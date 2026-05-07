ガンプラをつくりたい人の手に届ける、新しい取り組み。ビルダーズノート『ガンプラ再販会議』を5月12日(火)より開始

株式会社BANDAI SPIRITS

ガンプラ公式ファンコミュニティ「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」において、ファンの皆さまの声を再販検討に活かす新しい取り組み、ビルダーズノート『ガンプラ再販会議』を開始いたします。

1979年の「機動戦士ガンダム」放映から47年の歴史の中で、数多くの機体が生み出され、ガンプラも膨大なラインナップへと育ってきました。そのひとつひとつに「つくりたい」という思いを持つビルダーがいます。「今、誰が、どのキットを求めているのか」をビルダーズノートというガンプラ公式ファンコミュニティの基盤を通じて継続的に把握し、作りたい人に届けていく仕組みをつくること。それがガンプラ再販会議の出発点です。これまでの再販総選挙や決選投票の取り組みをさらに発展させ、この場から、ファンの皆さまと一緒に実験的に育てていきます。

■ 再販会議の仕組み

ガンプラ再販会議で大切にしているのは、「実際にガンプラを作っているビルダーの声が、再販キットの意思決定の場に重要な検討材料として届く」という設計です。膨大なキットのラインナップの中から、ビルダーが本当に作りたいキットを継続的に把握し続けていく。その積み重ねが、ガンプラ再販会議の根幹にあります。

ガンプラ再販会議は年4回（春・夏・秋・冬）開催されます。各回に向けて、再販候補キットを絞り込む投票イベント「選抜選挙」を毎月開催。選抜選挙は毎回ガンダムやガンプラの幅広い作品・ブランドを軸にテーマを変えながら開催します。候補キットの中から作りたいキットに投票することで、再販してほしいキットの声を届けることができます。

投票に使えるチケットは、ビルダーズノート内での活動（日々の製作記録やミッションなど）を通じて獲得できます。実際にガンプラを作っているビルダーの声が、より反映されやすい設計です。投票結果はビルダーズノートを通じて集約・整理し、再販検討の土台として共有します。

※投票数が多いキットが必ず再販されるわけではありませんが、再販検討の重要な判断材料としてファンの皆さまの声を整理・集約して届けます。

※投票対象のキットは一般流通品のみの予定です。

再販会議の詳細は専用ページ及び「90秒でわかる再販会議」の映像をご覧ください。



■ 専用ページ : https://www.gn-app.com/ja/reprint

■ 90秒でわかる再販会議 : https://youtu.be/nkQIAMykZW4

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nkQIAMykZW4 ]

※2026年度のガンプラ再販会議はアプリリリース時期の都合上、年3回(夏・秋・冬）の再販会議実施を予定しております。

■ 購入方法 : 「作りたい人に届ける」ための抽選方式を採用

ガンプラの再販において、ガンプラを実際に作り続けているビルダーの声が届く設計を、ビルダーズノートに導入したい。それがこの抽選販売で目指している設計思想です。

再販が決まった際は、あらかじめ購入機会をお知らせします。抽選では、製作記録の投稿やアプリ内のミッションなどを通じて投票チケットを獲得し、そのチケットを対象キットに投じるほど、そのキットの当選確率が上がる仕組みを採用しました。投票から抽選申込みまで、すべてビルダーズノートアプリ内でご参加いただけます。

※再販が決定したキットは、ビルダーズノート内での抽選販売に加えて、一般流通でも販売予定です。お届け時期と店頭販売タイミングは異なる場合があります。

■ 第1回 再販会議および選抜選挙について

第1回再販会議の詳細（開始日・テーマ・投票対象キット）は、アプリ正式リリース（2026年5月12日予定）に合わせて公開予定です。詳細は本番リリース時のプレスリリースをあわせてご覧ください。

■ ビルダーズノートが目指すこと

ビルダーズノートは、ガンプラの「手に入れる → 作る → つながる」という一連の楽しみを、ひとつの場で支えることを目指した、ガンプラ公式ファンコミュニティです。web版コミュニティとして提供してきた交流の場を、2026年5月12日(火)よりアプリとして正式にリリースいたします。

ビルダーズノートが目指すのは、ガンプラを通じた「創る歓び」を、より多くの人に、より長く届け続けることです。作りたいキットへの声を受け取り、再販につなげていく。その仕組みをつくることも、ビルダーズノートの責任だと考えています。

ビルダーズノートというガンプラ公式ファンコミュニティから始めるのは、ここに集まる声が、実際にガンプラを楽しんでいるビルダーの声だからです。公式の場だからこそ、声を正確に、継続的に受け取ることができる。ガンプラ再販会議は、その信頼できる土台の上に成り立つ取り組みです。

【WEBサイト】

BUILDERS NOTE：https://lp.gn-app.com/ja/buildersnote/

【コピーライト表記】

(C)サンライズ (C)サンライズ・MBS

※プレスリリースに掲載の画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

※プレスリリースの内容は2026年5月7日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。

【関連プレスリリース】

ガンプラ公式ファンコミュニティアプリ「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」の事前登録詳細については、専用プレスリリースをご参照ください。

ガンプラの「つくりたい、つくる、つながる」を一つのアプリで。ガンプラ公式ファンコミュニティアプリ「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」事前登録を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000028758.html)