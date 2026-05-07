マウザー、TDK FS1525 25A スタッカブルµPOLレギュレータの取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、TDK（本社：東京都中央区）のFS1525 25AスタッカブルµPOLレギュレータ(https://www.mouser.jp/new/tdk/tdk-fs1525-upol-regulators/)の取り扱いを開始しました。FS1525は使いやすく、完全に統合され、高効率を実現したマイクロ・ポイント・オブ・ロード（µPOL）電圧レギュレータです。本製品は、AI(https://resources.mouser.com/artificial-intelligence)サーバー、データセンター(https://resources.mouser.com/data-center)システム、エッジ・コンピューティング(https://resources.mouser.com/edge-computing)、通信(https://resources.mouser.com/telecom)およびネットワーキング、産業(https://resources.mouser.com/industrial)用途、さらに分散型ポイント・オブ・ロード（PoL）電源アーキテクチャの要求を満たすよう設計されています。

マウザーで取り扱うTDKのFS1525 µPOLレギュレータは、モジュールあたり25Aを供給し、垂直電源(https://resources.mouser.com/power-management)供給設計において複数ユニットをスタックすることで最大200Aまで対応します。この超小型かつ高精度なレギュレータは、オンチップのパルス幅変調（PWM）コントローラ、内蔵MOSFET、さらにインダクタおよびコンデンサを統合しています。FS1525は、プリバイアス・スタートアップ、ソフトスタート保護、ヒカップモード付きのサーマル補償過電流保護、過電圧保護、オートリカバリ機能付きサーマルシャットダウンなど、各種保護機能を内蔵しています。また、超高速トランジェント応答、超低DCリップル、さらにポイント・オブ・ロードで正確な電圧制御を実現する真の差動リモートセンシング機能も備えています。

FS1525はI2CおよびPMBusプロトコルによるプログラマブル動作に対応しており、電圧・電流・温度の監視におけるリアルタイムテレメトリ、適応チューニング、障害管理を可能にします。このコンパクトでロープロファイルなレギュレータは、6.80mm × 7.65mm × 3.82mmのサイズで、標準的な実装装置による自動組立に適しています。プラグアンドプレイ設計を採用し、外付け部品を必要としないため、設計の簡素化、開発期間の短縮、そしてシステム全体のコスト削減に貢献します。

TDKのEV1525-0800-25A／-50A／-100A µPOL評価ボード(https://www.mouser.jp/new/tdk/tdk-ev1525-0800-25a-50a-100a-upol-eval-boards/)は、FS1525レギュレータを用いた開発を迅速に開始するためのものです。これらの評価ボードは、入力電圧（PVIN）12Vから負荷電流0A～25A（EV1525-0800-25A）、0A～50A（EV1525-0800-50A）、または0A～100A（EV1525-0800-100A）に対して、出力電圧（VOUT）0.8Vを生成します。



TDK FS152525Aスタッカブル μPOLレギュレータの詳細は、以下をご覧ください。

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また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。



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