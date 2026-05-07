SmartHR、クラウドシフト管理「らくしふ」を運営する株式会社クロスビットをグループ会社化

株式会社SmartHR

株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人）は、クラウドシフト管理「らくしふ」を運営する株式会社クロスビット（本社：東京都千代田区、代表取締役：小久保 孝咲）の全株式を取得し、同社をグループ会社化いたしました。

クロスビットは、LINEにも対応した高い利便性と、大規模組織の複雑な運用要件を満たす管理機能を兼ね備えたクラウドシフト管理「らくしふ」の開発・運営を行っています。同プロダクトは、多拠点展開を行う飲食業や小売業、サービス業を中心に高度な労務管理を実現するソリューションとして、多くの企業のDX推進に寄与しています。

現在、多くの日本企業が多様な働き方の受容と生産性向上を同時に追求しており、特に現場で働く人々が活躍する業界においては、現場の実態に即した柔軟なシフト管理とそれに基づいた精緻な人事・労務管理の統合ニーズがこれまで以上に高まっています。

労働力人口が減少する日本において、個々の多様な働き方を支える現場の支援と、人的資本経営を支える従業員データの活用は不可欠です。当社はこの度のグループ会社化を通じて、「SmartHR」が提供する「勤怠管理」機能を含む人事・労務管理基盤と、「らくしふ」が持つ現場主導のシフト管理能力を掛け合わせ、シフトと勤怠実績をひとつのプラットフォームでシームレスに繋ぎ、一気通貫の労務管理と従業員データに基づいたより本質的な組織運営を実現してまいります。

両社が培ってきた知見と技術を融合させ、グループ一丸となって統合的なバックオフィスソリューションとして企業と社会の成長、日本の「well-working」の実現を目指します。

■ 今後の展開

SmartHRは「らくしふ」とのシームレスなプロダクト連携を早期に実現し、従業員の負荷を最小限に抑えた、より付加価値の高いユーザー体験を提供します。

当社はさらなる急成長を目指すスケールアップ企業として、今後もM&Aを通じた事業の拡張も視野に入れ、SmartHRグループとしてのサービス提供価値を高めていく方針です。既存事業の枠にとどまらない多角的なアプローチで、社会の「well-working」を支えるインフラ企業としての事業ポートフォリオを拡大してまいります。

■ 本件に関するコメント

株式会社クロスビット 小久保 孝咲 氏

SmartHR社は、弊社が事業を始めた頃から、事業の成長や組織づくり、プロダクトの思想など様々な側面でずっと憧れてきた会社です。プロダクトへの妥協のない姿勢、顧客に対する誠実さ、そして「働く」という領域を本気で変えようとする志に、深いリスペクトを持ってまいりました。今回、同じグループの一員として共に歩めることを、非常に嬉しく思います。

クロスビットはこの10年間、「らくしふ」シリーズを通じて、現場のみなさまの「働く」と本部のみなさまの課題に向き合い続けてきました。一社、一事業所、お一人おひとりのユーザーの課題解決のために始まったサービスは、現在では全国120万を超えるみなさまにご利用いただくソリューションとなりました。しかし、私たちが届けたい価値からすれば、まだ入口に立ったばかりです。改めて、ここまで共に走ってくれた社員一人ひとり、そして私たちを信じて製品を使い続けてくださったお客様、投資家・金融機関をはじめ事業をご支援いただいたパートナー企業等のステークホルダーのみなさまに、心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。

今回のグループインにより、シフト管理・勤怠・給与計算・労務管理・タレントマネジメント等が一気通貫でつながることで、さらなる業務負担の削減と、人が人だからこそ本当に価値を出せる領域にもっと時間を使える世界をつくってまいります。働き方、給与、職場での人間関係--働く人にとって大切なことすべてが、もっと最高の体験になるように。「well-working」の実現に向けて、想いは変わらず共に邁進してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

株式会社SmartHR 芹澤 雅人

この度、クロスビット社をSmartHRグループに迎え入れられることを、心より光栄に思います。

SmartHRは10年にわたり、人事労務のデジタル化を通じて働くすべての人の生産性向上に努めてまいりました。しかし、私たちが理想とする「真の業務効率化」という理想に対して、現実はまだ遠いところにいると痛感しています。

これまでのSaaSは、特定の業務課題を解決する「点」のソリューションとして進化してきました。しかし、真の自動化を実現するためには、それらが一つの「面」として繋がり、データが淀みなく循環する「一気通貫の体験」が不可欠です。

昨年開始した勤怠管理・給与計算機能に加え、現場のオペレーションに深く根差したクロスビット社の「らくしふ」が加わることで、SmartHRがカバーできる「面」は劇的に広がります。また、「らくしふ」シリーズは会社規模を問わず全国幅広いお客様にご利用いただいており、「人の欲しいものを超える」製品開発のポリシーとしても非常に高い親和性を感じています。

労働供給不足が深刻化する日本において、現場の業務を最適化し続けることが企業成長の土台となると考えています。現場の熱量を知り尽くしたクロスビット社と、バックオフィスの基盤を築いてきた私たちが融合することで、企業の持続的な成長を支えるシステムを構築します。

この統合を機に、誰もがその人らしく、本来の価値を最大限に発揮できる社会の実現に向け、グループ一丸となってより一層邁進してまいります。

■ 会社概要

株式会社クロスビットについて

クロスビットは、労働市場において、働く人を管理する「Workforce Management」から、一人ひとりの可能性を解放する「Workforce Enablement」への変革を掲げ、働く体験価値の最大化に取り組んでいます。

「らくしふ シリーズ」の提供をはじめ、シフトワーカーを擁するあらゆる業種の働く現場を包括的に支える事業を展開しています。必要な労働力を最適に配置するために、AIをはじめとするテクノロジーを活用して、企業の持続的な成長に貢献します。

社名：株式会社クロスビット

代表取締役：小久保 孝咲

事業内容：クラウドシフト管理「らくしふ」運営他

設立：2016年4月

本社：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 19

企業URL：https://x-bit.co.jp/

株式会社SmartHRについて

2013年1月23日設立。2015年11月にクラウド人事労務ソフト「SmartHR」を提供開始。勤怠管理・給与計算を含む労務管理をペーパーレス化し業務効率化を叶える機能にくわえ、蓄積された情報を活用し組織戦略を支援するタレントマネジメント機能を提供。さらに、外部システムとの豊富な連携や、アプリストア「SmartHR Plus」を通じて、幅広い顧客ニーズに対応したサービスを提供しています。

SmartHRは「労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会をつくる」というコーポレートミッションのもと、働くみんなが使いやすいサービスで、企業の生産性向上に貢献します。

社名：株式会社SmartHR

代表取締役CEO：芹澤 雅人

事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売

設立：2013年1月23日

資本金：1億円

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー

企業URL：https://smarthr.co.jp/