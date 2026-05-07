今年最後のチャンス！キウイブラザーズのぬいぐるみが3000名様にその場で当たる！キウイの栄養クイズに答えて応募しよう

ゼスプリ インターナショナル ジャパン株式会社

ゼスプリ インターナショナル ジャパン株式会社(本社:東京都港区/代表取締役社長:安斉一朗)は、キウイブラザーズのぬいぐるみが合計3,000名様にその場で当たる、キャンペーンシール付きパックを数量限定で販売開始いたしました。なお、キウイブラザーズのぬいぐるみが当たるゼスプリ主催の全国店頭プロモーションは、こちらが今年最後となります。

キウイフルーツには、たった1個でビタミンCや食物繊維など、日常生活で積極的にとりいれたい10種の栄養素がたっぷり。パッケージに貼られたキャンペーンシールで栄養クイズに答えて応募すると、大当たり賞 キウイブラザーズ【グリーン】または【ゴールド】の中サイズぬいぐるみ1体がそれぞれ

1,000名様、合計2,000名様に当たります。落選しても、「Xでシェア」ボタンからXに投稿することでダブルチャンス賞への応募が可能に。キウイブラザーズ【グリーン】または【ゴールド】の小サイズぬいぐるみ1体がそれぞれ500名様、合計1,000名様に当たります。

◆対象商品

キャンペーンシールがついた商品が対象です。

◆応募方法

・キャンペーンシールが貼付された商品を購入

・シールをめくり、二次元コードを読み取り「応募に進む」ボタンを押す

・クイズに回答して結果が表示されたら「応募する」ボタンを押す

※不正解の場合は「もう一度挑戦する」ボタンを押すともう一度クイズに回答することが可能

・抽選に参加し、その場ですぐに結果がわかる

・はずれた方は、「Xでシェア」ボタンからXに投稿することで、ダブルチャンス賞への応募が可能

◆応募期間

2026年5月7日(木)00:00～5月26日(火)23:59

◆販売店舗

全国のスーパーマーケットなど

※本商品は数量限定につき、売り切れ次第、販売終了となります。

※店舗によりお取り扱いのない場合がございます。

◆賞品

＜大当たり賞＞

キウイブラザーズ【グリーン】中サイズぬいぐるみ1体または

キウイブラザーズ【ゴールド】中サイズぬいぐるみ1体

当選者数：各1,000名様／合計2,000名様

※内容は選べません

＜ダブルチャンス賞＞

キウイブラザーズ【グリーン】小サイズぬいぐるみ1体または

キウイブラザーズ【ゴールド】小サイズぬいぐるみ1体

当選者数：各500名様／合計1,000名様

◆キャンペーンサイト

https://lsp-campaign.com/zespri-2026-2/lp.go

◆お問い合わせ

＜2026年4月30日(木)～2026年6月30日(火)＞

クイズに答えてその場で当たる！キウイでラクに栄養キャンペーン事務局

お問い合わせメールアドレス：info@zespri-iwcp-8.com

受付時間：10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

※キャンペーンのお問い合わせはキャンペーン事務局宛てにお願いします。

※お問い合わせフォームからの返信には10営業日ほどお時間を頂く可能性がございます。

＜2026年7月1日(水)以降受付＞

お客様相談室

電話番号：0120-171-491

受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

◆ゼスプリキウイの栄養素について

ゼスプリのキウイは、身近なフルーツの中で栄養素の充足率がナンバー１※。

ビタミンCや食物繊維、カリウムなど、日常生活で積極的にとりいれたい10種の栄養素がぎっしり。栄養素のパワフルな組み合わせで、幅広い世代の健康をサポートします。

※詳細はゼスプリWEBサイトを参照：https://www.zespri.com/ja-JP/nutrition

【10種の栄養素とは】

ビタミンC、食物繊維、カリウム、ビタミンE、葉酸、

ビタミンB6、ビタミンK、マグネシウム、鉄、銅