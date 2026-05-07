制作費削減へ、画像生成AIとCodexの活用ノウハウ集を無料公開

株式会社コミクス

中小企業では、デザイン外注費の増加、制作スピード不足、社内にAIを使いこなせる人材がいないことが、Web施策の改善を遅らせる要因になっています。

一方で、画像生成AIとコード自動生成を組み合わせることで、ランディングページ制作、バナー制作、画面設計、サイト改善の一部を短期間で進める実務活用が広がり始めています。

株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、代表の鈴木章裕が自社運用とクライアント支援を通じて整理した「GPT Image 2.0＋Codex活用ノウハウ集」を無料公開し、あわせて中小企業向け導入支援の相談受付を開始します。

■ 背景・課題

中小企業のWebマーケティングでは、LP、広告バナー、営業資料、図解、サービスサイトの改善など、売上に直結する制作物の更新頻度が成果を左右します。しかし、制作のたびに外注費と確認工数が発生し、改善案を複数試す前に予算や時間が尽きるケースが少なくありません。

東京商工会議所の調査では、中小企業のデジタルシフト・DXの課題として「コスト負担」が31.9％で最多となり、「旗振り役が務まるような人材がいない」も31.0％にのぼっています。また、デジタルシフトを進めた企業の77.9％が成果を感じており、効果として「業務効率化」が81.0％で最も多く挙げられています。

こうした状況下で、生成AIは単なる画像作成ツールではなく、制作要件の整理、参考画像の分析、複数案の生成、実装、検証までを支援する実務基盤になりつつあります。一方で、参考画像を渡さない、ブランドルールを整えない、「いい感じに」と曖昧に指示する、1案だけで判断するといった失敗パターンにより、期待した成果につながらない企業も多く見られます。

本ノウハウ集は、検討初期の企業が「何から始めるべきか」「どこまでAIに任せ、どこを人が判断すべきか」を整理するための実務資料です。

■ 提供内容

1）「GPT Image 2.0＋Codex活用ノウハウ集」の無料公開

株式会社コミクスは、自社運用とクライアント支援で確認した知見を、6分野の実践ノウハウとして体系化し、無料で公開し提供します。

・無料公開資料：GPT Image 2.0＋Codex活用ノウハウ集

・資料URL：公開後に差し替え

資料の主な内容（抜粋）

・スクリーンショット1枚からWebアプリを設計・実装する制作フロー

・ランディングページ制作、広告バナー、図解、画面設計、Web部品への活用方法

・デザイン外注費を月50万円から月3万円規模へ抑えるための考え方

・ブランドガイドをAIに読み込ませ、品質と統一感を保つ運用設計

・導入失敗の共通点と、30日で小さく試す導入ロードマップ

2）「GPT Image 2.0＋Codex導入支援パッケージ」の相談受付

資料公開に加え、制作業務の内製化と改善スピード向上を目指す企業向けに、導入支援の相談受付を開始します。支援は、IT専任担当者や社内デザイナーが不足している企業でも、小さく検証して効果を確認できる形を前提に設計しています。

・環境構築：利用ツール、権限、制作フロー、セキュリティ方針の整理

・テンプレート整備：ブランドガイド、プロンプト、レビュー基準の作成

・実践支援：ランディングページまたはバナー制作の検証実行、効果測定、運用ルール化

■ 特長・強み

AI活用の無料相談受付はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。オンライン相談時に資料をご提供します。

・経営課題から逆算する設計：単なる画像生成ではなく、外注費、制作期間、改善回数、広告検証速度の改善を目的に設計します。

・20本の実務ノウハウを体系化：制作フロー、コスト構造、品質管理、開発スタイル、人材・組織、リスク管理の6分野で整理しています。

・人の判断を残す運用：AIに丸投げせず、ブランド、表現、権利確認、最終品質の判断を人が担う体制を前提にしています。

・スモールスタート前提：まずはSNSバナー20種または既存ランディングページ1本の再設計から始め、外注との品質・費用・所要時間を比較します。

■ 想定利用者・活用シーン

想定利用者

・中小企業の経営者：デザイン外注費を抑え、Web施策の改善頻度を上げたい方

・マーケティング責任者：ランディングページ、広告バナー、SNS素材の制作と検証を高速化したい方

・デザイナー・エンジニア：AI時代の指示力、判断力、品質管理力を強化したい方

活用シーン例

・広告改善：広告バナーを複数案生成し、比較テストの回転数を増やす

・サイト改善：競合ランディングページや既存ページを参考に、改善案を短時間で可視化する

・内製化：ブランドガイドとレビュー基準を整え、社内で継続的に制作する

■ 今後の展望

株式会社コミクスは、GPT Image 2.0とCodexの活用を、単なるツール導入ではなく、制作業務の構造転換として支援していきます。特に、ブランドガイドの整備、制作テンプレートの作成、品質ゲートの設計、社内人材の育成までを一体で支援し、導入企業が継続的に改善できる状態を目指します。

まずは無料公開資料と無料相談を通じて、各企業の制作コスト、改善スピード、内製化余地を可視化し、優先して取り組むべきテーマを明確にします。

AI活用の無料相談受付はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。オンライン相談時に資料をご提供します。

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生