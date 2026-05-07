浅沼晋太郎写真集「POPCORN」シリーズ完結編 ／ 製作プロジェクトクラウドファンディング開始

株式会社Thread Cloth

直接的なエンタメの楽しさと地域活性がモットーのイベント運営会社・株式会社Thread Cloth（本社：大阪府大阪市、代表：上田 浩史）は、浅沼晋太郎氏の写真集POPCORNシリーズの完結編の製作に「POPCORN製作委員会」を立ち上げ、その運営資金をクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて募集を開始しました。募集期間は2026年4月29日（水）から6月29日（月）で、募集金額は5,000万円を目指します。

スタートから３時間で３０００万円達成し、１週間で3400万円と好調な滑り出しを見せています。

URL：https://camp-fire.jp/projects/944475/view(https://camp-fire.jp/projects/944475/view)

「POPCORN製作委員会」立ち上げの背景と概要

脚本家・演出家であり、俳優・声優の浅沼晋太郎。これまで様々な活動を行い、声優業を始めて20年。脚本家業演出家業はまもなく30年となられる彼は2026年に50歳となりました。過去に行ってきた活動のうちの一つ写真集「POPCORN」は『もしもあの映画監督が浅沼晋太郎を撮ったら』をコンセプトに1st「POPCORN」2nd「POPCORN’n POP」と制作しており、第3弾まで創ろうとしていたがロケーションや予算問題、そしてコロナの影響もあり制作進行が滞っていました。

本年本人が50歳を迎え、声優業や脚本演出などの節目を迎えることで滞っていたPOPCORNシリーズの完結編を制作するため、皆様のお力をお借りしたいと立ち上げました。

主に個人の支援者の方からは写真集「POPCORN」をご購入いただく形で、企業には商品制作にかかる費用提供や、開発・制作作業を通じてご支援いただきたいと考えています。現在取り組みに賛同いただいている企業様とともに、各種商品の開発を予定しています。



【「POPCORN製作委員会」クラウドファンディング概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182923/table/2_1_034a73c8a17fbee1b1d8f1ed353a0e31.jpg?v=202605071051 ]

「POPCORN」シリーズ完結編製作プロジェクトコースの一部 ※価格は税抜き表示

POPCORN インディペンデントフィルムコース （無制限）

大きなロードショー作品とはひと味違う、好きな人ほど深く刺さる映画みたいに。

写真集に加え、Tシャツと入浴剤を通して、“POPCORN”の世界観を、日常の中でもじっくり味わえるコースです。上映後も余韻に浸りたい方へ向けた、こだわりの応援プランです。

価格：10,000円

返礼品一覧：

「POPCORN 3rd（仮）」写真集、活動報告閲覧権、浅沼晋太郎からの感謝のお礼動画

感謝の打ち上げ配信閲覧権、Thank you カード、浅沼デザイン「POPCORN」Tシャツ

浅沼監修オリジナル「POPCORN」入浴剤

POPCORN レッドカーペットコース （限定300セット）

「POPCORNの完結をただ見届けるだけでなく、自分の記憶にも、作品の歴史にも残したい」

そんな方に選んでいただけたら、これ以上嬉しいことはありません。このフィナーレを、いちばん特別な席で見届けていただくためのプレミアムコースです。

価格：100,000円

返礼品一覧：

「POPCORN 3rd（仮）」写真集、活動報告閲覧権、浅沼晋太郎からの感謝のお礼動画

感謝の打ち上げ配信閲覧権、Thank you カード、浅沼デザイン「POPCORN」Tシャツ

浅沼監修オリジナル「POPCORN」、浅沼晋太郎限定「POPCORN」アクスタ3種セット、「POPCORN」トレーディングカード10枚セット、浅沼調合「POPCORN」香水、浅沼晋太郎直筆御礼状、浅沼が「あなたのお名前を呼ぶ」音声、浅沼監修ハンドクリーム、浅沼ブレンド「POPCORN」コーヒー、「POPCORN」全巻収納ボックス、POPCORNクレジットにお名前掲載、あなたと電話でお話

