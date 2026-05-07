「ランニングで日本を元気に！」一般社団法人日本ランニング協会、新体制お披露目会を開催 健康増進と社会課題解決に向けた連携を本格始動

一般社団法人日本ランニング協会

一般社団法人日本ランニング協会（以下、日本ランニング協会）は、2026年4月15日（水）17時より砂防会館にて、新体制お披露目会を開催いたしました。

当日は、国会議員、内閣府・各省庁関係者、公共団体、大企業関係者など約 300 名が来場。新会長・河村建夫氏をはじめとする新体制を披露するとともに、「ランニングで日本を元気に！」の理念のもと、ランニング・ウォーキングを通じた健康増進、子どもの成長支援、地域活性化、社会課題解決に向けた取り組みをさらに推進していく方針を発表しました。

【新体制を発表】

各分野の知見を結集した協会運営へ 本お披露目会は、日本ランニング協会の新たな会長・副会長体制を広く発表し、今後の活動方針を共有することを目的として開催されました。新会長には、河村建夫氏（元内閣官房長官・元文部科学大臣）が就任。 副会長には、以下の7氏が就任。 ・ 遠藤利明氏（公益財団法人日本スポーツ協会 会長） ・ 山口寿一氏（読売新聞グループ本社 代表取締役社長・日本テレビホールディングス 代表取締役 取締役会議長） ・ 古川和氏（独立行政法人国立青少年教育振興機構 前理事長） ・ 松本吉郎氏（公益社団法人日本医師会長） ・ 原田保夫氏（東日本建設業保証 顧問） ・ 濱口和久氏（拓殖大学地方政治行政研究所 特任教授） ・ 関口幸一氏（一般社団法人日本民営鉄道協会 元常務理事）また、副会長代理には、森井誠之氏（株式会社楽天野球団 代表取締役社長）が就任。

政治、メディア、教育、医療、インフラ、スポーツ、民間経営など、多様な分野の知見を結集した新体制のもと、日本ランニング協会は、ランニング・ウォーキングを通じて人の健康と新たな社会価値の創出に取り組んでまいります。

【協会の理念】

「ランニングで日本を元気に！」を合言葉に、健康と社会課題解決に挑む 日本ランニング協会は、ランニングやウォーキングを単なる運動にとどめず、健康寿命の延伸、子どもの健全育成、地域コミュニティの活性化、企業の健康経営推進などにつながる社会的な取り組みとして位置づけています。今後は、国、自治体、公共団体、企業、教育機関などと連携しながら、誰もが参加しやすい「走る」「歩く」を起点に、新たな社会価値の創出を目指します。

【当日の主な内容】

活動紹介と今後の方向性を共有 当日は、会長の河村建夫氏の挨拶に始まり、代表理事 小林渉、共同代表 川渕証が今後の活動方針を表明。会の中では、2025年11月に横浜・山下ふ頭で開催した子ども向けイベント「かけっこアタック」の映像も上映。また、来賓として中谷元 元防衛大臣、平口洋 法務大臣をはじめ、国会議員、内閣府・各省庁関係者、公共団体、大企業関係者が出席。ゲストには、“山の神”として知られる神野大地氏が登壇し、ランニングの持つ可能性と次世代への期待が語られました。最後は、サッポロビール株式会社の協賛のもと、野瀬裕之会長による乾杯の発声が行われました。懇親会では、企業、行政、各種団体の参加者が、ランニング・ウォーキングを通じた健康づくり、地域活性化、事業連携の可能性について活発に意見交換を行いました。会場では「ランニングで日本を元気に！」という言葉が繰り返し交わされ、今後の共創に向けた機運が高まりました。

【今後の展開】

全国展開と官民連携を加速 日本ランニング協会では今後、理念と活動に賛同いただける会員企業、各種事業をともに推進する協賛企業・団体、住民の健康増進や地域課題の解決に取り組む自治体・公共団体・教育機関・各種団体との連携を広く募集してまいります。

【開催概要】

名称：一般社団法人日本ランニング協会 お披露目会

日時：2026年4月15日（水）17:00開始

会場：砂防会館

来場者数：約300名

【協会概要】

法人名：一般社団法人日本ランニング協会

キャッチフレーズ：ランニングで日本を元気に！

主な事業内容

・ 資格認定事業

・ ランニング・ウォーキングに関するイベント事業

・ ランニング・ウォーキングに関するマーケティング事業

・ ランニング・ウォーキングを通じた健康増進事業

・ 企業・自治体・教育機関・各種団体との連携事業

【会員企業・協賛・連携に関する募集】

一般社団法人日本ランニング協会では、以下のパートナーを募集しています。

・ 会員企業として継続的に活動へ参画いただける企業・団体

・ 「かけっこアタック」等へ協賛いただける企業・団体

・ 健康増進、地域活性化、子どもの健全育成、スポーツ振興などの分野で連携いただける自治体・公共団体・教育機関・各種団体

【お問い合わせ先】

一般社団法人日本ランニング協会 事務局

担当：谷岡 哲朗

TEL：03-6384-5499

E-mail：info@jaruna.co.jp

URL：https://jaruna.jp

お問い合わせフォーム：https://jaruna.jp/contactus/