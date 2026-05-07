「学び」と「地域活性化」の拠点施設　門真市立文化創造図書館KADOMADOが５月13日にいよいよオープン！

門真市

古川橋駅北側にて新たに図書館と文化会館がひとつとなった生涯学習複合施設「門真市立文化創造図書館KADOMADO」が５月13日（水）にいよいよオープンします。KADOMADOは、「地域と人と育む場」をコンセプトに世代や関心の異なる人々が自然と行き交い、新たな学びや交流が生まれる“まちの窓”のような存在をめざします。

館内には、図書エリアに加え、サークル活動やイベントが開催できる多様な貸室、100席を超える学習席、さらには子どもたちの学びや挑戦を後押しするテックラボやクラフトラボなどを配置し、地域のにぎわいを育む多彩なイベントを展開します。また、併設するスターバックスのコーヒーを楽しみながら図書館の本をゆっくりと閲覧できるなど、さまざまな機能が緩やかにつながる心地よい空間となっています。

オープン当日には、関西フィルハーモニー管弦楽団による演奏で華やかに開館記念セレモニーを執り行うほか、オープンウィークの週末には、シンガーソングライターの山本彩さんをゲストに迎え、開館記念イベントを開催します。

本を読むだけの場でも、文化活動を行うだけの場でもない、暮らしの彩りにそっと寄り添う開かれた居場所となる「文化創造図書館KADOMADO」の開館にぜひご期待ください。

開館記念セレモニー

日時：2026年５月13日(水) 午前10時～

内容：午前10時の開館とともにセレモニーを開

催。記念すべき幕開けを彩るのは、関西

フィルハーモニー管弦楽団による特別演

奏です。豊かな音色が館内に響き渡り、

来場者の皆さまを華やかにお迎えしま

す。

開館記念イベント

日時：2026年５月17日(日) 午後１時～１時30分

内容：シンガーソングライターとして幅広い世代

から支持を集める山本彩さんが登場し、力

強さと繊細さを併せ持つ歌声と心に響く楽

曲で、KADOMADOの新たな船出に華を添

えます。ここでしか味わえない特別なひと

ときを、是非館内でお楽しみください。