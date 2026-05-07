DATUM STUDIO、サポーターズの「参加してよかったエンジニアサマーインターンシップランキング2026」で4位に選出

DATUM STUDIO株式会社

DATUM STUDIO株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：武智 壮平、以下、DATUM STUDIO）は、株式会社サポーターズ（東京都港区、代表取締役：楓 博光、以下、サポーターズ）が2027年卒業予定の学生を対象に調査を実施・発表した「参加してよかったエンジニアサマーインターンシップランキング2026」で4位に選出されたことをお知らせします。

また、「技術力の向上部門」においても8位に選出されました。弊社のインターンシップが、参加学生への実践的な開発体験や技術的な成長機会を後押しする取り組みとして、高く評価されました。

「参加してよかったエンジニアサマーインターンシップランキング2026」について

ITエンジニアを目指す学生と企業をつなぐ就活支援サービスにおいて、国内最大級の学生登録者数を誇るサポーターズが、2027年卒業予定のエンジニア志望の学生691名を対象に調査を実施したWebアンケートの結果に基づくランキングです。

本調査は、学生の最適なインターンシップ選びをサポートするとともに、企業がエンジニア向けのインターンシップを企画・改善する際の指標となることを目的としています。2022年から毎年実施し、今回で5度目となります。

出典・画像提供：サポーターズ「参加してよかったエンジニアサマーインターンシップランキング2026」発表（2026年4月23日）

詳細は、サポーターズのプレスリリースをご確認ください。

サポーターズ、「参加してよかったエンジニアサマーインターンシップランキング2026」発表（株式会社サポーターズ 2026年4月23日のプレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000045025.html

データとAI活用を実践さながらに学ぶ、DATUM STUDIOのインターンシップ

DATUM STUDIOのインターンシップはAIエンジニア・データエンジニアの実務に基づいたテーマで、ビジネスにおける推進力・AI活用力・データエンジニアリング力・データサイエンス力を学び、グループワークでのデータ基盤構築とデータ分析を通して、データ活用の一連の流れを実践的に習得できるプログラムです。

業界をリードする当社のデータスペシャリスト（AIエンジニア・データエンジニア）から直接学ぶことができる貴重な機会であり、インターンシップを通じて自身の技術力向上と成長を実感できる点が、多くの学生の皆さんから高く評価されています。

当社では今年度も、データスペシャリストを志望する2028年卒の学生を対象としたインターンシップを、2026年9月3日（木）～9月9日（水）のうち土日を除く5日間で開催いたします。

業界をリードする当社のデータスペシャリストがメンターを務め、オンライン・対面での講義や課題のフィードバックまで、一貫してサポートします。

データビジネスの現場で、最先端の技術にチャレンジしたい学生の皆さんのご応募をお待ちしています。

詳細は以下URLよりご確認ください。

https://hrmos.co/pages/datumstudio/jobs/2138921283063963681

今後もDATUM STUDIOは、学生の皆さんの技術力とキャリア形成を支援してまいります。

株式会社サポーターズについて

https://corp.supporterz.jp/

株式会社サポーターズは「カッコイイオトナを増やす」というビジョンのもと、株式会社VOYAGE GROUP（現：CARTA HOLDINGS）の子会社として2012年4月に設立されました。

エンジニア職の新卒採用支援としては、約1000社の新卒エンジニア採用支援、約7万人の学生エンジニアのキャリア支援を行ってまいりました。日本最大規模のエンジニア学生の登録数を誇り、年間200回以上のイベントを実施しています。

DATUM STUDIO株式会社について

https://datumstudio.jp/

DATUM STUDIO株式会社は、データとテクノロジーでビジネスに持続的成長と新しい可能性を提供する会社です。データとツールをどのように使えばビジネスの価値を生むかについて、お客さまの状況とニーズに合わせ、ツール導入、社員研修、分析コンサルティングなど適切な支援を行います。特にデータマイニング領域において豊富な経験・技術力を有しており、データにあわせた独自のアルゴリズム構築、カスタマイズに強みがあります。

事業内容：データ活用コンサルティング、データ分析支援、システム開発、人材育成、セミナーなど

所在地 ：東京都目黒区下目黒1-8-1 目黒アルコタワー16F

代表者：代表取締役社長 武智 壮平