株式会社ディライトは葬儀費用の支援制度「葬祭特別補助」の商標を取得しました｜信頼性と品質を強化

株式会社ディライト

株式会社ディライト（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 亮）は、葬儀費用負担軽減制度「葬祭特別補助」の商標を2026年4月22日に取得したことをお知らせいたします（商標登録番号：第7038473号）。

「葬祭特別補助」は、「葬儀の口コミ」を通じて対象葬儀社へ葬儀を依頼した消費者に対し、最大55,000円分のAmazonギフト券を還元する、当社独自の制度です。2025年8月の開始以来、経済的な理由で希望する葬儀を行えない方々を支援してまいりました。

商標取得により、消費者に支援を届ける体制がより充実しました。制度の名称が誤認されることを減らし、消費者が安心して利用できる環境を整えます。

商標登録の概要

商標登録の背景 ｜ 消費者が安心して制度を利用できる環境づくり

出典：特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）- 商標： 葬祭特別補助（標準文字）- 商標登録番号： 第7038473号- 登録日： 2026年4月22日- 出願日： 2025年9月9日- 区分： 第45類（葬儀の執行にともなう葬儀社の紹介、葬儀の執行に関する仲介・取次ぎ、葬儀の企画・提案、インターネットを利用した葬儀の手配）

葬祭特別補助は「葬儀の口コミ」を通じて葬儀を実施した方に最大55,000円分のAmazonギフト券を還元する独自の制度です。経済的な理由で故人のメイクや親族との会食を断念するなど、後悔を防ぐことを一つの目的として開始しました。

ディライトが商標登録を実施した理由は、消費者がより制度を利用しやすくするためです。

葬儀費用は、一般的に葬儀を終えた後に請求されます。しかし、追加請求や補助金の申請が通らない可能性など、制度や依頼先の葬儀社を信用できなければ、故人とのお別れに集中できないほか、制度を利用しづらいと感じてしまいかねません。

また、葬儀業界には各社が実施する割引やキャンペーンが増加しており、なかには誤認しやすいものも少なくありません。そうしたなかで葬祭特別補助を消費者に伝えても、制度の内容や信頼性が十分に伝わらなければ、利用をためらう方がいるのは自然です。

今回の商標取得により、制度の誤認を防ぎ、信頼して葬儀の依頼ができるようになることで、消費者がより後悔しないお葬式に出会える機会を増やします。

葬祭特別補助制度の概要

「葬祭特別補助」は、「葬儀の口コミ」が独自に開始した葬儀の支援制度です。74の法人が対象葬儀社となっており、390の事業所を通じて利用できます。

- 補助内容： 最大55,000円分のAmazonギフト券を還元- 対象： 「葬儀の口コミ」経由で対象葬儀社へ依頼した方- 対象都道府県： 10都道府県- 対象市区町村： 169市区町村- 対象葬儀社： 70社以上

※本制度は株式会社ディライト独自の制度であり、公的制度とは異なります

（対象葬儀社数は2026年5月1日時点）

利用方法

- 「葬儀の口コミ」（https://soogi.jp）で「葬祭特別補助対象」バッジが付いた葬儀社を選択- 葬儀社に直接電話で問い合わせ- 葬儀内容の打ち合わせ・実施- 葬儀後、最大55,000円分のAmazonギフト券をSMSで受け取る

葬祭特別補助詳細：https://soogi.jp/special_funeral_assistance

「葬儀の口コミ」とは

「葬儀の口コミ」（https://soogi.jp）は、葬儀社選びという精神的にも時間的にも困難な問題を解消するために作られたウェブサイトです。実際に葬儀をした方からの口コミや、詳しい葬儀社情報を提供しています。

主な特徴

会社概要

- 信頼できる口コミ： 実際に葬儀を行った人からの口コミを掲載。投稿時に連絡先確認や証明書類の提出を求め、本物の利用者の声であることを確認しています。- 直接連絡： コールセンターなどを介さず、利用者が葬儀社と直接電話で話せます。- 完全無料： 初期費用・月額費用は一切なく、見積もりや相談も全て無料。会員登録も不要です。- 豊富な情報： 料金プラン、実際の葬儀事例、祭壇や式場の画像、施設情報などを一つのサイトで比較検討できます。- 24時間365日対応： 全国どこでも、いつでも葬儀の相談・依頼ができます。

会社名 ：株式会社ディライト

設立 ：2007年10月1日

本社所在地：東京都新宿区新宿1-36-12 サンカテリーナ2F

代表者 ：代表取締役 高橋 亮（Xアカウント：https://x.com/takaryo_delight）

資本金 ：50,000,000円（2023年1月31日現在）

URL ：https://delight.co.jp

サービス

『葬儀の口コミ』：https://soogi.jp

『葬儀のウェブ担当』：https://sougi-webtan.com

『お墓の口コミ』：https://oohaka.jp

『葬儀のウェブ担当』：https://www.sougi-webtan.com/lp-oohaka/

『AI検索ラボ』：https://delight.co.jp/ai-search-lab/