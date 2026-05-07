今年最後のチャンス！キウイブラザーズのぬいぐるみが3000名様にその場で当たる！キウイの栄養クイズに答えて応募しよう
ゼスプリ インターナショナル ジャパン株式会社(本社:東京都港区/代表取締役社長:安斉一朗)は、キウイブラザーズのぬいぐるみが合計3,000名様にその場で当たる、キャンペーンシール付きパックを数量限定で販売開始いたしました。なお、キウイブラザーズのぬいぐるみが当たるゼスプリ主催の全国店頭プロモーションは、こちらが今年最後となります。
キウイフルーツには、たった1個でビタミンCや食物繊維など、日常生活で積極的にとりいれたい10種の栄養素がたっぷり。パッケージに貼られたキャンペーンシールで栄養クイズに答えて応募すると、大当たり賞 キウイブラザーズ【グリーン】または【ゴールド】の中サイズぬいぐるみ1体がそれぞれ
1,000名様、合計2,000名様に当たります。落選しても、「Xでシェア」ボタンからXに投稿することでダブルチャンス賞への応募が可能に。キウイブラザーズ【グリーン】または【ゴールド】の小サイズぬいぐるみ1体がそれぞれ500名様、合計1,000名様に当たります。
◆対象商品
キャンペーンシールがついた商品が対象です。
◆応募方法
・キャンペーンシールが貼付された商品を購入
・シールをめくり、二次元コードを読み取り「応募に進む」ボタンを押す
・クイズに回答して結果が表示されたら「応募する」ボタンを押す
※不正解の場合は「もう一度挑戦する」ボタンを押すともう一度クイズに回答することが可能
・抽選に参加し、その場ですぐに結果がわかる
・はずれた方は、「Xでシェア」ボタンからXに投稿することで、ダブルチャンス賞への応募が可能
◆応募期間
2026年5月7日(木)00:00～5月26日(火)23:59
◆販売店舗
全国のスーパーマーケットなど
※本商品は数量限定につき、売り切れ次第、販売終了となります。
※店舗によりお取り扱いのない場合がございます。
◆賞品
＜大当たり賞＞
キウイブラザーズ【グリーン】中サイズぬいぐるみ1体または
キウイブラザーズ【ゴールド】中サイズぬいぐるみ1体
当選者数：各1,000名様／合計2,000名様
※内容は選べません
＜ダブルチャンス賞＞
キウイブラザーズ【グリーン】小サイズぬいぐるみ1体または
キウイブラザーズ【ゴールド】小サイズぬいぐるみ1体
当選者数：各500名様／合計1,000名様
◆キャンペーンサイト
https://lsp-campaign.com/zespri-2026-2/lp.go
◆お問い合わせ
＜2026年4月30日(木)～2026年6月30日(火)＞
クイズに答えてその場で当たる！キウイでラクに栄養キャンペーン事務局
お問い合わせメールアドレス：info@zespri-iwcp-8.com
受付時間：10:00～17:00(土・日・祝日を除く)
※キャンペーンのお問い合わせはキャンペーン事務局宛てにお願いします。
※お問い合わせフォームからの返信には10営業日ほどお時間を頂く可能性がございます。
＜2026年7月1日(水)以降受付＞
お客様相談室
電話番号：0120-171-491
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)
◆ゼスプリキウイの栄養素について
ゼスプリのキウイは、身近なフルーツの中で栄養素の充足率がナンバー１※。
ビタミンCや食物繊維、カリウムなど、日常生活で積極的にとりいれたい10種の栄養素がぎっしり。栄養素のパワフルな組み合わせで、幅広い世代の健康をサポートします。
※詳細はゼスプリWEBサイトを参照：https://www.zespri.com/ja-JP/nutrition
【10種の栄養素とは】
ビタミンC、食物繊維、カリウム、ビタミンE、葉酸、
ビタミンB6、ビタミンK、マグネシウム、鉄、銅