その他にも

POPCORNシネマコンプレックスコース 50,000円（限定1,000セット）

POPCORNミニシアターコース 30,000円（限定1,000セット）

POPCORN写真集支援コース5,000円（無制限）

Tシャツ単品コース 4,500円（無制限）

をご用意しております。

「POPCORN」シリーズ完結編製作プロジェクト返礼品の一部ご紹介（予定）

写真集（ポップコーンマシン絵柄）

第1弾浅沼晋太郎 写真集「POPCORN」第2弾浅沼晋太郎写真集「POPCORN'n POP」に続く3部作完結編「POPCORN（仮）」本誌となります。

表紙はこれまでのポップコーンマシン図柄を最終版にふさわしいデザインで。

彼のバックボーンにある「映画」をモチーフに「あの映画監督がもし自分を撮影したら」というテーマのもと撮影に取り組んだ最新作です。

本誌では海外ロケにも挑戦し、日本国内では撮れなかったロケーションの実現を目指します。

『POPCORN』Vol.1表紙「POPCORN’n POP」Vol.2表紙

＜「POPCORN」Series Vol.3写真集仕様＞

◯判型：A4

◯ページ数：80P予定

◯発行元：株式会社Thread Cloth

◯編集：KOBAYA株式会社

◯クラウドファンディング取扱仕様：ポップコーンマシン絵柄表紙版

◯加工：箔押し予定。

※写真集の仕様は制作過程で一部変更となる可能性があります。

浅沼デザイン「POPCORN」Tシャツ絵柄

「普段使いできること」にこだわって、浅沼晋太郎本人が「POPCORN」シリーズ集大成のイメージでデザイン。

映画「アメリカン・グラフティ」を彷彿させる50's、60'sのポップなデザイン・色使いと、特殊なクラックプリントによってヴィンテージTシャツの風合いを表現。長く使ってもそれこそが味になっていく一枚となりました。

ボディの形は男女ともにお使いいただけるビッグシルエットを採用しました。カラーは「ホワイト」「ブラック」「ブラウン」「ダスティピンク」「ダスティブルー」の5色をご用意。ルーズなデニムに合わせてストリートカジュアルにも、ロングのスカートに合わせて可愛めにも。

あなたと電話でお話

レッドカーペットコースにご参加いただいた方へのスペシャルサンクスの究極版！ご本人からお電話をかけさせていただきます。

＜仕様＞

・通話時間：5分

・実施時期：11月下旬（土日平日含む）から順次開始予定

・内容：こちらからお客様のお電話に直接お電話させていただき、浅沼晋太郎とお話をしていただきます。

株式会社Thread Clothについて

動画配信やSNSなどネットでのエンターテインメントが一般化し、

気軽に楽しむ機会が多くなりました。

また、2019年に世界的に流行したパンデミックにより外出する人も激減。

これまで外に出ていた方々も控える世の中になってしまいました。

Thread Clothが創業した2023年はこういった、俗にいうコロナ禍が緩和され人が新たに動き出した年になります。ただ一度離れた顧客は戻りにくく、戻りやすいコンテンツも減ってしまいました。

家での滞在型エンターテインメントは気軽に参加できるメリットがありますが、気軽な故にいつでも見られるという形になったことで『今』を楽しむ欲求が減ったのではと感じています。

私たちは各地で直接的なエンターテインメントを興すことで顧客の行動を促し、移動、飲食、買物などその他の活性化も取り組める形を望んでいます。そのためには弊社に関わる全ての人が楽しいと思っていただけるコンテンツを作り出す必要があります。

決して大きな企業ではありません。大きなことはできない私たちは『誰でも思いつく事で、誰もやっていない事』を探し出し、全ての人が楽しめるコンテンツを常に挑み続けていきます。

弊社の主な主催イベント

・男性声優を主にお招きし各地方で開催するトークイベント「喫茶しーぷいへーようこそ！」

https://sheepui.com/

・声優をゲストに各地方で開催。楽しいを見つけよう「ひらがないべんと」

うたを通じて感情や日々を記録、皆様の記憶に残るいべんと「うたろぐ」や

ことばを通じて気持ちを伝える、ばとるをして盛り上がりひろばで共有「ことばとば」

https://threclo-hiragana.com/

【会社概要】

社名：株式会社Thread Cloth

本社所在地：大阪府大阪市城東区諏訪2丁目10-27 ラフォーレ諏訪II 101号室

代表取締役：上田浩史

事業内容： 各種イベントの企画、制作、運営及び管理、OEM各種商品の企画、製造及び販売

設立： 2023年10月4日

HP：https://thread-cloth.co.jp/