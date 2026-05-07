湖東三山・西明寺門前の池寺溜池に桜20本を植樹

株式会社一休庵

株式会社一休庵は、滋賀県犬上郡甲良町にある湖東三山・西明寺門前の「池寺溜池」に、桜（神代曙）20本を植樹しました。

植樹する有志の皆さん

今回のプロジェクトの趣旨に共感してくださった地域の方々が植樹を手伝ってくださいました。

西明寺は、秋の紅葉で多くの人が訪れる湖東地域の名所です。一方で、一休庵では「秋だけでなく、春にも地域の方や観光で訪れる方が心を休められる場所をつくりたい」という思いから、株式会社千成亭風土（https://www.sennaritei.jp/）と協業で、今回の植樹に取り組みました。

紅葉の西明寺・三重塔（国宝）

紅葉の季節は、全国から多くの方が観光に訪れます。2022年には、アメリカのCNNのウェブ特集において厳島神社、金閣寺などとならび「日本のもっとも美しい場所31選」に選ばれました。

数年後、植えた桜が花を咲かせる頃には、池寺溜池の周辺が春の新たな景観となり、地域の方々や西明寺を訪れる方々にとって、季節を楽しむ憩いの場所になることを目指しています。

西明寺門前とともに歩んできた一休庵

一休庵は、1976年に西明寺で土産品販売と観光写真の営業を始め、1979年には西明寺門前で食事と土産品販売の店として開業しました。

以来、西明寺を訪れるお客様、地域の皆様、観光で湖東地域を訪れる皆様に支えられながら、長年にわたりこの地で商いを続けてきました。

今回の植樹は、単なる景観づくりではありません。長く西明寺門前で事業を営んできた一休庵が、地域への感謝を形にし、次の世代へ残る風景を育てていく取り組みです。

秋の名所に、春の楽しみを加えたい

西明寺周辺は、秋になると紅葉を楽しむ多くの方でにぎわいます。

一方で、春の時期にも「訪れたくなる理由」をつくることができれば、地域の魅力はさらに広がります。桜が咲く景色は、地域の方にとっては日常の中の楽しみとなり、観光で訪れる方にとっては新たな目的地になります。

今回、池寺溜池に植えた20本の桜は、すぐに満開の景色を見せてくれるものではありません。しかし、数年後、少しずつ花を咲かせ、やがて地域の春を彩る存在へと育っていきます。

まだ添木が必要な桜

植樹したのは、生命力が強い神代曙（じんだいあけぼの）。まだ苗木の状態で、ある程度成長するまでは添木が支えます。

一休庵は、その成長を地域の皆様とともに見守りながら、西明寺門前の春の景観づくりに取り組んでまいります。

代表コメント

株式会社一休庵 代表取締役の上川悟史は、今回の取り組みについて次のようにコメントしています。

株式会社一休庵 代表取締役 上川悟史

「一休庵は、西明寺門前の地で長く商いをさせていただいてきました。地域の皆様、そして西明寺を訪れる多くのお客様に支えていただいたからこそ、今日まで歩んでくることができました。

今回の桜の植樹は、その感謝を未来につなげるための小さな一歩です。秋の紅葉だけでなく、春にも人が集まり、笑顔が生まれる場所になってほしい。数年後、この桜の下で地域の方やお客様が花を楽しんでくださる景色を想像すると、とても楽しみです。

一休庵はこれからも、食を通じて地域に笑顔を届けるだけでなく、地域の風景や文化を次の世代へつないでいける会社でありたいと考えています。」

今後の展望

一休庵では、今回植樹した桜の成長を継続的に見守りながら、池寺溜池周辺が春にも楽しめる場所となるよう、地域とともに景観づくりを進めていきます。

10年後のイメージ

今後は、桜の成長や開花の様子を自社ホームページやSNSなどでも発信していく予定です。将来的には、春の西明寺門前を楽しむ新たな観光導線や、地域の方々が気軽に立ち寄れる花見の場づくりにもつなげていきたいと考えています。

実施概要

取り組み名：池寺溜池 桜植樹プロジェクト

実施場所：滋賀県犬上郡甲良町 池寺溜池周辺

植樹本数：桜20本

実施主体：株式会社一休庵、株式会社千成亭風土

目的：西明寺門前の春の景観づくり、地域の憩いの場づくり、観光資源の育成

今後の予定：桜の成長・開花状況の発信、地域と連携した景観づくりの継続

会社概要

会社名：株式会社一休庵

所在地：滋賀県犬上郡甲良町池寺1-20

代表者：代表取締役 上川悟史

事業内容：飲食店運営、土産品販売、食品製造・販売

公式サイト：https://www.19an.com/

本件に関するお問い合わせ

株式会社一休庵

担当：上川悟史

TEL：0749-38-3851

Mail：s-uekawa@19an.com

公式サイト：https://www.19an.com/