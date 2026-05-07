株式会社N-LaBo(本社：東京都中央区、代表取締役：川辺 奈穂)が運営する美容鍼灸院「銀座ハリッチ」は、スキンケアシリーズの中核アイテム「レチベイビー」を2026年5月7日(木)よりリニューアル発売いたします。

肌の「質感」そのものをデザインするために生まれた機能性クリーム「レチベイビー」。自然由来の整肌成分「アルガクティブレチナート(R)」を5％配合し、肌表面のノイズをなめらかに整えます。

さらに、今回のリニューアルでは“肌のなじみやすさ”をより追求しアップデートしております。

朝晩のケアで24時間、絶え間なく美しさを研ぎ澄ませ、気品に満ちた羨望の肌へと導く、進化したレチベイビーをぜひお試しください。





質感美クリーム「レチベイビー」





【リニューアルの特長】

■肌表面のノイズを整える、質感特化型ケア

美しさの印象を左右する「肌表面のごわつき」や「キメの乱れ」に着目。自然由来の藻類から生まれた注目の整肌成分「アルガクティブレチナート(R)」を5％高濃度配合。潤い・キメ・なめらかさ・ハリ・ツヤが共鳴し合う、見惚れるほどに洗練された肌質感へと導きます。





■24時間の美しさに寄り添う、進化系レチノールケア

一般的なレチノールは光に弱く、日中の使用が制限されることが課題でした。アルガクティブレチナート(R)は、日差しの下でも力を損なわない優れた特性を誇ります。日中も肌をなめらかに整え、朝の質感を長時間キープ。24時間、羨望の肌印象を持続させます。





■東洋医学発想と先端科学が融合した、独自の低刺激設計

肌の状態を健やかに保つ「東洋医学発想」のバランス思考と、成分の力を引き出す「先端科学」の緻密な設計を融合。刺激が懸念されやすい成分だからこそ、植物由来の力を取り入れたやさしい肌当たりを追求。肌のコンディションを損なうことなく、デリケートな肌質の方でも毎日心地よく使い続けられる処方にこだわりました。









【ブランドコメント】

今回のリニューアルは肌へのなじみやすさを追求しました。ハリッチではレチベイビーを"質感美クリーム"と位置付けており、肌のザラつきやくすみを整えて、肌の見え方を底上げしてくれるアイテムです。レチノールは刺激が強かったり、使う頻度が決まっていたりと少し難しいイメージがあると思いますが、レチベイビーは低刺激に抑えつつも、しっかり効果は実感できるように、そして使い方もシンプルに作っています。朝晩使える手軽さはそのままで、今回さらになじみやすくなっていますので、ぜひお試しください。









【商品概要】

商品名 ：レチベイビー

発売日 ：2026年5月7日(木)

価格 ：14,300円(税込)

販売チャネル：各店舗、公式ECサイト、楽天市場、Amazon、Qoo10

※一部モールでの販売開始時期は異なる場合がございます

使い方 ：朝・夜のスキンケアの最後にご使用ください









【銀座ハリッチについて】

『銀座ハリッチ』は、全国16店舗・年間7万人が来院する美容鍼灸院。国家資格を持つ鍼灸師が東洋医学と西洋美容を融合した独自メソッドの施術を実施。極細鍼を使用し痛みを抑えた心地よい施術体験の提供や、独自のツボ刺激や微弱電流(パルス)を活用し、美しさを最大限に引き出します。

Webサイト ： https://haricchi.jp/

公式オンラインストア： https://haricchi.com/

LINE ： https://line.me/R/ti/p/@byw0711h

Instagram ： https://www.instagram.com/ginza_haricchi/

https://www.instagram.com/haricchi_skincare/

YouTube ： https://www.youtube.com/@kawabenao_ginzaharicchi









【銀座ハリッチのスキンケアブランド「HARICCHI 鍼灸サイエンススキンケア」について】





《根幹覚醒。内から強く、表層まで美しく。》





美は、根幹から目覚める。

東洋医学の知恵と美容科学が響き合い、素肌に眠る“美の本能”を呼び覚ます。

私たちが目指すのは、対症的なケアではなく、肌の本質に寄り添う、根幹からの美の再構築。

肌が本来持つ力を尊重し、未来へと美を育む。それが、HARICCHI 鍼灸サイエンススキンケアの哲学です。









【株式会社N-LaBoについて】

代表の川辺奈穂は、自身の不調が鍼灸で改善した経験から『銀座ハリッチ』を開業。美容・睡眠・婦人科など多様な専門鍼灸院や、パーソナルトレーニングジムを展開。株式会社N-LaBoは、今後もこだわり抜いた鍼灸技術とサービスにより、お客様のライフパートナーで在り続けます。





■会社概要

会社名 ： 株式会社N-LaBo

本社所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座6-16-3 東京真珠ビル4F

代表取締役： 川辺 奈穂

事業内容 ： 美容鍼灸院の運営(美容鍼灸院『銀座ハリッチ』16店舗／

睡眠改善鍼灸院『NEL』3店舗／EMSパーソナルトレーニングジム

『BCT』2店舗)鍼灸施術・化粧品事業