【札幌千秋庵】抹茶の魅力を味わい尽くす、3つの新商品が登場！「ノースマン 抹茶」「巴里銅鑼 抹茶」「生やわ餅 抹茶」新発売！

北海道コンフェクトグループ株式会社

千秋庵製菓株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：中西克彦）は、2026年5月14日（木）より、抹茶の魅力を存分に味わえる3つの新商品「ノースマン 抹茶」「巴里銅鑼 抹茶」「生やわ餅 抹茶」を発売いたします。5月22日（金）の「抹茶新茶の日」を控え、抹茶の季節を彩るラインアップとして展開いたします。自分へのご褒美や、お手土産にもおすすめです。

ノースマン 抹茶

国産の抹茶を白餡にたっぷりと練り込んだ抹茶あんを、特製のパイ生地で包みしっとりと焼き上げました。抹茶のほろ苦さが上品に広がる、奥深い味わいです。

＜商品概要＞

■ 商品名：ノースマン 抹茶

■ 価格：1個 200円（税込）

■ 保存方法：常温

■販売期間：2026年5月14日（木）～7月上旬頃まで（予定）

■販売店舗：札幌千秋庵直営店

※ノースマン大丸札幌店・ノースマンJR東京駅店・札幌三越店（巴里銅鑼専門店）を除く

巴里銅鑼 抹茶

ふわふわのオムレット生地に、濃厚な抹茶クリーム、絹のようになめらかな求肥、ふっくらとしたつぶあんを挟みました。和と洋、それぞれの魅力が織りなす、絶妙なバランスが楽しめる和洋折衷スイーツです。

＜商品概要＞

■ 商品名：巴里銅鑼 抹茶

■ 価格：1個 430円（税込）

■ 保存方法：要冷蔵（10℃以下）

■販売期間：2026年5月14日（木）～8月中旬頃まで（予定）

■販売店舗：札幌千秋庵直営店

※ノースマン大丸札幌店・ノースマンJR東京駅店・丸井今井店を除く

生やわ餅 抹茶

やわやわでもっちりとした食感が特長の“やわ餅”に、甘さ控えめのこしあんと、風味豊かな抹茶クリームを贅沢に包み込みました。仕上げには抹茶パウダーをまぶし、上品な味わいに仕上げています。

＜商品概要＞

■ 商品名：生やわ餅 抹茶

■ 価格：1箱4個入 1,080円（税込）

■ 保存方法：要冷蔵（10℃以下）

※商品は冷凍状態のお渡しとなります。解凍の上、お召し上がりください。

■販売期間：2026年5月14日（木）～6月下旬頃まで（予定）

■販売店舗：さっぽろ東急店 限定

【好評発売中】生ノースマン 抹茶

しっとりと焼き上げたパイ生地の中に、ほろ苦い抹茶あんと、抹茶の風味豊かな生クリームをたっぷりと入れました。抹茶のほろ苦さと生クリームがバランスよく調和した味わいです。

＜商品概要＞

■ 商品名：生ノースマン 抹茶

■ 価格：4個入 1,400円（税込）

■ 保存方法：要冷蔵（10℃以下）

■販売期間：2026年4月24日（金）～

■販売店舗：

【直営店】

・新千歳空港店（新千歳空港 国内線ターミナルビル2F）

・ノースマンJR東京駅店（JR東京駅構内）

・ノースマン大丸札幌店

【直営店以外】

・北海道本舗 総合土産店（新千歳空港 国内線ターミナルビル2F）

千秋庵製菓株式会社について

1921年の創業以来、「山親爺」「ノースマン」などの銘菓をはじめ、和と洋そして和洋折衷の様々なお菓子を製造・販売してまいりました。2022年に北海道コンフェクトグループに仲間入りし、「ホンモノのおいしさづくり」をミッションに掲げて、100年の伝統を大切にしながらもチャレンジ精神を忘れずに菓子づくりの道を歩み続けています。

■会社概要

社 名：千秋庵製菓株式会社

所在地：北海道札幌市中央区南3 条西3丁目13番地2

代表者：代表取締役社長 中西克彦

設 立：1921年9月5日

事業内容：和洋菓子の製造・販売

https://senshuan.co.jp