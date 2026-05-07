マイスターエンジニアリンググループ、ニーズ株式会社の株式取得による技術サービス連邦拡大に関するお知らせ

株式会社マイスターエンジニアリング

マイスターエンジニアリンググループ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平野大介、以下「当社」）は、2026年3月30日付で、消防設備工事業を展開するニーズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：鈴木雅人、以下「ニーズ社」）との業務資本提携を通じ、新たにマイスターエンジニアリンググループへ迎え入れたことをお知らせいたします。

▶「技術サービス連邦」に迎えた目的

当社グループは、ライフラインやプラント、都市土木などの「超重要インフラ（※1）」のメンテナンス、および半導体や重電機器、医療、自動車関連などの製造業を幅広く支える「メカトロニクス」という2つのセグメントを柱に、社会が成立する前提を支えることを使命としています。

その一方で、これらの領域では現場を支える熟練エンジニアの不足と高齢化が進行しています。当社が超重要インフラの一角に据える「防災」領域においても、災害の激甚化・頻発化に伴い、設備の重要性が唱えられる中、メンテナンス・工事の担い手確保が大きな課題となっています。

当社はこの社会的課題に対し、独自の高い技術力を持つ中小企業をグループに迎え、各社の自立性を尊重しながら、採用・育成・業務DXなどの側面におけるグループのリソースを共有し、相互に補完し合う「技術サービス連邦（※2）」経営を推進しています。今回のニーズ社のグループ参画により、当社はこの連邦構想にさらに弾みをつけ、特に社会・経済生活の安全を担保する防災設備事業におけるサービス供給体制の拡充を目指します。

▶ニーズ株式会社について

2000年に創業したニーズ社は、「万全の対策で街の暮らしを安全で快適に」をビジョンに掲げ、名古屋市を拠点に、消防法および建築基準法に基づく各種消防設備工事を中心とした事業を展開しています。消防設備士などの有資格者が多数在籍し、消火設備や警報設備などの施工から付随する電気工事まで一気通貫で対応。安定した受注基盤と財務の健全性を背景に、年間約100件の工事実績を重ね、お客様からの厚い信頼を獲得しています。東海エリアを基盤に、商業施設や工場、公共施設など高度な施工精度が求められる多様な現場を担ってきた実績を土台に、近年は関東圏にも商圏を広げるなど、着実に事業規模を拡大しています。

ニーズ社の特徴は、若手中心の活気ある組織体制と、徹底した工数管理による高品質な自社施工体制にあります。こうした強みは、グループ全体の技術水準の向上にも寄与するものと見込んでいます。今後は、同じく防災設備関連事業を展開するエコー防災株式会社（東京・2018年グループ入り）および防災コンサルタント（北海道・2025年グループ入り）をはじめ、グループ各社との協働も視野に、ニーズ社の持つノウハウや特長を発揮しながら、事業基盤の充実とサービス品質のさらなる向上を図ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65715/table/16_1_ac6b98cb8e0c0ada297062158e43324e.jpg?v=202605071151 ]マイスターエンジニアリンググループについて

マイスターエンジニアリンググループは、1974年の創業以来、「技術で、社会を支える」エンジニア集団として、人々の日常、社会・経済活動を支える製造業・インフラを未来へと繋いでいくことを使命に、高い技術を持つ中小企業が集まり、協働する「技術サービス連邦※2」を形成しています。



※1 超重要インフラ：政府定義の「重要インフラ分野」14領域について、他で代替することが困難であり、機能が停止もしくは低下すると社会に大きな混乱を招くと見込まれることから、当社では“超重要インフラ”という名称を使用しています。当社グループ各社の技術者は現場で超重要インフラの機能維持・安定稼働に資するメンテナンス業務に従事しております。

※2 技術サービス連邦：マイスターエンジニアリンググループでは、高い技術力を持つ中小企業の事業を継承し、仲間として迎え入れています。参画企業同士がそれぞれの強みを活かしながら自立し、互いに支え合い・協働し合うことで、ともに成長を目指す連邦型の経営基盤を構築しています。