カロリパークス、自治体DX・福利厚生EXPOなど4展示会に出展　人事・総務・自治体向けに「使われ続ける福利厚生」を提案

株式会社びねつ

福利厚生サービス「カロリパークス」を展開する株式会社びねつ（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：高嶺 克也）は、2026年5月～7月に開催される「自治体DX展」「福利厚生EXPO」など計4つの展示会に出展することをお知らせします。本出展では、福利厚生制度が“使われない、定着しない”という課題に対し、日常の行動に自然に組み込まれる設計による解決策を提案します。自治体および企業の人事・総務部門に向けて、健康経営の推進と従業員エンゲージメント向上を両立する具体的な活用方法をご紹介します。

出展背景・内容

カロリパークス :https://www.calorie-perks.com/lp※調査概要（https://www.calorie-perks.com/lp/news/82/）

福利厚生は多くの企業で導入が進む一方、

「制度はあるが利用されていない」

といった課題が顕在化しています。

昨年10月に当社で実施した調査※では、過去1年間で「一度も使っていない」人は、

・オフィスワーカー ：32.9％

・現場ワーカー ：46.5％

という実態が明らかになりました。

カロリパークスは、食事・歩数・健診といった日常の行動をベースにした仕組みにより、従業員が無理なく継続利用できる福利厚生サービスとして開発されました。

会場では、実際のアプリ画面を用いたデモンストレーションを通じて、以下の機能をご紹介します。

ご来場特典

＜展示会では実務視点でのご説明を行います＞- AIによる食事記録など実際の管理画面・アプリ画面のデモ体験- 福利厚生制度への組み込み方のご相談- 健康経営・定着施策との連動活用 など＜このような課題をお持ちの企業・ご担当者様におすすめです＞- 日常で使えるサービスが限られており利用が広がりにくい- 雇用形態や働き方の違いにより利用に偏りが出てしまう- 福利厚生の管理・運用に手間をかけられない- 費用をかけても効果が見えにくい

展示会ご来場者様向けの特典として、事前に当社ブースの訪問予約のうえ、当日ブースへお越しいただいた方全員に「Amazonギフトカード（1,000円分）」を進呈いたします。

※お一人様1回限り

※法人のお客様限定

出展概要

【2026年5月】自治体DX領域

展示会名：自治体・公共Week 2026 第6回 自治体DX展

会期：2026年5月13日（水）～5月15日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西1ホール

住所：東京都江東区有明3-11-1

ブース番号：G1-61

主催：RX Japan株式会社

公式サイト：https://www.publicweek.jp/ja-jp.html

訪問予約：https://www.publicweek.jp/ja-jp/register.html?code=1669358415480817-SEU

※入場には事前登録が必要です（無料）



【2026年6月】福利厚生・人事領域

展示会名：第25回 総務・人事・経理Week【東京】 福利厚生EXPO

会期：2026年6月17日（水）～6月19日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東3ホール

住所：東京都江東区有明3-11-1

ブース番号：E25-4

主催：RX Japan株式会社

公式サイト：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

訪問予約：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1671926402174298-RFA

※入場には事前登録が必要です（無料）

【2026年6月～7月】バックオフィスDX領域

展示会名：第1回 バックオフィスDXPO【札幌】 総務ソリューション展（福利厚生ゾーン）

会期：2026年6月30日（火）～7月1日（水）10:00～17:00（最終日は～16:30）

会場：アクセスサッポロ 大展示場

住所：北海道札幌市白石区流通センター4丁目3-55

主催：ブティックス株式会社

公式サイト：https://dxpo.jp/real/box/sapporo/

※入場には事前登録が必要です（事前登録無料／当日5,000円）



【2026年7月】地域DX領域

展示会名：第7回 地域×Tech東北〈地域テック〉

会期：2026年7月23日（木）～7月24日（金）10:00～17:00

会場：仙台国際センター

住所：宮城県仙台市青葉区青葉山8-1

主催：株式会社あわえ

公式サイト：https://localtech.jp/tohoku/

※入場には事前登録が必要です（無料）

今後の展開

カロリパークスは今後も、「使われ続ける福利厚生」を軸に、企業・自治体における健康経営および従業員エンゲージメント向上を支援してまいります。

「カロリパークス」について

「カロリパークス」は、スマートフォンアプリを活用した福利厚生サービスです。従業員の健康増進をサポートする機能と、日々の生活を豊かにするサービスを組み合わせることで、企業の健康経営をサポート、従業員の満足度と定着率向上に貢献します。導入企業では、利用率82％・満足度98％・継続率96％（2024年自社調べ）という高い実績を誇り「導入しただけで終わらせない、“届く福利厚生”」として注目を集めています。

1. カロリパークス「福利厚生サービス」- AI食事記録・管理機能・撮影した食事の写真からカロリーを自動推定し、1日の摂取カロリーを記録・管理- ポイントランキング機能・歩数・睡眠・食事記録などをもとにポイントが付与され従業員同士で競い合える・連続ログインや目標達成などのボーナスポイントで、楽しみながら健康行動の継続を促す- AI健診データ管理・健康診断・人間ドック結果を可視化・再検査項目を自動でアラートし受信忘れ防止・定期診断時期のお知らせ- AIサジェスト機能・目標クリアのための歩行量・時間をAIが自動提案- 歩数・距離・時間計測・1日の成果を数値とゲージで表示し、達成感を実感- 消費カロリー計算・登録情報から週・月・年単位のカロリーを算出- 脱炭素量表示・歩行距離をもとに、交通機関利用時の脱炭素量を可視化- 睡眠計測・心拍数や体の動きから睡眠状態を分析し、睡眠の質をスコアとして算出- チャット・掲示板機能・社内コミュニケーションや情報共有をアプリ 上で一元化・リモート環境でも一体感のある情報伝達を実現2．カロリパークス会員限定「レシート買取サービス」

会員を対象に、日常生活で使う光熱費・通信費・コンビニなどのレシートをマーケティング調査として買い取る仕組みを導入（※給与所得には該当しません）。年間流通額は約6億2,190万円（2025年実績）と、多くのユーザーに活用されています。対象は全国約131万店舗・施設あるため、 「特別な施設を探さなくても、いつものお店で使える」実用性の高さが支持されています。

株式会社びねつについて

インターネットと少しのアイデアによって、情報を『無料化』『最新化』『最量化』し、1人でも多くの人々に、新たな出会い、新たな経験、新たな気づきを提供しています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社びねつ

設立 ：2015 年 2 月

代表者 ：代表取締役社長 高嶺 克也

資本金 ：3,410万円（資本準備金含む）

所在地 ：那覇市久茂地2-2-2 タイムスビル10F

URL ：https://be-netz.com/index.php

事業内容 ：法人向け福利厚生サービス、成果報酬型求人サイト、転職支援サービス