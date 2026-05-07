スクールタクトが、樋口万太郎先生×白杉亮先生による「自己調整学習」セミナーを開催

株式会社コードタクト

授業支援クラウド「スクールタクト」を提供する株式会社コードタクト（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：後藤 正樹）は、2026年5月26日（火）に、教育界のフロントランナーである中部大学准教授・樋口万太郎先生と、当社教育実践研究フェロー・白杉亮先生によるセミナー「その自己調整学習、間違っていませんか？ ― 誤解の『タイプ診断』と『処方箋』」をオンラインで開催します。



イベント詳細・申し込みはこちら＞(https://schooltakt.com/event/55842/)

開催背景

多くの先生が、学習者主体の授業づくりに挑戦する中、「子供に任せて学級が機能するのか」「学習内容が定着しないのではないか」といった不安や葛藤を抱えています。近年は、「自己調整学習」の考え方を取り入れた実践も広がる反面、「任せること＝放任」になる、手法が「形だけ」といった、理論と実践のギャップが生まれるケースも少なくありません。



樋口万太郎先生と、白杉亮先生の共著『その自己調整学習、間違っていませんか？ 失敗しない考え方』（明治図書出版）の内容をもとに、こうした現場での課題を「誤解のタイプ」として整理。理論と実践の両面から紐解き、タイプ別の「処方箋」を提示します。



また、本セミナーは、参加者からの質疑応答を交えた参加型のライブセミナーです。アーカイブ配信を行わないクローズドな空間で、現場の先生が抱える「リアルな悩みや疑問」に登壇陣が本音で向き合うことで、先生方が安心して子供に委ねる学びを実践できるよう後押しします。



＜現場で陥りやすい自己調整学習に関する「誤解のタイプ」（一例）＞

セミナー概要

- 「支援の手放し（丸投げ）」タイプ子供に委ねることは、教員が支援を手放すことと考えている。または、支援してはいけないものだと考えてしまっている- 「自己選択＝主体的」タイプ自己選択・自己決定させるシーンがあれば自己調整学習だと考えてしまっている- 「ワークシート重視」タイプ振り返りのシートなどの型をなぞることで満足し、それ自体が目的になってしまっている

セミナー名

その自己調整学習、間違っていませんか？

― 誤解の「タイプ診断」と「処方箋」



開催日程

2026年5月26日（火）19：30～21：00（オンライン）



対象

- 自己調整学習について学びたい先生／その実践に迷いや不安を感じる先生- 校内で自己調整学習を促す実践を進めていく立場の先生や教育関係者

※スクールタクトの導入有無に関わらずご参加いただけます。

主な内容

- 樋口万太郎先生×白杉亮先生の対談（誤解の「タイプ診断」と「処方箋」）- 参加者との質疑応答

参加費

無料



詳細・申し込み

詳細・申し込みはこちら＞(https://schooltakt.com/event/55842/)

登壇者プロフィール

樋口 万太郎

中部大学現代教育学部准教授



大阪府公立小学校、大阪教育大学附属池田小学校、京都教育大学附属桃山小学校、香里ヌヴェール学院小学校を経て、現職。オンラインサロン「先生ハウス」主催。著書『その自由進度学習、間違っていませんか？』（編著、明治図書）『次期学習指導要領に備えろ！あなたが“今すぐ”始められる１１のクエスト』（単著、明治図書）『その自己調整学習、間違っていませんか 失敗しない考え方』（白杉亮先生との共著、明治図書）



白杉 亮

コードタクト教育実践研究フェロー（元東京都公立小学校教諭）



早稲田大学教育学部卒業、同大学院教育学研究科修了。修士（教育学）。数年間の正規教員を経て退職、フリーランス（臨時的任用教員）として育休などの教員の代わりに学級担任を務めたのち、現職。 著書『自己調整学習につながる学習理論をビジュアルでまとめました』（明治図書）『その自己調整学習、間違っていませんか 失敗しない考え方』（樋口万太郎先生との共著、明治図書）

「スクールタクト」について

「スクールタクト」は、AIとスタディログを活用し、リアルタイムに学び合いを可視化することで先生をサポートするオンリーワンの授業支援クラウドです。

低速インターネットでも快適に動き、児童生徒の学びと成長に寄り添う機能開発と、専門スタッフによるきめ細かなサポートで、先生の負荷を軽減しながら、どんな授業にも学び合いを生み出します。



これまで文部科学省、総務省、内閣府などのICT教育の実証事業に採択されており、国公私立問わず2,800校を超える小学校から大学、学習塾に導入されています。

URL：https://schooltakt.com/

会社概要

当社は、『「学び」を革新し、誰もが自由に生きる世界を創る』をミッションに、『個の力をみんなで高め合う「学びの場」を創る』をビジョンに掲げ、最先端のICTを通じて協働学習を支援することを目指しています。

会社名 ：株式会社コードタクト

所在地 ：東京都渋谷区円山町28-4 大場ビルA館2階b室

設立 ：2015年1月

代表者 ：代表取締役CEO 後藤 正樹

事業内容 ：授業支援クラウド「スクールタクト」およびリフレクション・マネジメントシステム「チームタクト」の提供

URL ：https://codetakt.com/