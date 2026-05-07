大阪の定番みやげ「おかんパン」の“おかん語録”がパワーアップ！　応募224件から選ばれた新語録を追加し、全36種類へ拡大　～大阪の笑顔をパンと一緒に分かち合いたい。皆様と育てていく「おかんパン」～

株式会社ダイヤ

今年、創業80周年を迎える株式会社ダイヤ（本社：大阪市生野区新今里、代表取締役社長：多田俊介、以下 ダイヤ）は、1日3,000個を販売する人気商品「ミルクパン」を大阪みやげに進化させた「おかんパン」のパッケージに掲載されている「おかん語録」を大幅に拡充いたします。2024年7月の発売以来、わずか1年で売上1億円を突破し、「PRアワード2025」ブロンズ受賞や「大阪産（もん）名品」認証をいただくなど、多くの方に支えられてきた「おかんパン」。今年1月には大阪府知事からも「大阪みやげ」として紹介いただき、さらなる広がりを期待する声を多くいただくようになりました。その期待に応えるべく、母の日の新味「いちご味」という挑戦に続き、今回はブランドの魂ともいえる「おかん語録」をパワーアップさせます。SNSや店頭で募った224通もの「おかんへの愛」から選ばれた新しい言葉たちが、パンを分かち合う瞬間の笑顔をさらに増やしていくことを願っています。

■「おかんパン」が目指す、一過性で終わらない「寄り添い続けるブランド」へ

「おかんパン」は2024年7月の発売から約2年、新大阪駅での販売開始や販路の拡大、さらには「大阪産（もん）名品」への認証など、名実ともに大阪を代表するお土産へと成長を続けてきました。発売から約2年が経過する中で、定期的に新しい語録を投入し続けることは、リピーターのお客様に「今度は何て書いてるんやろ？」という新鮮なワクワクや「面白い発見」を、パンの美味しさと共にお届けするための大切な取り組みです。単なる一過性のブームで終わらせるのではなく、大阪の「おかん」という愛すべきキャラクターを通じて、皆様の日常に笑顔と会話が生まれるような、息の長い、皆様に寄り添うブランドへと育ててまいります。

■「おかんパン」商品概要

品名 ：おかんパン

入り数：ミルク3個・チョコ3個/１箱（箱サイズ：85×220×70mm）

価格 ：1,080円（税込）

賞味期限：製造日から14日間

商品について：

ミルクパンはカスタードクリームが4層に織り込まれた手のひらサイズの小さい菓子パンです。おいしい層がつぶれないように生地のカットも手切りなど、この小さなふわふわ食感のパンには、ダイヤのパン職人たちのこだわりが詰まっています。定番のミルク味とおかんパンでしか味わえないチョコ味の6個セットです。

■おかんの語録に第３弾登場！計36種類になって新発売。

2026年1月にInstagramおよび店頭（Googleフォーム）で実施した「第3弾おかん語録大募集」には、全国から224件ものおかん愛あふれる応募が寄せられました。その中から、おかんらしい「言葉は厳しいけれどホッとする、応援されていると感じる」12語録を厳選。既存の24種類に加え、合計36種類の「おかん語録」として5月11日より順次展開いたします。

【新】おかん語録（第３弾）2026年5月

・しんどいのは生きてる証拠

・この犬かしこいなぁ。あんたよりかしこいんちゃうか？

・パンは逃げへんからゆっくり食べ。

・あんたも、あんたも、おいで。みんな家族や。

・無理せんとぼちぼちやで。

・パン食べすぎてパンパンやわぁ。おもんな。

・しんどなったらいつでも帰っといでや。

・どっか行くん？ 気ぃつけて行っといでやぁ

・とりあえず、やってみぃ。あかんかったらそん時や！

・やってしもたん？おもろいネタできて良かったやん！

・よう聞きや。「ええ人」と「ええ男」は別もんやで。

・比べるなら昨日のあんたや。隣の子やない。

おかん語録（第２弾）2025年5月

・みんなでワケワケして食べや。

・よそはよそ！うちはうちやで。

・あんたおもろいなぁ。やっぱり大阪の子やな。

・遠慮の塊、あんたが食べ。

・世界を敵に回してもおかんはあんたの味方やで！

・お腹いっぱいなった？まだあるで？

・あんたの親の顔が見たいわって…私やったわ！

・その服ええな～。シュッとしてみえるわ。

・おかんでも気持ちはハタチ(ハート)

・まぁ、騙されたと思ってたべてみぃ。美味しいから。

・美味しいもんは、べつ腹やわー。

・これなんぼやったと思う⁇めちゃ安かってん!!

おかん語録（初代）2024年7月発売時

・いや、恥ずかしっ！そんな褒めても何も出えへんで

・あんたほら！明日のパンないんとちゃう？

・考えてもしゃあない 笑ろとこ 笑ろとこ

・ミルクパン1個な はい、600万円。

・5時間喋れるけど 5分黙ってたら 倒れるわ

・なに泣いてんの？あめちゃんあげよか

・あんたの良さはわかる人にはわかるわ。しらんけど。

・えらいおしゃれやねぇ ディスコいくん？

・このシワの数だけ ようさん笑って生きとります

・思い出だけはなんぼあってもええからね

・ミルクパンもらったん？ありがとう言うたか？

・がんばりや なるようにしかならへんで

■株式会社ダイヤ 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/63870/table/189_1_67f1dcd74c37a05f36dfb5ba415007a0.jpg?v=202605071051 ]