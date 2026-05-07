東京・池ノ上の人気ベーカリー「eteco bread」梶原シェフ　　　　　斬新な組み合わせでカリフォルニアプルーンの　　　　　　　　　　新たな魅力を引き出した期間限定メニューが登場

カリフォルニアプルーン協会

カリフォルニアプルーン協会は、東京都世田谷区池ノ上の人気ベーカリー「eteco bread（エテコブレッド）」にて、カリフォルニアプルーンを使用した新商品「カリフォルニアプルーンとヨモギのベーグル」と「カリフォルニアプルーンのガトーブルトン」が、2026年5月2日（土）より期間限定で、第1弾・第2弾の2フェーズに分けて順次販売開始されることをお知らせいたします。

今回は、独創的で芸術性あふれるパンづくりで支持を集める「eteco bread 」オーナーシェフ梶原 裕氏が、カリフォルニアプルーンの新たな魅力を引き出す斬新な組み合わせの2商品を開発しました。生地をしっとりと仕上げるカリフォルニアプルーンの保水性や、味わいに深みを与える濃厚な甘みと酸味を最大限に引き出し、ホールやピューレといった異なる形状を使い分けながら、素材の高い汎用性を表現した2品を創り上げました。梶原氏は、カリフォルニアプルーンについて「生地との相性が良く、その濃厚な甘さやジューシー感は、パンづくりの表現幅をさらに広げてくれる魅力的な素材だと感じました。」とその可能性を評価しています。

豊かな土壌と太陽の恵みを受けた世界最大の産地、カリフォルニアで生産されるカリフォルニアプルーンは、砂糖不使用の自然な甘みと芳醇な風味が特徴です。また、食物繊維、カリウム、ビタミンKをはじめとする様々なビタミン類を含んでおり、バランスの取れた栄養成分も高く評価されています。特に近年では、カリフォルニアプルーンの汎用性が改めて認識されており、製菓・製パン・飲食業界において、メニューにもたらす付加価値や味わいのメリットに強い関心が寄せられています。

【カリフォルニアプルーンを使用した商品の概要】

＜第1弾＞ カリフォルニアプルーンとヨモギのベーグル

販売期間：2026年5月2日（土）～2026年5月31日（日）

サワー種由来の奥行きある酸味と、ヨモギの爽やかな風味が調和したこだわりのベーグルです。主役のカリフォルニアプルーンは、素材本来の酸味と甘さを活かすため、ホールプルーンを贅沢に包み込んでいます。

表面はパリッと香ばしく、中はヨモギとプルーンの保水力でしっとりとした食感に。一口ごとにモラセスの甘い香りとヨモギの芳醇さが広がり、食べ進めるほどにプルーンの風味が溢れる、最後の一口まで満足感ある仕上がりです。

＜第2弾＞ カリフォルニアプルーンのガトーブルトン

販売期間：2026年6月3日（水）～2026年6月28日（日）

芳醇なラム酒が香るガトーブルトン生地が主役の一品。中にはカリフォルニアプルーンのホールとピューレを贅沢に閉じ込め、生地の重厚感に負けない濃厚な甘みと酸味が調和する仕上がりです。

表面はサクッと、中はほろっとした生地に対し、プルーンのねっとりとした質感が重なり、異なる食感でまとまりのある贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

※2つの商品の販売期間は変更になる場合がございます。

【梶原 裕シェフ／ 梶原 夏子シェフ】

オーナーシェフの梶原裕氏は、都内老舗ベーカリーにて製造・販売のみならず、商品開発やマーケティングまで幅広く研鑽を積んだ後、2019年に世田谷区池ノ上に「eteco bread」をオープン。梶原氏の確かな技術とフレンチレストラン出身の妻・夏子氏の芸術的な感性が融合したパンは、「一皿の料理」と称される完成度を誇ります。

緻密に計算された味と表現力で多くのファンを魅了し、開店直後から行列が絶えない店として知られています。また、溢れんばかりの具材が並ぶ宝石のような美しさはSNSでも大きな話題を呼び、国内のみならず海外からも熱い視線を集める注目のベーカリーです。

【店舗情報】

■所在地：東京都世田谷区代沢2-42-7

■TEL：03-6877-0433

■公式サイト：https://etecobread.com/

■Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/eteco_bread/

カリフォルニアプルーン協会について

カリフォルニアプルーン協会は、1980年にカリフォルニア州食品農業省の権限のもと、生産者と加工業者を代表する組織として設立されました。世界最大の生産地カリフォルニアでは、サクラメントおよびサンホアキン・バレーに広がる果樹園でプレミアムプルーンが栽培されています。協会は、「カリフォルニア産プルーンを通じた一生涯の健康」を理念に、食品安全と持続可能性の厳格な基準、そして世代を超えて受け継がれてきた栽培技術と知見により、市場をリードしています。 California Prunes. Prunes. For life.(https://californiaprunes.net/)

■カリフォルニアプルーン協会ジャパン公式サイト： https://www.prune.jp/

■X公式アカウント：https://x.com/prune_fan?lang=ja

■Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/californiaprunejp/

■Facebook公式アカウント： https://www.facebook.com/prunefan/?locale=ja_JP

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■カリフォルニアプルーン協会ジャパン公式サイト： https://www.prune.jp/