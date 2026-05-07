東証プライム上場企業の2026年夏季賞与・一時金（ボーナス）の妥結水準調査

一般財団法人 労務行政研究所

民間調査機関の一般財団法人 労務行政研究所（理事長：猪股 宏）では、東証プライム上場企業を対象に、今年の賃上げと同時期に交渉・妥結した夏季賞与・一時金について調査し、支給水準は113社、支給月数は115社の結果を集計した（2026年4月7日現在）。

○本記事は、下記URLのPDFから一部抜粋して作成しています。詳細はPDFをご確認ください。

https://www.rosei.or.jp/attach/labo/research/pdf/000090852.pdf

○本調査の詳細は、当研究所編集の『労政時報』第4119号（26. 5. 8／ 5.22）で紹介します。

「WEB労政時報」はこちら :https://www.rosei.jp/readers※本調査結果は有料会員限定記事となります

【調査結果のポイント】

1．2026年夏季賞与・一時金の支給水準

東証プライム上場企業の全産業ベース（113社、単純平均）で88万1915円、対前年同期比で2.5％増となった。産業別に見ると、製造業は同2.5％増、非製造業は同2.8％増と、ともにプラス［図表1］。

［図表1］2026年夏季賞与・一時金の妥結水準（東証プライム上場企業113社）

※各図表の注記については、上記URLのPDFよりご確認ください

2．夏季賞与・一時金妥結額の推移

各年4月時点の集計で見た夏季一時金妥結額は、2022年以降5年連続の増加。ただし、2025年以降は増加幅が縮小傾向［図表3］。

※［図表2］はPDFを参照

［図表3］夏季賞与・一時金妥結額の推移（単純平均）

3．2026年夏季賞与・一時金の支給月数

全産業115社の平均で2.52カ月。同一企業で見た場合、前年同期（2.53カ月）を0.01カ月下回った。最高月数は3.65カ月と前年同期（3.96カ月）より減少する一方、最低月数は1.34カ月と前年同期（1.15カ月）より増加［図表4］。

［図表4］2026年夏季賞与・一時金の支給月数および2025年実績との比較（東証プライム上場企業）

【調査・集計要領】

1．調査名

「2026年夏季賞与・一時金の妥結水準調査」

2．調査対象

東証プライム上場企業のうち、原則として労働組合が主要な単産に加盟している企業。持ち株会社が東証プライム上場企業の場合、その主要子会社は調査対象とした。なお、［図表1､4］の業種分類は、東洋経済新報社『会社四季報』をベースとしている。「商業」は卸売業、小売業。「情報・通信」には、IT関係のほか、新聞、出版、放送を含む。

3．集計対象

調査対象のうち、調査時点で2026年夏季賞与・一時金を妥結・決定しており、「2026年夏季」「2025年夏季」「2025年年末」の三者の金額または月数が把握できた企業（組合）

4．集計社数

金額集計は113社。月数集計は115社

5．集計対象範囲と集計方法

集計対象範囲は、原則として組合員1人当たり平均（一部「年齢ポイント」「標準労働者」「全従業員平均」による妥結水準を含む）。集計は、単純平均による（＝各社1人当たり平均を単純に足し上げ、集計社数で除した）

6．調査時期

2026年3月18日～4月7日

PDFはこちら :https://www.rosei.or.jp/attach/labo/research/pdf/000090852.pdf