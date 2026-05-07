ブシュロン、セルパンボエム コレクションの新作を発売

株式会社 ブシュロン ジャパン(C)BOUCHERON

ブシュロンは、2026年5月5日よりアイコンコレクションである「セルパンボエム」より新作を発売いたしました。

1968年の誕生以来、メゾンのアイコンコレクションのひとつである「セルパンボエム」に、ファインジュエリーを含む12点の新作が加わりました。神秘的なスネークの頭部を模したアイコニックなドロップモチーフを、オニキスとミラーポリッシュのゴールドで表現し、個性やスタイルの新たな表現を提案します。

ドロップシェイプのモチーフに、ブラックのオニキスをセットした新作がコレクションに加わりました。ネックレス、リング、イヤリング、ブレスレット、ウォッチというタイムレスな5つの作品は、ブラックオニキスの漆黒の輝きとメゾンのサヴォワール フェールによる繊細な彫金細工を施したイエローゴールドの対比が美しいコントラストを生みだします。

セルパンボエム ペンダント エクストラスモール 価格：299,200円(税込み・予定価格) 素材：イエローゴールド、オニキス、ダイヤモンドセルパンボエム リング スモール 価格：347,600円(税込み・予定価格) 素材：イエローゴールド、オニキスセルパンボエム ツイン モチーフ バングル 価格：1,254,000円(税込み・予定価格) 素材：イエローゴールド、オニキス、ダイヤモンドセルパンボエム 2モチーフ シングル スタッズイヤリング 価格：638,000円(税込み・予定価格) 素材：イエローゴールド、オニキス、ダイヤモンドセルパンボエム ウォッチ 23MM イエローゴールド 価格：2,983,200円(税込み・予定価格) 素材：イエローゴールド、オニキス、ダイヤモンド、カーフストラップ ケース径：23mm ムーブメント：クォーツムーブメント 防水：30m防水

また、アイコニックなドロップモチーフにセットされるジェムストーンの代わりにミラーポリッシュのゴールドで表現した、輝きに満ちた3つの新作も登場しました。ペンダント、イヤリング、リングが登場し、イエローゴールドが太陽のような温もりと輝きを放ちます。

セルパンボエム ペンダント エクストラスモール 価格：445,500円(税込み・予定価格) 素材：イエローゴールド、ダイヤモンドセルパンボエム リング スモール 価格：379,500円(税込み・予定価格) 素材：イエローゴールドセルパンボエム スタッズイヤリング 価格：550,000円(税込み・予定価格) 素材：イエローゴールド

ブシュロン オフィシャルサイト https://www.boucheron.com

ブシュロン クライアントサービス TEL 0120-230-441

〈ブシュロンについて〉

1858年にフレデリック・ブシュロンが創業し、一族によって4世代にわたり自由な精神とスタイルが継承されてきたブシュロン。パリ・ヴァンドーム広場にブティックを開いた最初のハイジュエラーとして、ブシュロンは一流のハイジュエリーと高級時計を象徴するメゾンとしての地位を確立してきました。自由で大胆な精神を持つブシュロンの唯一無二のスタイルは、世代を超えて受け継がれ、

165年以上の歴史を誇ります。現在、ブシュロンは世界各国で100以上のブティックを展開し、国際的なラグジュアリーグループであるケリングに属しています 。