Mistplay、MAFのMyChipsの買収を発表

Mistplay Inc.

（カナダ・モントリオールで現地時間2026年5月4日に発表されたプレスリリースの抄訳です。）

カナダ・モントリオール（2026年5月4日） - 「ゲームでポイ活」にまつわるリワード広告および収益化ソリューションを提供している Mistplay Inc.（本社：カナダ・モントリオール、CEO：Tricia Han、以下Mistplay）は、本日、MAFの子会社でありグローバルにリワード広告プラットフォームを展開するMyChips SRLの買収を発表しました。本買収により、Mistplayはサービスの拡大を加速させ、リワード広告分野におけるリーダーとしてさらなる成長を目指します。

リワード広告は、モバイルにおけるユーザー獲得の主要チャネルとして急速に成長しています。ファネル全体にわたって意欲の高いユーザーを獲得し、リテンション、エンゲージメント、マネタイズの各指標において明確な成果を生み出しています。MyChipsが加わることで、MistplayのLoyaltyPlayが抱えるグローバルなネットワークはさらに拡大し、広告主に新たな配信機会をもたらします。

MyChipsはアメリカ、APAC、ヨーロッパにおいて数百ものアプリで展開されており、広告主は、新規かつより幅広いオーディエンスにリーチすることができます。MistplayのLoyaltyPlayネットワークに統合されることで、その報酬体験の対象アプリも増え、結果として意欲の高いユーザーへのリーチを大きく拡大できます。また広告主は、ユーザー獲得やエンゲージメント、長期的なROASの向上といった目的に対し、より柔軟に対応できるようになります。

「Mistplayは10年間にわたり、ユーザーの時間に対して報酬を与えることが、あらゆる面で優れた成果を生むことを業界に示してきました。プレイヤーのエンゲージメントを深め、広告主にとってのパフォーマンスを飛躍的に伸ばし、持続可能なエコシステムの構築をしてきたのです。MAFのチームもこの考えに共感し、それを軸に優れた事業を築いてきました。両社で協力し、報酬モデルを広告の今後を担うモデルとして確立させ、広告主、パブリッシャー、そしてユーザーに対して新たな価値基準を打ち立てていきます。」 - Tricia Han／Mistplay CEO

「MAFの今後について、さまざまな選択肢を検討しました。その中で、リワード広告においてロイヤルティと長期的なユーザー価値を重視する姿勢が一致しているMistplayが、最も適していると判断しました。他社と比べて特に評価したのが、Mistplayがこの10年の間に広く築いてきた信頼です。当社プロダクトとも自然な親和性があり、目指す方向性も一致しています。私たちが築いてきた事業にとって、最適なパートナーなのです。」- Riccardo Fuzzi／MAF CEO

MyChipsのプラットフォームは引き続き運用されます。ヨーロッパおよびAPACのチームがMistplayに加わり、パートナーへの支援を継続します。

Mistplayについて

Mistplayは「ゲームでポイ活」分野におけるパイオニアとして、世界中のモバイルゲームおよびアプリのパブリッシャー向けに、リワード広告およびマネタイズソリューションを提供しています。自社のAIエンジンと「ゲームでポイ活」モデルを活用し、持続的な成長とエンゲージメントを実現しています。2015年に設立され、カナダ・モントリオールに本社を構えるMistplayは、パブリッシャーと連携し、報酬を通じたエンゲージメントの拡大に取り組んでいます。詳細は、ja.business.mistplay.com(http://ja.business.mistplay.com)をご覧ください。

MAFについて

2016年に設立されたMAFは、アプリ開発者向けに革新的でユーザー体験を妨げない広告およびマネタイズソリューションを提供し、リワード広告の分野をリードしています。同社の主力プロダクトであるMyChipsは、iOSにおいてプレイ時間ベースの報酬を初めて導入したオファーウォールです。意欲の高いユーザーを各企業とつなぎ、従来手法と比べて最大20%高いeCPMを実現しています。ヨーロッパ、アジア、アメリカに拠点を構え、広告主、パブリッシャー、開発者と連携しながら、モバイル広告のあり方を再定義しています。詳しくは maf.ad/ja(https://maf.ad/ja/) をご覧ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

Mistplay Inc. シニアマーケティングマネージャー 常名 隆司（じょうな たかし）

takashi.jona@mistplay.com