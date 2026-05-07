「シリアをまた行きたい国に」に込めた想いとは？ー５/14(木)シリア支援NGO活動説明会

特定非営利活動法人 Piece of Syria

シリア人の難民・国内避難民の子どもたちを対象に教育支援事業を行うNPO法人Piece of Syria（大阪府大阪市、代表理事：中野貴行）は、2026年5月14日（木）にオンラインイベント「Piece of Syria活動説明会｜教育で平和なシリアの未来を創る ～最新のシリア訪問から見えた『これから』の私たち～」を開催いたします。



イベント詳細・申込：

https://syria-20260514.peatix.com/

Piece of Syriaのこれまでの取り組み

当団体は「シリアをまた行きたい国にする」ことをビジョンに、2016年よりシリアの子どもたちへの教育支援を継続。

これまでに

幼稚園運営

学校校舎の修復

心のケア事業

などを通じて、5万人以上の子どもたちに教育機会を届けてきました。

今回の説明会では、代表・中野が昨年シリアを訪れて感じた「今」と「これから」を、現地の人々の声とともにお伝えします。



＜ 本イベントでお伝えする内容 ＞

・紛争の影響を受けながらも続く教育の現場

・学び続ける子どもたちのリアルな姿

・これまでの活動の歩みと変化

・これから必要とされる支援と関わり方

メディアでは伝わりにくい「現地の暮らし」や「教育の力」に焦点を当て、国際協力や平和構築に関心を持つ方が一歩踏み出すきっかけとなる場を目指しています。

オンライン開催のため、全国・海外からどなたでも参加可能です。

イベント情報

【日時】2026年5月14日（木）20:00～21:00（＋交流会）

【参加費】無料

【参加方法】オンライン（Zoom）※申込者にURLをお送りします

【申込】https://syria-20260514.peatix.com/

タイムスケジュール

19:55～20:00 入室開始

20:00～20:45 活動紹介・現地報告

20:45～21:00 質疑応答・アンケート

21:05～21:30 交流会（自由参加）

話し手

中野 貴行（NPO法人Piece of Syria 代表理事）

青年海外協力隊としてシリアで活動後、内戦をきっかけに支援活動を開始。2016年にPiece of Syriaを設立し、教育支援と発信を続けている。

団体概要

団体名

NPO法人Piece of Syria

設立

2016年（2021年法人化）

所在地

大阪府大阪市

事業内容

シリア人の教育支援、日本国内での啓発活動・講演・写真展等

各種リンク

Web：http://piece-of-syria.org/

Facebook：https://www.facebook.com/piece.of.syria/

Instagram：https://www.instagram.com/piece.of.syria

X：https://twitter.com/piece_of_syria

Youtube：https://www.youtube.com/c/PieceofSyria

寄付：https://piece-of-syria.org/whatyoudo/donation.html





お問い合わせ先

NPO法人Piece of Syria

Email：contact@piece-of-syria.org