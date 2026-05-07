元祖レモンサワータワーと仙台ホルモンのエンタメ酒場熊本初上陸「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」熊本下通店 5月13日（水）オープン

GOSSO株式会社

GOSSO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田建、以下 当社）は、2026年5月13日（水）に、「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭 熊本下通店」をオープンします。今回の出店は、当社として熊本県初出店となります。https://store.zero-tokiwa.com/

ストレスフリーな元祖・焼肉エンタメ酒場 ときわ亭

「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」は、仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」と当社がタッグを組み、全国に向けて展開しているストレスフリーな焼肉エンターテイメント酒場です。国産豚の新鮮なホルモンと、全卓に設置されたサワーサーバーからお客様がご自身で注げる待ち時間0秒の新感覚飲み放題「0秒レモンサワー(R)」が楽しめます。エンタメ酒場として、来店人数に応じて「0秒レモンサワー(R)」60分飲み放題が無料になる限定イベントや、降水確率にあわせて割引するキャンペーンなど数々のユニークな企画を実施しており、アプリ会員数はついに38万人を突破しました。

熊本最大の繁華街にときわ亭がついに誕生！期間限定で「0秒レモンサワー(R)」無料に

当社初となる熊本県への出店として、熊本市中央区下通エリアへ、5月13日（水）に『0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭 熊本下通店』をオープンします。

今回出店するのは、熊本市電「通町筋駅」「花畑駅」どちらからもアクセスがよく、熊本県内で最大の繁華街の中心地です。オフィスワーカーや学生、観光客など多くの来店が見込まれます。注ぎ放題飲み放題の「0秒レモンサワー(R)」と仙台塩ホルモン・焼肉が気軽に楽しめるエンタメ酒場として熊本の方に愛されるお店を目指します。

また、オープンを記念して、5月13日（水）から5月19日（火）までの期間限定で、通常60分飲み放題550円（税込）の「0秒レモンサワー(R)」を、0円で提供するキャンペーンを実施します。

今後も「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」では、「最高の笑顔まで、0秒前！いってらっしゃい！」を合言葉にお客様にとって居心地のよい美味しい・楽しい・新しい食空間を提供します。

■店舗概要

店 名： 0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭 熊本下通店

住 所： 熊本県熊本市中央区下通1-6-3 MUSASHI PLACEビル １F

T E L ： 096-247-9782

営業時間： 16:00～23:30（フードLO.22:30、ドリンクLO.23:00）

定休日 ： なし

店舗規模： 84席（17卓） / 25坪

開店日 ： 2026年5月13日（水）

■オープンキャンペーン概要

期間：2026年5月13日（水）～ 5月19日（火）

メニュー「0秒レモンサワー(R)」通常60分550円（税込）を0円で提供します。

※他券併用不可、期間中ご来店して頂いたお客様すべてが対象となります。

■「０秒レモンサワー(R)」とは

各テーブルに設置されたレモンサワーサーバーから好きなだけ注ぎ放題、飲み放題の待ち時間 0 秒のストレスフリーな飲み放題サービスです。そのまま飲んでも美味しいレモンサワーですが、お好みの味にアレンジできる 8 種類のフレーバーシロップをご用意。甘さ、酸っぱさ、果汁感のほかカシスなど個性豊かなフレーバーをラインナップしているので味に飽きることなく最後までレモンサワーを楽しめます。

料金はお一人様 60分 550円（税込）、プラス385円（税込）で30分の延長が可能です。また、プラス110円（税込）で「冷凍レモンサワー」を提供していますが、「ときわ亭公式アプリ」をダウンロードすると冷凍レモン無料クーポンが当日から毎回利用できます。「0秒レモンサワー(R)」は当社の登録商標です。【商標登録 第6320626号】

■おすすめメニュー

ときわ亭のこだわり！

仙台 塩ホルモン 439円、大盛 1,099円

国産豚、小腸、大腸、ガツのミックスホルモンを、ニンニクと特製のスパイスを加えパンチの効いた秘伝の塩だれに漬け込んだ「塩ホルモン」は、ほとんどのお客様がオーダーする、ときわ亭創業以来の人気メニューです。

“肉塊”レモン牛タン 1,869円

牛タンの中でも特に柔らかいタン元の塊にレモンを挟んだ極上の一品。牛タン全体にレモンの風味が染み渡り、上質な脂がのったタンをさっぱり味わえます。

ときわ本家 仙台流！旨塩にんにく下駄牛タン 1,759円

薄切り牛タンに大人気旨塩にんにくタレをたっぷり擦り込み、寿司下駄にドーーンと盛り付けた、ときわ亭の新名物です。

座布団ハラミ トリュフソース付き 1,209円

旨味がたっぷり詰まった肉厚ジューシーなハラミに食らいつけ！

爆ねぎPタンカーペット 1,429円

まるまる1本以上の長ねぎをどどーーーん！折りたたんで中面とねぎを蒸し焼きにしてどうぞ。

ときわ亭 中落ちカルビ 769円

しっかりした肉感の旨味とジューシーな脂のバランスが◎

大盤振舞！牛すじ焼き 329円

牛のスジ肉。抜群の歯ごたえと旨味！炎上注意です！

※表示の価格は全て税込価格です。写真はイメージです。

■遊び心満載！アプリやSNSで楽しむ『ときわ亭』

＜公式アプリ＞

リニューアルで楽しさもお得感もバージョンアップした『ときわ亭』公式アプリ。これまで38万人以上の方にダウンロード・ご利用いただいています。アプリ会員は「0秒レモンサワートッピング 冷凍レモン」がいつでも無料。来店ごとにポイントが貯まり、ポイント数に応じて「前頭レモン」「関脇レモン」といった具合にランクアップします。貯まったポイントはお好きなタイミングでお好きな特典と交換が可能。その他、誕生日・記念日のプレゼントや、アプリ会員限定のキャンペーンやイベントも見逃せません。アプリ会員になれば、行けば行くほど『ときわ亭』が楽しくなります。ご来店前にぜひダウンロード・登録がおすすめです。

▶︎iPhoneの方はこちら(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%8F%E4%BA%AD/id1528305846)

▶︎Androidの方はこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gosso.tokiwatei)

＜公式SNS＞

ときわ亭では、お客様やときわ亭ファンの方とコミュニケーションを図るため各公式ＳＮＳで情報発信し、交流しています。ときわ亭広報-通称ナカノヒト-のつぶやきや、公認アンバサダーのオフ会の様子などもレポートしています。

公式Xアカウント

0秒レモンサワー(R) ときわ亭 広報 @tokiwatei_koho(https://x.com/tokiwatei_koho)

公式Instagramアカウント

0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭【公式】@tokiwatei_official(https://www.instagram.com/tokiwatei_official/?hl=ja)



公式TikTokアカウント

ときわ亭中の人 ＠tokiwatei_koho(https://www.tiktok.com/@tokiwatei_koho?lang=ja-JP)

＜YouTuber、VTuberの撮影依頼お待ちしております！＞

ときわ亭では随時YouTuberやVTuberの方々の撮影依頼をお待ちしております。グルメ系、大食い系、エンタメ系問わずできる限りのご協力をさせて頂きます。企画内容に応じて、大盛り・激辛メニューのご用意なども可能です。ご協力内容に関しては基準がございます。



まずはお気軽にご相談下さい。撮影依頼・お問合せはこちらまで info@office-hirose.co.jp ご連絡ください。

■過去ご紹介頂いたYouTuber様

スクワッド

https://youtu.be/CCRi4jHKTSo?feature=shared

食の変態

https://www.youtube.com/watch?v=5KcrcAe3Rvs&t=65s(https://www.youtube.com/watch?v=5KcrcAe3Rvs&t=65s)

わっきーTV/石脇誠【全国グルメ動画チャンネル】

https://www.youtube.com/watch?v=USIRpzAumc4

あたろーちゃんねる-ataro-

https://www.youtube.com/watch?v=dZQ9L895_-Q

ぞうさんパクパク 一人でできるもん

https://www.youtube.com/watch?v=KwYbUGzHldw

世界一のゆっけ、

https://www.youtube.com/watch?v=_yXLZ_Bbvyg

■「0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」とは

仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」と当社がタッグを組み、全国に向けてブランドプロデュース、運営、展開しているストレスフリーな焼肉エンターテイメント酒場です。国産豚の新鮮なホルモンを使った仙台ホルモンと、全テーブルに設置されたサワーサーバーからお客様ご自身で注ぐ新感覚のレモンサワー飲み放題「0秒レモンサワー(R)」をお楽しみいただけます。https://store.zero-tokiwa.com/

■会社概要

社名 ：GOSSO株式会社

本社所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ

代表者 ：代表取締役 藤田 建

設立 ：2005年12月

電話番号 ：03-6316-8191（代表）

事業内容 ：飲食店（居酒屋／焼肉／麺／スイーツ等）の経営／企画／運営、

プロデュースおよびFC展開

URL ：https://www.gosso.co.jp/