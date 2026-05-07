長崎初上陸！東京・月島で行列が絶えない名店「月島もんじゃ おこげ」が長崎スタジアムシティに6月下旬オープン！

株式会社 ジャパネットホールディングス

長崎スタジアムシティは、2026年6月下旬、長崎スタジアムシティ内PEACE STADIUM Connected by SoftBank2階に、「月島もんじゃ おこげ」がオープンすることをお知らせいたします。

長崎県“初”出店となる「月島もんじゃ おこげ」は東京・月島に本店を構え、連日行列が絶えない名店です。

サッカースタジアム直結の好立地で、試合前後の「サク飲み」や、ご家族・ご友人とのご宴会、おひとり様でのランチなど、多様なシーンで本場の味をお楽しみいただけます。

■月島で行列が絶えない人気店「月島もんじゃ おこげ」が長崎に初出店！

東京・月島に本店を構え、連日行列が絶えない人気店「月島もんじゃ おこげ」が、長崎スタジアムシティに出店決定。

最大の特徴は、創業店主の家業である明治4年創業の豊洲水産仲卸から直送される新鮮な海鮮です。

さらに、魚介・鶏ガラ・香味野菜を独自にブレンドして炊き上げた「自家製もんじゃだし」が、素材の旨味を最大限に引き出します。

もんじゃ焼きはすべて、スタッフがお客様の目の前の鉄板で丁寧に焼き上げるスタイル。

初めての方でも、安心して絶品もんじゃをお楽しみいただけます。



■「月島もんじゃ おこげ」のこだわり

１.スタッフがお客様の目の前で調理

注文後、もんじゃ焼きはスタッフがお客様の目の前の鉄板で丁寧に焼き上げるため、もんじゃデビューの方でも安心してお召し上がりいただけます。

２.豊富なラインナップとアレンジ

定番のもんじゃ焼きに加え、お好み焼きや鉄板料理などの一品料理も充実。トッピングの組み合わせは40種類以上にのぼります。何度足を運んでも新しい発見がある、自分だけのカスタマイズをお楽しみください。

３.多様なシーンに対応

少人数でのご宴会はもちろん、試合前後の「サク飲み」、おひとり様でのランチなど、訪れるすべての方に寄り添う店舗づくりを目指します。

■メニューの一例

1. 明太子もちもんじゃ (\1,680 /税込 \1,848)

本場月島でも圧倒的一番人気のメニュー。

豊洲市場から目利きし、直送された大ぶりな明太子がまるまる一本乗った

インパクトも食べ応えも大のもんじゃ焼き。

2. いか墨もんじゃ (\1780 /税込 \1,958)

濃厚な魚介の旨みといその香りで、お酒がすすむ人気のメニュー。

海鮮だしの中には、鶏ガラと香味野菜をふんだんに使用し、

追加のトッピングでチーズをかければ、まろやかな味わいが楽しめます。

3. いかの丸焼き(肝醤油)(\1380 /税込 \1518)

豊洲市場の仲卸が厳選した新鮮なスルメイカを鉄板で豪快に焼き、濃厚な肝と醤油、バターで仕上げる季節限定メニュー。プリッとした食感とコクのある旨みが特徴で、お酒が進む逸品です。

※表示の商品、価格は変更となる場合がございます。

■店舗情報

・店舗名：月島もんじゃ おこげ 長崎スタジアムシティ

・所在地：〒850-0046 長崎県長崎市幸町7-1 PEACE STADIUM Connected by SoftBank2階

・営業時間 ：未定

・休業日： 施設に準ずる

※オープン日および営業時間などの詳細については、長崎スタジアムシティ公式XおよびInstagramにて発表いたします。

今後も長崎スタジアムシティでのひとときをより豊かに彩る店舗を順次発表してまいります。

新店舗の情報は決定次第、公式サイトや公式SNSなどでお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

＜長崎スタジアムシティ最新情報はこちらから＞

・公式アプリ https://app.nagasakistadiumcity.com/apptop/move_studiumCityApp.html

（※上記はアプリダウンロードページのため、PC環境ではご利用いただけません。）

・公式サイト https://www.nagasakistadiumcity.com/

・公式X https://x.com/nscproject

・公式Instagram https://www.instagram.com/nagasaki_stadiumcity/