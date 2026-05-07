地域と向き合い、仲間とゼロからつくりたい学生へ。陸前高田・葛巻、5月10日締切

認定特定非営利活動法人SET

岩手・陸前高田と葛巻を舞台に、半年～1年間チームでプロジェクトをつくる学生インターンプログラムの2026年度メンバー募集が始まりました。「地域に関わりたい」という関心を持ちながら、最初の一歩をどう踏み出すか迷っている学生の方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。認定NPO法人SETは、2026年5月10日（土）を締切として、陸前高田・葛巻それぞれのプログラムへの応募を受け付けています。

チームで地域とともに半年～1年を過ごすことで生まれる変化を、SETは15年以上かけて見てきました。単発の「体験」で終わらない「続く関係」を地域と若者の間に育てること。それがSETの活動の根幹であり、このプログラムが大切にしてきたことです。

■ 2つのプログラムについて

今回募集するのは、陸前高田のChang Maker Study Program（以下CMSP）(http://1week.set-change-maker-program.com/)と葛巻プログラムです。

「地域のために何ができるか」を、地域の方と一緒に、学生の手で創り出します。 岩手県・陸前高田、葛巻でのプログラムをゼロから創り上げる、学生運営スタッフを募集しています。

【運営スタッフにしかできない体験】

- 深い地域密着： 地域に入り、地元の方々と信頼関係を築く「第一走者」になれる。- ゼロからの企画立案： 地域の課題と学生のエネルギーを掛け合わせ、想いの詰まった「アクション」の実施。- 最高のチーム： 同じ熱量で、語り合い、切磋琢磨できる学生仲間と出会える。

「自分に何ができるか」は、まだわからなくても大丈夫です。 地域の方の想いに寄り添い、一緒に汗をかきたい。そんなあなたの熱意を待っています。

・陸前高田CMSP

募集人数：18人

キックオフ：5月24日

解散式：9月26,27日

・葛巻プログラム

募集人数：6人

キックオフ：5月30or31日

解散式：12月又は1月

どちらのプログラムも、チームで一つのプロジェクトを創り上げることを中心に据えた設計です。

■ 求めているのは、関心と意志を持つ学生です

SETが活動メンバーに求めるのは、すでに地域活動の経験があることでも、特別なスキルを持っていることでもありません。大学生で、地域に少しでも関心を持っていること、そしてチームで一つのことに挑戦してみたいという意志があれば、どなたでも応募できます。

■ 応募方法・締切について

募集締め切りはいずれも2026年5月10日（土）です。下記の応募フォームより説明会にご応募ください。（ただし、両プログラムのキックオフ会議前までの問い合わせであれば対応いたします）

CMSP説明会フォーム：https://forms.gle/uCB1R4FT2FaQJtze7

葛巻プログラム説明会フォーム：https://forms.gle/Tmy3feb8uK8ywoTU6

人口減少が進む時代において、地域と若者の関わり方はいま、あらためて問い直されています。SETが大切にしているのは、関わった若者が「また来たい」で終わらず、地域と人生レベルでつながり続けることです。陸前高田・葛巻という2つの岩手の町で、チームとともに過ごす半年・1年が、その後の人生に何かを残すことをSETは信じています。

■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの"やりたい"を"できた"に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う"続く関係"を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。過去に2度の内閣総理大臣賞受賞、その他多数受賞。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast Spotify：https://x.gd/wh4Lo Amazon Music：https://x.gd/TjRP0

【取材に関するお問い合わせ】

広報担当：set.forjapan@nposet.com

電話：0192-47-5747