歯科衛生士の″2人に1人″が現場を離れている--採用しても辞める時代に、何が足りないのか

株式会社Vivant

歯科衛生士不足が深刻化する中、株式会社Vivant（本社：京都府、代表取締役：長谷川あかね）は、歯科衛生士専門の人材支援「すぐ辞めない人材サービス」の提供を開始しました。

採用できない、すぐ辞める--その悩みの根本は、医院の強みや魅力が求職者に届いていないこと、そして定着できる環境が整っていないことにあります。

Vivantは医院の魅力を引き出すところから、採用サポート・人材紹介・入職後のフォローまで、医院の課題に合わせて柔軟に対応します。人材不足に悩んだときに、まず相談できる存在でありたいと考えています。

社会背景：人が足りないのに、半分が働いていないという矛盾

歯科衛生士は国家資格保有者数に対して、実際の就業率が低い職種の一つとされています。厚生労働省の統計では、就業している歯科衛生士は約１４万５千人である一方、免許保有者は約３１万４千人とされており、就業率は約46.2％にとどまっています。（出典：厚生労働省「令和４年衛生行政報告例」）

つまり、約2人に1人が現場で働いていないという状況です。

しかし現場では慢性的な人材不足が続いており、「採用できない」「採用してもすぐ辞めてしまう」という声が多くの歯科医院で上がっています。

課題：院長の「時間不足」が定着を妨げている

歯科医院の院長は、診療・経営・スタッフ管理を同時に担っており多忙です。その結果、以下のような状況が生まれ、早期離職につながるケースも少なくありません。

・ スタッフとの十分なコミュニケーションが取れない

・ 評価や育成の仕組みが整っていない

・ 不満や違和感に気づく余裕がない

サービスの特徴：「相性を重視した採用」と「定着できる環境」をつくる支援

株式会社Vivantは、歯科医院ごとの課題に応じて、以下の支援を行います。

● 採用支援

・ 医院の魅力整理・求人設計

・ ミスマッチを防ぐ人材紹介

● 定着支援

・ 入職後フォロー

・ スタッフ面談サポート・離職要因の可視化

● 職場環境づくり支援

・ 院内コミュニケーション改善

・ 評価・育成の仕組み設計

歯科衛生士なら誰でもという採用から、医院の方針に合う人との出会いを大切にした採用へ。

院長が手を回しきれない人材マネジメントの領域を補うことで、長く働ける環境づくりを支援します。



相談料は無料ですので、公式LINEもしくはメールにてお気軽にご相談ください。

歯科衛生士への想い：あなたらしく働き、長く続けられる場所へ。

本サービスでは、医院側の課題解決に留まらず、歯科衛生士一人ひとりのキャリアや価値観、ライフスタイルにも丁寧に寄り添います。医院側・求職者側双方の理解を深めることで、双方にとって長続きするマッチングを実現します。「なんとなくの転職」ではなく、転職を繰り返さなくていい選択を支援することを重視しています。

代表コメント

歯科業界に10年携わる中で、「なぜ辞めてしまうのか」「なぜ続く職場があるのか」を現場で見てきました。人が足りないと言われる一方で、多くの歯科衛生士が資格を活かせていない現状を変えるべく、採用だけではなく、定着まで支えることで、歯科医院と歯科衛生士の双方にとってより良い関係を築ける業界にしていきたいと考えています。

(株式会社Vivant 代表取締役 長谷川あかね)



今後の展開

今後は、歯科衛生士が長く安心して働ける環境づくりを推進するとともに、歯科医院に対しても「定着」を前提とした組織づくりの重要性を発信していきます。

代表・長谷川あかねが運営するYouTubeチャンネル（登録者約6,000人）は、歯科衛生士向けの転職・キャリア情報に特化した専門チャンネルとして最近リニューアルし、新たなコンテンツを展開中です。

Instagramでは歯科医院向けの採用・定着情報と、歯科衛生士向けの転職・働き方情報の両方を発信しています。両チャンネルを通じた情報発信をさらに強化し、歯科業界全体の課題解決に貢献していきます。

会社概要

会社名：株式会社Vivant

代表取締役：長谷川あかね

所在地：京都府

事業内容：歯科衛生士専門の人材紹介・採用支援・定着支援サービス

お問い合わせ先

公式WEBサイト：https://vivant-kyoto.com

公式LINE：https://lin.ee/QA2RalW

MAIL：vivant.hasegawa@gmail.com

Instagram：https://www.instagram.com/tsunagu_dental.com_ako

YouTube：https://www.youtube.com/@Dentalhygienist_Ako