株式会社ヤマヒサ、特定建設業許可を基盤とした大型建設・メンテナンス事業を開始

株式会社ヤマヒサ

総合リフォーム事業を展開する株式会社ヤマヒサ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：大西朋彦、https://www.yamahisa.co.jp/ 以下「ヤマヒサ」）は、2026年4月23日付にて、株式会社ノーリミット（本社：大阪府守口市、代表取締役：大井良介）建設事業の譲受、および全株式を取得したことをお知らせいたします。

これにより、当社が従来より保有する特定建設業許可の強みを最大限に活かし、2026年4月より新たに「建設事業」を立ち上げます。BtoBにおける大型建設案件および大規模メンテナンス工事への本格参入により、住まいのトータルソリューション体制をさらに強化してまいります。

■背景と戦略的位置づけ

ヤマヒサは創業以来50年以上にわたり、個人向けリフォーム事業を主軸に展開してまいりました。昨今、法人顧客（BtoB）からの大規模改修や施設管理への需要が急増していることを受け、事業領域の抜本的な拡大を検討してまいりました。

当社は従来より、取得難易度の高い「特定建設業許可」を保有しておりましたが、この度のM&Aによって、その免許を最大限に活かせる強固な施工・管理体制を確立いたしました。これにより、これまで対応が難しかった大規模な元請工事への本格参入が可能となります。リフォームで培った「提案力」に、総合建設業としての「実力」を掛け合わせ、住まいからビジネス空間までを網羅する体制を構築いたします。

■特定建設業免許の活用による強み

特定建設業の免許は、一定規模以上の下請契約を締結する際に必要となるもので、厳しい財政基盤と実務経験が求められる取得難易度の高い許認可です。この強みを活かし、以下の事業を推進します。

■今後の展望

- BtoB大型建設・改修案件の受託ビル、マンション、商業施設等の大規模修繕やコンバージョン工事など、大型の元請案件を積極的に受注します。- 法人向けメンテナンス事業の拡充企業のオフィス、工場、店舗等の資産価値を維持するための、継続的な大規模メンテナンス体制を構築します。- ワンストップ・ソリューションの提供リフォーム事業で培った「きめ細やかな提案力」と、特定建設業としての「確かな施工品質」を両立させ、企画からアフターフォローまで一気通貫でサポートします。

今後は、全国に広がる既存のリフォームネットワークと、新設された建設事業部門を戦略的に連携させ、2026年4月より新体制での営業を開始いたします。今回の参入を機に、個人向け住宅から法人向け大型建築までを網羅する「総合建設グループ」としての歩みを加速させ、地域社会のインフラ維持とさらなる発展に貢献してまいります。

■会社概要

社名：株式会社ヤマヒサ

代表者：代表取締役社長 大西朋彦

本社所在地：大阪市北区太融寺町3番24号 日本生命梅田第二ビル4F

URL：https://www.yamahisa.co.jp/

創業年：1973年1月24日

資本金：4,000万円

事業内容：総合リフォーム、新築住宅、ハウジングネットワーク事業、建設事業