【5月14日(木)19時から】VTuber/Vライバー誹謗中傷対策/対応解説ウェビナーを開催

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社“株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)は、2026年5月14日(木)19時から「自分の身を守れ！VTuber、Vライバー向け誹謗中傷対策ウェビナー」をテーマに無料ウェビナーを開催します。

VTuber/Vライバー活動で誹謗中傷を受けた時の対応・対策方法を伝授

近年配信者を取り巻く環境において、「誹謗中傷」は大きく問題視されています。SNS上でも、誹謗を受けた際の開示請求や法的対応に関する話題が取り上げられ、大手事務所や企業による誹謗中傷対策の取り組みも見られます。

一方で、まだ個人で活動しているVTuber/Vライバーの方には、こういった誹謗中傷に対する対策や情報は十分に行き届いておらず、トラブルに遭ってしまうことも少なくありません。

視聴者の方の何気ない一言に傷ついてしまったり、コメント欄を見ること自体が怖くなってしまったりと、大好きだった配信活動が次第に心に大きな負担を及ぼしてしてしまう…

今回のウェビナーでは、これまで多くのVTuber/Vライバーの活動を支援してきたuyet代表プロデューサー金井が登壇し、誹謗中傷に対して事前に対策や受けた際の対応策をお話します。

＜本ウェビナーで得られること＞

・誹謗中傷やアンチコメントが受けた際に、まず取るべき対応がわかる

・誹謗中傷を未然に防ぐために、日頃からできる対策を知ることができる

・誹謗中傷を受けた際、法的措置などどのような選択肢があるのか知ることができる

・誹謗中傷を受けた際に、冷静に感情を整理するヒントが得られる

＜本ウェビナーがおすすめの方＞

・誹謗中傷に現在悩んでいる方誹謗中傷を受けた際に、どう対応すべきかわからない方

・配信活動に対して不安感やストレスを感じている方

・今後の活動に備えて、誹謗中傷に対する事前対策の知識を身につけておきたい方

＼お申し込みはこちらから受け付けております！／

https://uyet.jp/webinar/vtubernext-20260514/

参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

登壇者のご紹介

株式会社uyet 代表プロデューサー

金井洸樹

2018年よりANYCOLOR株式会社でVTuber事業立ち上げに従事し、キャラクターを用いたコンテンツの企画/運用、企業案件配信の企画などを担当。 現在は株式会社uyetにてVTuberを用いた新規事業開発、プロモーション事業、マーケティング事業、VTuber支援事業を展開中。またJA全農様と朝日新聞社様と連携してライブコマースイベントを開催。

◻︎ABEMAにVTuber専門家として出演

◻︎クリエイター専門ウェブマガジン「CreatorZine」で連載

◻︎VTuber登龍門 審査員

◻︎『バーチャル物産展』プロデューサー

◻︎『まちスパチャプロジェクト』プロデューサー

◻︎『ぶいめし』プロデューサー

◻︎VTuber特化型ウェブメディア『uyet media』編集統括

◻︎総勢1000人以上のVTuber支援を実施

◻︎VTuber事業専門家として企業の事業開発へ従事

公式X：https://x.com/MoveSkk (https://x.com/MoveSkk)

ウェビナー概要

日時：2026年5月14日（木）19:00～20:00

参加費：無料（事前予約制）

会場：Zoom（オンライン）

主催：株式会社uyet

＜当日のスケジュール＞

18:55~19:00：開場

19:00~19:10：オープニング

19:10~19:50：ウェビナー

19:50~20:00：エンディング

（延長する可能性がございます）

株式会社uyetについて

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact