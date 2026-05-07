NHN テコラス、日韓4社合同の新卒研修を NHN Play Museum で実施

NHN テコラス株式会社

ITインフラ・ソリューション事業を行う NHN テコラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：白倉 章照、以下 NHN テコラス）は、NHN 日本法人グループ各社の事業サポートを行う NHN JAPAN株式会社、『LINE：ディズニー ツムツム』『妖怪ウォッチ ぷにぷに』『#コンパス 戦闘摂理解析システム』『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』などのスマートフォン向けゲームの開発・運営を行う NHN PlayArt株式会社および韓国 NHNと、2026年4月14日（火）から17日（金）の4日間、「NHN Play Museum」にて、新卒社員向け合同研修を実施したことをお知らせします。

合同研修について

本研修は、NHN のグローバル拠点である日韓の新卒社員が相互理解を深め、協業の基盤を築くことを目的としています。

昨年に続き2回目の開催となる今年は、ゲーム事業・管理部門に加え、テクノロジー（クラウド）領域の新卒社員にも対象を拡大し、両国から計48名が参加しました。

グローバルビジネスに必要な実践的視点を育成

合同研修は、オンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッド形式で実施されました。各国の市場環境や事業特性への理解を深め、グローバルビジネスに必要な実践的視点を養いました。

両国の新卒社員は、NHN の主要リーダーから直接企業のビジョンとグローバル戦略を聞く「リーダーメッセージ」セッションに参加したほか、ゲーム開発が行われているスタジオおよび NHN クラウドデータセンター（NCC）の見学などを通じて、事業および技術領域への理解を深めました。

さらに、社内講師による特別講演を通じて実務ノウハウを習得し、グローバル人材としての専門性を強化しました。

最新技術を使用するグループワークを実施

「AIツールを用いた協働」をテーマにしたグループワークを実施。

参加者はチームに分かれ、AI などの最新技術を用い、それぞれ下記の課題に取り組みました。

- ゲームチーム：AI を活用したストーリーボード制作およびウェブプロトタイプの実装- クラウドチーム：クラウド機能を搭載したサービス設計およびデモンストレーション

さらに、トレンドの中心地であるソウル・聖水洞エリアでの「インサイトツアー」やチームワーク向上のためのミッション活動を通じ、交流を深めました。

研修に参加した NHN 日本法人グループの新卒社員からは「異なる文化の中で協働の本質を学ぶ貴重な経験だった」とし、「両国の強みを結合させ、グローバルな舞台でシナジーを生み出せる人材に成長したい」といった感想が寄せられました。

NHN テコラスおよび NHN グループは今後も新卒を含めた社員向けの研修制度を充実させ、全社員が成長していける環境づくりを進めてまいります。

NHN テコラスの新卒・中途キャリア採用について

NHN テコラスでは2027年卒の新卒採用、中途キャリア採用を各職種で実施しています。

詳しくは以下のボタンより、採用ページの情報をご確認ください。

NHN テコラス 採用ページ :https://recruit.nhn-japan.com/techorus

NHN テコラス株式会社について

NHN テコラスは「C-Chorus」を中心に、主要クラウドサービスにおける導入・運用、セキュリティ対策、FinOps 実践支援、AI・データ活用など先端技術領域の支援を得意とするマネージドサービスプロバイダーです。

会社名 ：NHN テコラス株式会社

本社所在地：東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ

代表者 ：代表取締役社長 白倉 章照

事業内容 ：ITインフラ・ソリューション事業

設立 ：2007年4月

URL ：

会社公式：https://nhn-techorus.com/

C-Chorus：https://nhn-techorus.com/c-chorus/

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

NHN テコラス株式会社

広報担当：古川