本蓮選手との一戦に向けた胸中まで、皇治選手の“生き様”に迫ります。

番組冒頭では、榊原CEOとともに三軒茶屋の街を歩きながら、幼少期は父の影響で3歳頃から空手と日本拳法に取り組み、空手では全国大会優勝、日本拳法でも全国2位の実績を残したほか、サッカーにも打ち込んでいたという、抜群の運動神経と格闘技の原点が語られます。

また、幼い頃から“やんちゃ”だったという皇治選手は、親元を離れた15歳当時のことや、強くなりたいと思ったきっかけについても告白。榊原CEOが「女好きは生まれた時から？」と切り込むと、皇治選手が「生まれる前から！」と即答するなど、軽快な掛け合いも展開されます。

さらに番組では、皇治選手が中学3年生の頃から約13年間交際していた元恋人がサプライズ登場。突然の再会に皇治選手が思わずたじろぐなか、当時の写真や手紙も披露され、答案用紙の裏に書かれた「死ぬほど好き」というメッセージに榊原CEOも大盛り上がり。元恋人からは、昔の皇治選手の“モテすぎエピソード”や一途な一面、平本戦に向けたエールも送られ、皇治選手の知られざる青春時代が明かされます。

その後、一行は皇治選手がキックボクシング時代に通った「シルバーウルフ」へ。関西時代から皇治選手を知るジム関係者や盟友が登場し、上京前の修業時代や、毎日のように大阪から神戸まで通って練習していたエピソードを披露。「根性がありました」「ファイターとして大事な部分は皇治から学びました」と、周囲から見た皇治選手の努力家としての一面が語られます。また、K-1時代の煽りや小道具を使った演出など、“見せる”ことへの強いこだわりについても話が及び、格闘技を盛り上げるために自ら嫌われ役も引き受けてきたプロ意識が浮き彫りになります。

番組中盤では、飲み友達である矢地祐介選手も登場。毎回違う女性を飲み会に連れてくるという皇治選手の交友関係や豪快な飲みっぷり、女性関係をめぐる爆笑エピソードが次々と飛び出します。

そして、5月10日（日）の『RIZIN.53』で対戦する平本蓮選手について、皇治選手は「実力ももちろんあるし、K-1の時からすごかったのも知っている」「打撃に関してはスペシャリスト」と評価。そのうえで、「今回のテーマは、技術を心が超えるところを見せたい」とコメントし、試合展開についても「殴り合いになるでしょう。どっちかが倒れるまで、どっちかがへばるまで殴り合ったらいい」と、真正面からぶつかる覚悟を語りました。

三軒茶屋を舞台に、皇治選手の原点と現在、そして平本蓮戦への覚悟に迫った『バラ散歩』は、「ABEMA」格闘チャンネル公式YouTubeにて公開中です。ぜひご覧ください。

なお、「ABEMA」ではOPENING FIGHT第1試合目から第2試合（飴山聖也選手vs. 平本丈選手）までの合計6試合を無料配信するほか、5月9日（土）に開催される前日公開計量を生中継いたします。

■ABEMA PPV『RIZIN.53 前日公開計量』 概要

放送日時：2026年5月9日（土）15時30分～

放送チャンネル： 格闘チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/fighting-sports/slots/8foGuk3Tbq4eoh

■ABEMA PPV『RIZIN.53』概要

配信日時：2026年5月10日（日）12時30分～ （配信開始12時～）

見逃し配信：2026年5月15日（金）23時59分まで

▼配信チケット購入ページ

https://abema.tv/live-event/dc2186fd-24db-422e-b534-2cf899f3c90f

※上記チケット購入ページからは、見逃し配信・追っかけ再生の視聴ができません。

【見逃し配信】専用ページにて見逃し配信・追っかけ再生が利用いただけます。

▼配信チケット金額／販売期間

前売りチケット：5,500円（税込）

販売期間：2026年4月17日（金）12時～5月9日（土）23時59分

当日チケット：6,000円（税込）

販売期間：2026年5月10日（日）0時～23時59分

アーカイブチケット：4,400円（税込）

販売期間：2026年5月11日（月）0時～5月15日（金）21時まで

■『RIZIN.53』対戦カード

第11試合／ライト級タイトルマッチ イルホム・ノジモフ vs. ルイス・グスタボ

第10試合／平本蓮 vs. 皇治

第9試合／高木凌 vs. リー・カイウェン

第8試合／太田忍 vs. 金太郎

第7試合／ケイト・ロータス vs. ケイティ・ペレス

第6試合／雑賀“ヤン坊”達也 vs. 宇佐美正パトリック

第5試合／松嶋こよみ vs. ライアン・カファロ

第4試合／ダイキ・ライトイヤー vs. 梅野源治

第3試合／ジョリー vs. 児玉兼慎

第2試合／飴山聖也 vs. 平本丈

第1試合／中川皓貴 vs. ジェイク・ウィルキンス

OPENING FIGHT 第4試合／濱口奏琉 vs. 砂田華杜

OPENING FIGHT 第3試合／勇志 vs. 麻太郎

OPENING FIGHT第2試合／上田樹那 vs. 北野ヒナタ

OPENING FIGHT第1試合／祥汰 vs. 須藤智也